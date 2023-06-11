РФ отводит войска с Херсонщины: в Минобороны назвали причину подрыва ГЭС оккупантами

Подрыв Каховской ГЭС нужен был оккупантам, чтобы высвободить необходимые резервы для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления.

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Анна Маляр рассказала, зачем РФ подорвала Каховскую ГЭС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГосЧС

Российские оккупанты перемещают свои наиболее боеспособные части с Херсонского направления. В частности, речь идет о подразделениях морской пехоты, воздушно-десантных войсках и 49-й армии. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, становится очевидной цель подрыва Каховской ГЭС россиянами.

"Так, учитывая собственные потери и ограниченность в резервах, понимая тем самым неспособность сдержать украинское наступление на разных направлениях, командование российских оккупационных войск решило "сузить" возможную географию активных действий ВСУ", - написала Маляр в своем Telegram-канале.

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Замминистра обороны добавила, что подрыв Каховской ГЭС, очевидно, осуществлялся из расчета не допустить проведения наступления Силами обороны Украины на Херсонском направлении и высвободить необходимые резервы для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления.

"Также разрушением Каховской ГЭС российское руководство пытается отвлечь часть сил и ресурсов Сил обороны Украины на ликвидацию техногенной катастрофы, тем самым сделать невозможным освобождение оккупированных территорий на левобережной части Херсонской области", - отметила Маляр.

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

В результате подрыва Каховской ГЭС под воду пошло 48 населенных пунктов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции по приказу российского диктатора Владимира Путина.

Каховскую гидроэлектростанцию подорвала российская диверсионная группа. Об этом свидетельствует перехват разговора оккупантов, который опубликовала Служба безопасности Украины. В телефонном разговоре один из оккупантов говорит, что захватчики хотели шантажировать Украину подрывом дамбы, но все пошло не по плану.

Американские спутники зафиксировали взрывы на Каховской ГЭС незадолго до того, как плотина была разрушена. Об этом заявил чиновник администрации президента США.

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