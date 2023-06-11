Бой продолжался 2 суток: военный рассказал важные подробности освобождения Нескучного

Российские оккупанты пытались контратаковать, однако у них не получилось. У украинских защитников остается потенциал для контрнаступления.

https://glavred.info/ukraine/biy-trivav-2-dobi-viyskoviy-rozpoviv-vazhlivi-podrobici-zvilnennya-neskuchnogo-10477279.html Ссылка скопирована

ВСУ двое суток боролись за Нескучное / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Украинские военные освободили населенный пункт Нескучное в Донецкой области. Однако штурм легким не назовешь, ведь количество оккупантов было больше, к тому же враг имел тактическое преимущество, потому что находился в обороне. Об этом заявил командир 7-го отдельного батальона УДА "Арей" с позывным "Македонец". Видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

Военный отметил, что оккупанты уже ждали на этом направлении масштабное наступление ВСУ. Однако украинские защитники захватили населенный пункт силой пехоты батальона. Тяжелый бой продолжался двое суток.

"Штурм был не из легких, силы врага превосходили нас в количестве и имели тактическое преимущество, потому что находились в обороне. В целом, враг, конечно, ждал нашего наступления, но, как признался пленный, они ждали технику, массовое наступление танков, бронемашин, поэтому они и были удивлены наступлением пехотных подразделений и мужеством, мастерством и преданностью делу всех наших бойцов, а также своевременной помощи смежных подразделений", - сказал "Македонец".

Оккупанты пытались контратаковать, однако у них ничего не получилось.

"Они упорно держались и контратаковали, но деморализовало их именно наше сопротивление, то, как мы упорно провели эту операцию. Тогда они начали отход. Потенциал двигаться дальше, конечно, есть", - сказал военный.

Смотрите видео об освобождении Нескучного:

Ранее в Минобороны также подтвердили освобождение Благодатного в Донецкой области, а также Макаровки.

Смотрите видео, как ВСУ освободили Благодатное:

Контрнаступление ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя заявления пропагандистов России о, дескать, "начале контрнаступления ВСУ", сказал, что такие сведения не соответствуют действительности. По словам Данилова, враг перепутал отдельные операции армии Украины с контрнаступлением. Масштабная операция еще впереди.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что силы обороны Украины на текущий момент проводят оборонные и наступательные действия, чтобы проверить оборонные линии захватчиков РФ. Когда и где будут наступать ВСУ, уже решено на Ставке верховного главнокомандующего войсками Владимира Зеленского.

В американском Институте изучения войны считают, что ВСУ ведут наступления на четырех направлениях. По информации аналитиков, украинские войска продвинулись под Бахмутом, на западе Донецкой области и в Запорожской области.

Другие новости: