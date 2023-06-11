УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Бой продолжался 2 суток: военный рассказал важные подробности освобождения Нескучного

Ангелина Подвысоцкая
11 июня 2023, 23:57 обновлено 12 июня, 00:15
69
Российские оккупанты пытались контратаковать, однако у них не получилось. У украинских защитников остается потенциал для контрнаступления.
Нескучное, Македонец
ВСУ двое суток боролись за Нескучное / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Украинские военные освободили населенный пункт Нескучное в Донецкой области. Однако штурм легким не назовешь, ведь количество оккупантов было больше, к тому же враг имел тактическое преимущество, потому что находился в обороне. Об этом заявил командир 7-го отдельного батальона УДА "Арей" с позывным "Македонец". Видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

Военный отметил, что оккупанты уже ждали на этом направлении масштабное наступление ВСУ. Однако украинские защитники захватили населенный пункт силой пехоты батальона. Тяжелый бой продолжался двое суток.

"Штурм был не из легких, силы врага превосходили нас в количестве и имели тактическое преимущество, потому что находились в обороне. В целом, враг, конечно, ждал нашего наступления, но, как признался пленный, они ждали технику, массовое наступление танков, бронемашин, поэтому они и были удивлены наступлением пехотных подразделений и мужеством, мастерством и преданностью делу всех наших бойцов, а также своевременной помощи смежных подразделений", - сказал "Македонец".

Оккупанты пытались контратаковать, однако у них ничего не получилось.

"Они упорно держались и контратаковали, но деморализовало их именно наше сопротивление, то, как мы упорно провели эту операцию. Тогда они начали отход. Потенциал двигаться дальше, конечно, есть", - сказал военный.

Смотрите видео об освобождении Нескучного:

Ранее в Минобороны также подтвердили освобождение Благодатного в Донецкой области, а также Макаровки.

Смотрите видео, как ВСУ освободили Благодатное:

Контрнаступление ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя заявления пропагандистов России о, дескать, "начале контрнаступления ВСУ", сказал, что такие сведения не соответствуют действительности. По словам Данилова, враг перепутал отдельные операции армии Украины с контрнаступлением. Масштабная операция еще впереди.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что силы обороны Украины на текущий момент проводят оборонные и наступательные действия, чтобы проверить оборонные линии захватчиков РФ. Когда и где будут наступать ВСУ, уже решено на Ставке верховного главнокомандующего войсками Владимира Зеленского.

В американском Институте изучения войны считают, что ВСУ ведут наступления на четырех направлениях. По информации аналитиков, украинские войска продвинулись под Бахмутом, на западе Донецкой области и в Запорожской области.

Другие новости:

война в Украине вторжение России контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

Бой продолжался 2 суток: военный рассказал важные подробности освобождения Нескучного

Бой продолжался 2 суток: военный рассказал важные подробности освобождения Нескучного

23:57 Украина
В Минобороны подтвердили контрнаступление: ВСУ освободили Макаровку

В Минобороны подтвердили контрнаступление: ВСУ освободили Макаровку

21:00 Украина
Мощная жара возвращается в Украину: синоптики назвали даты атаки новой духоты

Мощная жара возвращается в Украину: синоптики назвали даты атаки новой духоты

20:23 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

23:57

Бой продолжался 2 суток: военный рассказал важные подробности освобождения Нескучного

23:31

Почему нельзя мыть голову в понедельник - ответ на пугающую загадку древностиВидео

23:04

Кремль готовится к отставке Путина - Пионтковский

22:42

Макс Барских перепел свой легендарный хит на украинском языкеВидео

22:24

Предательница Лорак устроила праздник дочери в Москве: Мурат отказался ехать в Россию

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

22:22

Ударили по "артерии": в Запорожской области подорвали железнодорожный мостВидео

22:22

Сильно постаревший Алек Болдуин попался на глаза папарацци с костылем

21:00

В Минобороны подтвердили контрнаступление: ВСУ освободили МакаровкуВидео

20:36

Россияне взорвали дамбу в Донецкой области: начало подтапливать

Реклама
20:23

Мощная жара возвращается в Украину: синоптики назвали даты атаки новой духотыВидео

20:23

Стая, которая радуется смерти от зубов акулымнение

20:05

ВСУ продвигаются вперед: село Нескучное под контролем УкраиныВидео

19:32

"Ок, будем жить все вместе": Горняк дерзко дала перцу Остапчуку и его новой жене

19:14

Обстрел лодки возле Херсона: есть много погибшихВидео

19:12

Плачут на коленях и целуют землю: Украина вернула из плена 95 героевФото

19:03

Отныне мужчины в 25 лет становятся военнообязанными

18:24

Образ для деловых женщин: Елена Зеленская показала костюм, который стал хитомФотоВидео

18:21

Евгений Клопотенко раскрыл подробности про новую возлюбленную из НиколаеваВидео

18:09

Критическая ситуация: после подрыва Каховской ГЭС Черное море начало опреснятьсяВидео

17:33

"Все обнимались и плакали": военные рассказали детали освобождения села БлагодатноеВидео

Реклама
17:32

Выстрелили в спину людям: армия РФ обстреляла лодку с людьми в ХерсонеВидео

16:56

Как правильно – "будь ласка" или "прОшу": Авраменко разъяснил распространенную дилеммуВидео

16:49

Ты мое сердце и душа: как красиво поздравить Наташу с Днем рождения

16:46

Метод работает: где хранить деньги дома, чтобы они приумножались

16:41

Что нужно положить 12 июня под коврик входной двери: приметы и строгие запретыВидео

16:26

Бежали от войны: в Одессе от российской атаки погибли супруги из Бахмута

16:05

"Дальше будет": Буданов заинтриговал украинцев красноречивым видеоВидео

15:52

Снова вместе: Потап рассказал, чем в Украине занимается наедине с Каменских

15:19

Учительница назвала "худшее" имя ребенка, которое она когда-либо слышала за годы работы

15:09

Минобороны РФ заставляет "вагнеровцев" подписывать контракты: Пригожин попустил ШойгуВидео

15:08

Лучше обходить стороной: 5 самых опасных пауков, которые водятся в УкраинеВидео

14:37

Слова "скурпульозний" в украинском языке нет: Авраменко ошеломил объяснениемВидео

14:36

Надя Дорофеева познакомила Мишу Кацурина с мамой: "Маме не нравится"

14:29

За отказ выступать в Крыму и донос: в РФ отменяют концерты еще одной группы

14:28

Из рук выдрали флаг: во время финала Лиги Чемпионов случился громкий скандал из-за УкраиныВидео

14:10

Оккупанты убили заслуженного тренера Украины Игоря Осьмака

13:31

Украина ввела новые санкции против россиян: кто попал в списокВидео

13:31

Любая капуста будет расти, как бешеная: рецепт дешевого чудо-средства

13:19

Лайма Вайкуле рассекретила, где прячется Вера БрежневаВидео

13:08

В РФ стало больше Кинжалов и Калибров: Игнат рассказал, откуда у оккупантов столько ракетВидео

Реклама
12:51

ВСУ мощно продвигаются: на Донбассе освободили от оккупантов БлагодатноеВидео

12:44

Восторгу нет предела: хитрость с ложками и кожурой от банана покорила сетьВидео

12:36

"Будет еще новое масштабное горе": астролог назвала даты нового потрясения для УкраиныВидео

12:25

"Пользуется своей популярностью": Константин Грубич заступился за беглого Яму

12:07

РФ отводит войска с Херсонщины: в Минобороны назвали причину подрыва ГЭС оккупантамиФото

11:48

"Мы за то, чтобы вас убивали. Главное – получить грант": Подоляк жестко разнес ООНВидео

11:33

До этого додумался гений: для чего делают два отверстия на дне мусорного ведраВидео

11:31

"Еспресо" или "еспрессо", "лАте" или "латЕ": Авраменко сказал, как правильно называть кофеВидео

11:26

Брат футболиста "Динамо" погиб при обороне Мариуполя

11:24

Золото, а не рецепт: восхитительное блюдо, которое станет хитом лета 2023Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять