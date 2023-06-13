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Путин впервые отреагировал на события под Белгородом и анонсировал укрепление границы

Алина Дембицкая
13 июня 2023, 18:54 обновлено 13 июня, 18:54
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Российский диктатор признал, что проблема рейдов в Белгородской области есть, но она "будет решена".
Путин, Белгород
Путин впервые отреагировал на события под Белгородом / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин впервые отреагировал на рейды "Русского Добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в Белгородской области. Как отметил глава Кремля, ситуация на Белгородщине якобы связана с желанием Украины отвлечь российских оккупантов с "важнейших направлений". Об этом он сказал на встрече с так называемыми "военкорами".

"Проблема есть, связанная с желанием отвлечь силы и средства на эту сторону, отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются важнейшими и критическими с точки зрения возможного наступления Вооруженных сил Украины", - сказал Путин.

Кроме того, глава кремлевского режима заявил, что стране-агрессору России нужно укреплять границу. По его словам, этот процесс уже идет и "достаточно быстро".

Также Путин прокомментировал "бавовну" на территории РФ. По его словам, если прилеты продолжатся, то диктатор рассмотрит вопрос о создании на территории Украины "санитарной зоны" на таком расстоянии, чтобы невозможно было достать до России.

Он заявил, что Москва и другие крупные города РФ якобы будут защищены от атак беспилотников. Также, по словам Путина, на территории Белгородщины сейчас "противника" нет.

"Безусловно, ничего хорошего в этом (в атаках на Белгородскую область, - ред.) нет, но можно было предположить, что противник будет себя вести таким образом, и можно было бы лучше подготовиться. Но проблема будет решена", - добавил глава кремлевского режима.

Операция добровольцев России в Белгородской области

В конце мая российские добровольцы легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области. Также известно, что на Белгородщине уничтожен контрольно-пропускной пункт РФ.

Как отметили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, легион "Свобода России" и РДК на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции участвуют исключительно граждане РФ.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что события в Белгородской области РФ вызвали панику в российском информационном пространстве. На российские власти и армию полилась критика за неспособность укрепить границы и слабость укреплений, которые были возведены в регионах.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, россияне пойдут не только на Белгород. Секретарь СНБО говорит, что к этому уже следует привыкать, ведь они на это имеют полное право. Также Данилов подчеркнул, что это уже не первый случай, когда россияне пошли защищать свою страну с оружием в руках.

Смотрите актуальную информацию о том, что происходит в России:

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