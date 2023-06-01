"Будет не только Белгород": Данилов рассказал о планах российских добровольцев

Данилов посоветовал привыкать к тому, что россияне идут с оружием защищать свою страну.

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Российские добровольцы пойдут не только на Белгород / коллаж: Главред, фото: t.me/legionoffreedom, УНИАН

Российские добровольцы перешли украинско-российскую границу и начали освобождать территории РФ от диктаторского режима. Однако это только начало и россияне пойдут не только на Белгород. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Радио Свобода.

Данилов добавил, что это уже не первый случай, когда россияне пошли защищать свою страну с оружием в руках. Секретарь СНБО говорит, что к этому уже следует привыкать, ведь они на это имеют полное право.

"Я уверен, что это только начало – дальше будет. Это будет не только Белгород. Вы же видите, что там происходит – то дроны сами по себе по Москве начинают запускать, то еще что-то делать. Странная страна, что тут сказать", – сказал Данилов.

Операция добровольцев России в Белгородской области

Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России 22 мая опубликовали заявления о том, что они запустили военную операцию по демилитаризации Белгородской области. Бойцы выполняли задачи на КПП Грайворон, в других населенных пунктах и набрали трофейной военной техники.

В Главном управлении разведки Министерства обороны считают, что добровольцы России проводили работу по созданию буферной зоны безопасности на Белгородщине, чтобы отодвинуть российских оккупантов от границ Украины. В рейде участвовали только граждане РФ.

В Министерстве обороны оккупантов РФ 23 мая заявили, что российские войска, дескать, "уничтожили" силы и средства добровольцев в Белгородской области. В Русском добровольческом корпусе предупредили оккупантов об ответном ударе.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун рассказал о целях добровольцев России:

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