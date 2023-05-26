Удары по солдатам и технике РФ: добровольцы показали кадры боев на Белгородщине

Запись демонстрирует пугливость и непрофессионализм путинских войск, подчеркнули в Легионе.

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Легион "Свобода России" уничтожает технику армии РФ / Скриншот

Добровольцы Легиона "Свобода России" опубликовали видеозапись с кадрами уничтожения частей армии РФ в Белгородской области.

На видео зафиксированы фрагменты боев с подразделениями армии РФ на территории Белгородщины. Видео опубликовано в Telegram Легиона.

Отметим, что на записи, среди прочего, видна работа повстанцев-артиллеристов. При этом также показана уничтоженная техника армии РФ.

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"Первые кадры нашей операции в Белгородской области. Запись демонстрирует пугливость и непрофессионализм путинских войск. Имея численное преимущество, действуя на знакомой территории, солдаты РФ прятались в кустах и под заборами. На записи есть момент, когда целая мотострелковая рота прячется в заброшенных домах местных жителей. Хотели играть в прятки, но наши артиллеристы играют лучше. Также снято уничтожение и повреждение техники, которая теперь не поедет по российским дорогам разрушать украинские города", — написали бойцы Легиона.

Смотрите видео - рейд повстанцев РФ по Белгородщине:

Добровольцы показали видео рейда по Белгородщине / Скриншот

Напомним, Русский добровольческий корпус (РДК) и Легион Свобода России заявили о начале военной операции в Белгородской области.

Цель – освобождение региона от власти режима диктатора Владимира Путина. Добровольцы провели бои на КПП Грайворон, прошли несколько населенных пунктов и получили трофейную технику.

В Главном управлении разведки Минобороны полагают, что добровольцы России проводили работу по демилитаризации Белгородской области с целью создания там буферной зоны для защиты украинской границы от российских оккупантов.

В операции участвовали исключительно граждане РФ.

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