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"Ситуация тревожная": Песков заныл из-за игнорирования Западом атаки на Москву

Ангелина Подвысоцкая
31 мая 2023, 15:13 обновлено 31 мая, 15:28
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В России "обеспокоены" тем, что ни одно западное государство не осудило атаку на РФ.
Дмитрий Песков, атака дронов на Москву
Песков удивлен из-за отсутствия реакции Запада на атаку дронов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

После попыток России ударить ракетами и дронами по украинским мирным городам, на Москву полетел целый "рой" беспилотников. Хваленая российская система ПВО смогла справиться далеко не со всеми "птичками". Теперь Кремль в ярости из-за того, что Запад совсем никак не отреагировал на эту атаку. Свое недовольное заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщают российские пропагандисты.

В Кремле ноют из-за того, что под огнем якобы находятся российские гражданские объекты. Песков в бешенстве и из-за того, что никто не пожалел РФ после событий в Белгородской области. Он называет там ситуацию "тревожной".

"Мы действительно обеспокоены этой ситуацией. Здесь тоже, кстати, ни слова осуждения от ни одного государства, которое принадлежит к коллективному Западу, мы не услышали до сих пор. Ситуация там достаточно тревожная, принимаются меры", — сказал Песков.

Массированная атака дронов на Москву

Напомним, Москва в ночь на 30 мая и утром была атакована 25 дронами. Сообщалось, что несколько дронов попали в многоэтажки.

В частности, один из дронов попал в 15-этажку в Новой Москве, частично повредив окна и плиту перекрытия на верхних этажах. Также отмечается, что попадания в многоэтажки с незначительными повреждениями были на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте в Москве.

На атаку дронами по Москве сразу отреагировали россияне в соцсетях. Часть из них начала писать о "дырявом российском ПВО". Часть россиян начала паниковать и писать, что скоро Москва станет самым опасным городом в стране-агрессоре России. Однако некоторые начали призывать российских оккупантов "ответить" на такую атаку более мощным оружием и уничтожать украинцев. Кто-то призвал уничтожить Киев вдребезги.

Позже стало известно, что в эпицентре атаки дронов оказались резиденция Путина и имения элиты РФ. Один из дронов не долетел всего 3 км до резиденции Путина в Ново-Огарево. Также беспилотники заметили недалеко от мест проживания Шойгу и другой элиты страны-агрессора России.

Смотрите видео об атаке беспилотников на Москву:

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