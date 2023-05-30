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"Вы что творите?": Пригожин в истерике налетел на Минобороны РФ из-за атаки дронов

Алёна Воронина
30 мая 2023, 12:55 обновлено 30 мая, 12:58
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Главаря вагнеровцев "прорвало" из-за атаки беспилотников на Москву – он высказал все, что думает о чиновниках России и обвинил российское Минобороны.
Евгений Пригожин, атака дронов на Москву
Пригожин в истерике налетел на Минобороны РФ из-за атаки дронов/ коллаж: Главред, фото: скрин, Telegram

Атака дронов на Москву утром 30 мая внесла еще больший раскол в руководство армии страны-агрессора России. Так, владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин, у которого и без того хватало конфликтов с Минобороны страны-оккупанта РФ, набросился на российское оборонное ведомство за "плохую защиту Москвы от атаки дронов".

Пригожин, не подбирая слов, высказал всё, что думает о российском Минобороны и чиновниках, которые в нем сидят. При этом свои эмоции он выражал, щедро приправляя их отборной бранью. Соответствующий фрагмент аудио появился в Telegram.

"Вы что творите?... Вы Министерство обороны. Но вы не сделали ничего [неценз.] для того, чтобы наступать. Почему [неценз.] вы допускаете прилеты этих беспилотников в Москву? Если они на Рублевку летят к вам домой, то и пусть [неценз.], пусть ваши дома пылают. Но что людям делать, когда в их окна врезаются беспилотники со взрывчатым веществом? Как гражданин, я глубоко возмущен, что эти мерзавцы спокойно сидят... И поэтому я считаю, что народ имеет полное право задать им эти вопросы, этим негодяям. Ведь я об этом уже много раз предупреждал. Но слушать никто не хочет, потому что я злой и огорчаю бюрократов, которым живется прекрасно", – сказал Пригожин.

видео дня
Пригожин
Пригожин налетел на Минобороны РФ после атаки дронов на Москву/ скрин

Смотрите видео, как Пригожин налетел с обвинениями на Минобороны РФ.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика. 18+

Массированная атака дронов на Москву

Напомним, Москва в ночь на 30 мая и утром была атакована 25 дронами. Сообщалось, что несколько дронов попали в многоэтажки.

В частности, один из дронов попал в 15-этажку в Новой Москве, частично повредив окна и плиту перекрытия на верхних этажах. Также отмечается, что попадания в многоэтажки с незначительными повреждениями были на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте в Москве.

На атаку дронами по Москве сразу отреагировали россияне в соцсетях. Часть из них начала писать о "дырявом российском ПВО". Часть россиян начала паниковать и писать, что скоро Москва станет самым опасным городом в стране-агрессоре России. Однако некоторые начали призывать российских оккупантов "ответить" на такую атаку более мощным оружием и уничтожать украинцев. Кто-то призвал уничтожить Киев вдребезги.

Позже стало известно, что в эпицентре атаки дронов оказались резиденция Путина и имения элиты РФ. Один из дронов не долетел всего 3 км до резиденции Путина в Ново-Огарево. Также беспилотники заметили недалеко от мест проживания Шойгу и другой элиты страны-агрессора России.

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