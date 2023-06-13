'Как свиньи кричат и врут': Фейгин объяснил, зачем РФ визжит о 'безумных' потерях ВСУ

Захватчики всегда визжат о потерях Украины, когда у них самих начинаются огромные проблемы, подчеркнул Фейгин.

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Фейгин объяснил, зачем РФ визжит о "безумных" потерях ВСУ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля

На фоне начала контрнаступления Вооруженных сил Украины пропагандисты страны-агрессора России пытаются создать впечатление о значительных потерях украинской армии, а также серьезных повреждениях западной техники.

Как отметил российский оппозиционный политик и правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала, захватчики всегда визжат о потерях Украины, когда у них самих начинаются огромные проблемы.

"В первые два дня они начали, как свиньи, кричать и врать, что убили тысячи личного состава, десятки танков. "Леопарды" горят, как бумажки. Все отбили, всех убили. Я тогда все понял. Значит, точно у них все плохо. Выходит Путин и рассказывает, что якобы всех перебили, поэтому давайте переговоры. Я преувеличиваю, но где-то так и есть", - сказал Фейгин.

По мнению оппозиционера, нынешнее контрнаступление ВСУ не будет таким моментальным и молниеносным, как, например, в Харьковской области. Фейгин считает, что о первых значительных результатах станет известно где-то в конце июня. В то же время он не стал прогнозировать, на каком направлении украинские защитники получат лучший результат.

"Я считаю, что первые значительные результаты увидим где-то в конце июня, не раньше. Тогда украинские войска будут близко от крупных городов. А наступление будет продолжаться. Командование будет добавлять новые резервы. Они дадут свой эффект. Плюс оставляю определенный процент на что-то неожиданное и креативное", - отметил Фейгин.

Также он предположил, что ВСУ действительно хотели форсировать Днепр в районе Херсона для дальнейшего освобождения левого берега. И именно поэтому, чтобы не допустить высадки нашего десанта, захватчики взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

Кто такой Марк Фейгин Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) — российский юрист. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной думы (1994—1995). Заместитель мэра Самары (1997—2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия. Ведёт YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

Как сообщал Главред, недавно в Сети распространилась информация о том, что бойцы 47-й отдельной механизированной бригады якобы потеряли большое количество личного состава, а также Leopard и Bradley в ходе боев на Запорожском направлении. Однако на самом деле это враждебная ИПСО.

Как отметил главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус, в день, когда РФ заявила о более 300 "убитых" украинских бойцах бригады, на самом деле тогда погибло пятеро защитников.

"Они заявляли, что у нас уже разбита бригада, что у нас 350 погибших, все - бригады нет, у нас было пять погибших. Это яркий пример того, насколько они лгут, насколько то, что они заявляют, не имеет ничего общего с реальностью", - сказал Маркус.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, в Украине происходят определенные контрнаступательные действия, но он не будет говорить, на каком этапе. Президент подчеркнул, что постоянно находится на связи с командующими разных направлений. Все они, по словам президента, настроены позитивно.

Смотрите видео о том, как Зеленский сделал мощное заявление о преступлениях Путина:

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