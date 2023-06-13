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"Бьемся, как львы": Маркус рассказал о реальных потерях на фронте

Ангелина Подвысоцкая
13 июня 2023, 20:20 обновлено 13 июня, 20:25
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Военный назвал вражеской ИПСО заявления о больших потерях среди личного состава в 47-й бригаде.
Валерий Маркус, ВСУ
Маркус рассказал о реальных потерях на фронте / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, Википедия

В Сети распространялась информация о том, что бойцы 47-й отдельной механизированной бригады якобы потеряли большое количество личного состава, а также Leopard и Bradley в ходе боев на Запорожском направлении. Однако на самом деле это вражеская ИПСО. О реальных потерях и ситуации на фронте рассказал главный сержант бригады Валерий Маркус ("Магура").

Он заявил что в день, когда РФ заявила о более 300 "убитых" украинских бойцах бригады, на самом деле тогда погибли пятеро защитников.

"Они заявляли, что у нас уже разбита бригада, что у нас 350 погибших, все - бригады нет, у нас было пять погибших. Это яркий пример того, насколько они лгут, насколько то, что они заявляют, не имеет ничего общего с реальностью", - сказал Маркус.

Он добавил, что только за 12 июня в Токмак оккупанты привезли более сотни ликвидированных.

"За последние несколько дней мы уничтожили полтора десятка их танков, два" Солнцепека", а сколько мы уничтожили их БМП... Честно? Я даже не считал", - добавил военный.

Маркус акцентировал на том, что украинские военные пошли в наступление, а оккупанты пытаются держаться в обороне. Зато потери врага значительно больше, чем в ВСУ.

"Никто из ребят не проявляет малодушие, бойцы (дерутся - Главред) как львы. Я самых мужественных и достойных людей в жизни не видел. И не смейте писать ни одного кривого слова об этих людях. Они воюют, в том числе и за ваше право на существование. Так что имейте уважение. Лучше помолчите, или пишите слова поддержки. Не ведите себя как шакалы. Не добивайте людей. Людям тяжело, но они воюют. Они выгрызают метр за метром", - сказал Магура.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, подрыв российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции не помешает контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Украинские защитники обязательно освободят все захваченные территории, включая Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине происходят определенные контрнаступательные действия, но он не будет говорить, на каком этапе. Президент подчеркнул, что постоянно находится на связи с командующими разных направлений. Все они, по словам президента, настроены позитивно.

В Минобороны Украины заявили, что за неделю украинские военные освободили 7 населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

Смотрите видео, как ВСУ освободили Благодатное:

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