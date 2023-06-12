Россияне ударили авиабомбами по Запорожской области: есть жертва

В результате обстрела российскими оккупантами погиб один мужчина, еще один человек пострадал.

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Оккупанты обстреляли Запорожскую область / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, t.me/zoda_gov_ua

Российские оккупанты ударили по Запорожской области. Враг выпустил три управляемые авиабомбы по прифронтовому городу Орехов. Об этом заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.

В результате авиаудара разрушены частные дома и коммуникации.

Российские оккупанты убили 48-летнего мужчину. Он скончался от полученных травм. Также был ранен 32-летний человек. Пострадавшего удалось госпитализировать.

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Оккупанты обстреляли Запорожскую область / фото: t.me/zoda_gov_ua

Ракетный удар по Украине 4 июня

В ночь на воскресенье, 4 июня, российские оккупанты пытались нанести ракетный удар по Киеву, но все воздушные цели были сбиты на дальних подступах к городу, поэтому жители столицы не слышали взрывов. Об этом сообщили в Киевской городской администрации.

В Воздушных силах уточнили, что с 01.00 по 04.00 4 июня 2023 года противник применил пять иранских ударных БпЛА "Shahed-136/131" из Брянской области, а также шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 – они были выпущены из шести стратегических бомбардировщиков 95мс из района Каспия.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожены четыре крылатые ракеты и три ударных дрона.

Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, силы ПВО смогли уничтожить не все воздушные цели - две ракеты попали в аэродром неподалеку от Кропивницкого.

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