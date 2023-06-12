"Все может быть хуже": что будет с Крымом после подрыва Каховской ГЭС

По мнению эколога, в Крыму в ближайшие годы будет невозможно ведение сельского хозяйства.

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В Крыму не будет воды после подрыва Каховской дамбы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Telegram

Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, но из-за обмеления водохранилища в Крым больше не будет поступать вода. Об этом в интервью Главреду рассказал химик, биолог и глава ОО "Зелений лист" Владислав Балинский.

"Прежде всего, Северо-Крымский канал будет обезвожен, потому с обмелеванием Каховского водохранилища подача воды по нему становится невозможной", - сказал Балинский.

Таким образом в территории Крыма будет невозможно ведение сельского хозяйства.

"Причем проблема сейчас состоит еще и в том, что теперь этим последствиям будут подвергаться значительно больше территорий. Потому что кроме степного Крыма у нас есть еще и Таврида, большая часть степей в Херсонской области, частично Запорожская и Днепровская области, которые также не могут возделываться без орошения. Если же процесс аридизации затянется, то последствия могут быть еще хуже", - сказал Балинский.

Кто такой Владислав Балинский Владислав Балинский - химик, биолог, одесский экоактивист. Глава общественной организации "Зеленый лист", которая защищает зеленые зоны Одессы от застройки. Был в числе экспертов "группы 2 мая", занимавшейся расследованием пожара в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Также выступал за снос памятника Екатерине ІІ в Одессе.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов считает, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции по приказу российского диктатора Владимира Путина. Такое указание точно отдавалось из кабинета президента РФ, ведь такие решения не принимаются на других уровнях, даже на уровне министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что разрушение Каховской ГЭС было бы невозможным, если бы российская армия не вторглась в Украину, а потому именно страна-агрессор РФ ответственна за то, что произошло.

Смотрите видео о том, что сделал мир, чтобы предупредить трагедию на Каховской ГЭС:

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