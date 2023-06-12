Без Каховской ГЭС Украина будет без урожаев, а юг станет пустыней - Балинский

Днепровскую воду для юга заменить нечем, потому нужно будет изменять сельское хозяйство и переходить на более устойчивые к засухе культуры, считает эксперт.

https://glavred.info/article/bez-kahovskoy-ges-ukraina-budet-bez-urozhaev-a-yug-stanet-pustyney-balinskiy-10476733.html Ссылка скопирована

Полностью оценить последствия подрыва Каховской ГЭС Украина сможет через десятки лет - Владислав Балинский / Главред

В ночь на 6 июня страна-агрессор Россия пробила очередное дно и подорвала Каховскую ГЭС. Как следствие, вода из Каховского водохранилища подтопила ряд населенных пунктов на правом берегу Херсонщины, включая Херсон и затопила ряд населенных пунктов на оккупированном россиянами левом берегу. В частности, Новая Каховка и Олешки, а также ряд других городов и сел оказались практически полностью под водой.

В интервью Главреду химик, биолог, глава ОО "Зелений лист" Владислав Балинский рассказал, как долго Украина будет ощущать на себе последствия устроенного Россией экоцида, как долго будет отступать вода из затопленных населенных пунктов, и к каким глобальным проблемам может привести подрыв Каховской ГЭС.

Сейчас говорят о том, что пока нельзя полностью оценить последствия подрыва Каховской ГЭС. Когда, по вашему мнению, это можно будет сделать?

видео дня

Сейчас мировой подход таков, что последствия для экологии оценивают неразрывно с экономическими. Поэтому для оценки реальных последствий нужно четко понимать, о какой сумме убытков идет речь. В данном случае это сложно сделать, потому что кроме локальных последствий есть еще и глобальные. Кроме того, эти последствия долгосрочные и краткосрочные. Причем если говорить об экологической составляющей, то в некоторых частях общей экологической картины подсчет убытков станет возможным спустя десятки лет, ведь именно в такой период времени мы будем ощущать на себе последствия этой катастрофы.

Говоря конкретнее, то первое последствие, о котором уже можно говорить – это фактическое уничтожение национального природного парка "Нижнеднепровский". Эта территория с уникальной экосистемой, растительностью и всеми ее обитателями, которая находилась под охраной государства, перестала сущестовать.

Сравнить последствия этой техногенной катастрофы можно с масштабным пожаром или использованием ядерного оружия, ведь фактически речь идет не только об уничтожении живых организмов, но и об уничтожении ландшафта. И именно ландшафт в данной части течения Днепра был уникальным. Это только то, что касается национального природного парка, который теперь полностью смыт и уничтожен.

Если смотреть выше течения этой плотины, то участки таврийской степи, которые еще в начале 1950-х годов были затоплены для создания каскада водохранилищ, уже давно были освоены человеком, то есть видоизменены и существовали в новой экологической реальности. Фактически, тогда же произошло массовое затопление сел, что на тот момент тоже было своего рода экологической катастрофой.

Каховское водохранилище было громадным водоемом, и за почти 100 лет там были сформированы новые биоценозы, новые живые микроорганизмы, которые приспособились к данному типу климата. То есть по берегам этого водоема уже успела сложиться соответствующая лесистость, хотя ранее это была степная зона. Но сейчас мы видим, что ситуация будет развиваться в противоположном направлении. В первую очередь, это грозит гибелью большого количества живых биоресурсов, поскольку вода отступает и мы видим по ситуации в Марьинском (уже есть кадры открывшегося дна Каховского водохранилища), что сотни тонн рыбы, пока еще живой, выбрасывает на берег. Конечно, подрыв дамбы вызовет их массовую гибель и соответствующую эпидемиологическую ситуацию, потому что разложение такого количества органики вызовет выделения метана, производных аммиака, сероводороды и т.д. А это будет отравлять жизнь и угрожать здоровью людей в примыкающих населенных пунктах, поскольку все это является парниковыми газами.

Фактически, дно водохранилища без воды представляет собой накопленные в большом количестве частицы ила, как его еще называют — сапропель. Он достаточно опасный, потому что за это время в нем накопилось большое количество химических соединений, прежде всего солей тяжелых металлов. Его нельзя использовать в сельскохозяйственных целях в качестве удобрения, как это предполагалось. Сапропель залегает на достаточно большую глубину — в некоторых местах речь идет о метрах. Это достаточно зыбкая болотистая почва, которую нельзя ни удалить, ни утилизировать. Высыхая, все это будет превращаться в безжизненную пустыню, растрескиваться и дальше возможно возникновение пылевых бурь. Потому что частицы мелкодисперсные, их может поднимать ветер и разносить вместе с химическими загрязнителями.

Это то, что касается только территории водохранилища, ведь вода все еще продолжает уходить, и эти последствия мы ощутим в ближайшее время.

Каковы последствия для акватории Черного моря?

Подрыв Каховской ГЭС — это трагедия планетарного масштаба. Объясню почему. Во-первых, пресноводные стоки рек, которые формируют соотношение биогенных элементов в Черном море, в северо-западной его части формируются тремя большими реками — Днепром, Дунаем и Днестром. Составляющая Днепра в этом достаточно серьезная, и именно он оказывает влияние на побережье Одесского залива, потому что течение направлено от устья Днепро-бугского лимана в сторону Одессы, Румынии и Болгарии.

Именно стоки трех рек формируют приток биогенов в Черное море. В Одессе на протяжении нескольких лет мы наблюдали процессы так называемого токсичного цветения. Речь шла о массовом развитии микроорганизмов, в первую очередь цианобактерий или сине-зеленых водорослей, а также целого ряда других такого же рода одноклеточных водорослей, которые при массовом размножении вызывают токсичные явления. Ведь речь идет об отравлении воды рядом химических веществ, вплоть до фиксации цветения динофитовых (красных) водорослей, или так называемого красного прилива. Это явление достаточно известно в более южных широтах, и оно считает опасным, потому что были зарегистрированы смертельные случаи при употреблении морепродуктов из-за того, что эти микроорганизмы выделяют большое количество ядовитых веществ в окружающую среду. А поскольку эти вещества еще и летучие, то такие вещества выделяются и в воздух. Повышение такого количества стоков с растворенными в них химическими веществами (а только из реки Днепр они увеличатся в сотни раз), в дальнейшем приведет к токсическим цветениям, что может спровоцировать заморные явления.

Самый длительный и самый серьезный фактор влияния на Черное море — вынос органики в виде громадного количества отложений, нерастворимых в воде: илы сапропель, которые накапливались десятки лет, остатки растений, животных и смыв скотомогильников с прибрежной части населенных пунктов. А также остатки промышленности, ведь Каховское водохранилище использовалось в целом ряде химических производств в Кривом Роге и ряде других городов. Все это будет смываться в море. Смытие сапропеля со дна Каховского водохранилища зависит от ряда факторов и его сложно спрогнозировать Мы пока не знаем, на какую высоту была разрушена плотина: если осталась хотя бы половина, то смывание сапропеля здесь будет в меньшей степени. Самое главное, что миллионы тонн грунта, которые за сотни лет накопились в дельте Днепра в виде островков, все будут прочищены большой водой и буквально в считаные дни смыты в акваторию Черного моря. И эти отложения потоком воды смоет далеко в море, что грозит отложениями ила, которые станут очередным локальным источником замора, которые будут наблюдаться значительно чаще, особенно в северо-западной шельфовой зоне. И когда настанет экологический баланс, говорить крайне сложно.

Наверное, водохранилище при таких обстоятельствах будет стекать на протяжении 2-3 недель, а может и больше. Пик поднятия воды на уровне Новой Каховки и ниже него, скорее всего, уже наступил и выше не будет.

Кроме того, ситуация на материковой части будет ничуть не лучше. Ведь такой водный объект строился, чтобы обеспечить водой промышленность и сельское хозяйство. Был сформирован устойчивый агроценоз, где производили продукцию, а теперь все эти системы будут нарушены. Соответственно, со всеми фермами крупного рогатого скота, свинофермами нужно будет что-то делать, поля тоже будут подвержены опустыниванию. И это долгосрочные последствия, которые даже пока оценить невозможно. Потому что никто из экологов пока не скажет, как изменится локальный климат в примыкающей 30, 50-километровой зоне.

Чего ждать Крыму после подрыва — к каким последствиям там стоит готовиться?

Прежде всего, Северо-Крымский канал будет обезвожен, потому с обмелеванием Каховского водохранилища подача воды по нему становится невозможной. То есть с точки зрения последствий, то этот канал уже был обезвожен, и все мы видели эти последствия. И те процессы, которые мы наблюдали при аридизации Крыма (уменьшения увлажненности территорий) в прошлые 7 лет, будут повторяться. И без водоснабжения о ведении сельского хозяйства на полуострове речи идти не может.

Причем проблема сейчас состоит еще и в том, что теперь этим последствиям будут подвергаться значительно больше территорий. Потому что кроме степного Крыма у нас есть еще и Таврида, большая часть степей в Херсонской области, частично Запорожская и Днепровская области, которые также не могут возделываться без орошения. Если же процесс аридизации затянется, то последствия могут быть еще хуже.

Раз уж вы упомянули об агросекторе, то хотела бы уточнить. Вы сказали, что этой части грозит опустынивание из-за того, что не будет нормального орошения. О какой территории мы можем говорить — есть ли участок, где уцелеют поля?

Тут речь не идет о том, что источники водоснабжения для аграрного сектора можно будет как-то заменить. В данном случае ту оросительную система, которая была построена ранее, никак нельзя будет изменить, потому что эта часть материка безводная. Если говорить о территории, которая ближе к Кривому Рогу, то тут источником водоснабжения для промышленных предприятий и питьевого водоснабжения может стать река Ингулец. Но в целом днепровскую воду заменить нечем, потому нужно будет говорить о том, как изменять сельское хозяйство, переходить на более устойчивые культуры и так далее. Это будет основной задачей. И, скорее всего, нужно будет искать другие устойчивые взаимоотношения, а не гнаться за урожайностью, как это было в советских пятилетках.

Что касается экоцида, то его еще предстоит доказать в суде международной инстанции, а для этого необходимо иметь расчеты по ущербу. Это задача и министерства экологии, и специализированной экологической прокуратуры, а также ряда общественных организаций и администраций национальных природных парков. Потому что пострадают и другие объекты в акватории Днепро-бугского лимана, Ягорлыцкого залива — это и национальный природный парк "Белобережье Святослава", и ландшафтный заказник "Кинбурнская коса" и другие объекты.

А о потере каких видов в национальных парках мы можем говорить после этой катастрофы?

Прежде всего река, если она антропогенно не изменена, содержит ландшафтную часть с обитающими там животными, растениями, насекомыми, микроорганизмами, которые слагают цельный биоценоз (биологическую систему живых организмов). Во всем своем течении река Днепр была полностью изменена человеком. И если мы посмотрим на ее протяженность, то мы увидим, что по всей Украине есть шесть каскадов водоемов — Каховское, Днепровское, Каменское, Кременчугское, Каневское и Киевское водохранилища. От нативной территории Днепра оставался только кусочек, от Каховской ГЭС до устья Днепро-бугского лимана. Это пойменная часть, которая формирует свой ландшафт со своим биоценозом. Такие биоценозы сохранились только в пойме Дуная и входят в Дунайский биосферный заповедник. На Днестре территория, где также сохранился аналогичный биоценоз, была антропогенно нагружена и единственной частью в Днепре был заповедник "Нижнеднепровский". Там система живых организмов имела свои особенности. Во-первых, река расположена значительно восточнее и климатические условия здесь другие. При этом, сформированная тут территория достаточно долго не подвергалась серьезному вмешательству со стороны человека.

На уничтоженной вследствие подрыва территории проходило гнездование птиц, которые внесены в Красную книгу Украины и Европейского красного списка. Среди них большое количество перелетных птиц, которые не только останавливались там во время перелета, но и гнездовались, среди которых орлан-белохвост, колпица, большая белая цапля, серая цапля, блестящие ибисы. Из краснокнижных млекопитающих в первую очередь европейская норка, которая сейчас встречается все реже и является практически исчезающим видом, который повсеместно заменяет вселенец американская норка, речная выдра, барсук обыкновенный, бобёр. Теперь река полностью изменит свое русло и там уже будут совсем другие условия для существования, из-за чего придется эти виды завозить и заново заселять.

Кто такой Владислав Балинский Владислав Балинский - химик, биолог, одесский экоактивист. Глава общественной организации "Зеленый лист", которая защищает зеленые зоны Одессы от застройки. Был в числе экспертов "группы 2 мая", занимавшейся расследованием пожара в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Также выступал за снос памятника Елизавете ІІ в Одессе.

Правильно ли я понимаю, что с экологической точки зрения в случае деоккупации юга восстанавливать Каховское водохранилище нет смысла? Ведь уже идут дискуссии об этом.

С моей точки зрения, когда многие ссылаются на заявления Укргидроэнерго о нанесении невозвратных потерь, то не учитывают, что тут в первую очередь идет речь о работе гидроэлектростанции. Но никто не дает оценок состоянию плотины, потому что для этого нужно как минимум проводить экспертизу. Потому те дискуссии, о которых вы говорите, пока голословны.

Если же говорить о том, какая полемика ведется в среде экологов, то необходимо понимать, что экологи — люди достаточно консервативные. Потому сейчас многие вспоминают о том, что на данном месте существовали участки степной зоны, в том числе украинские села, которые были насильно выселены и затоплены коммунистами. С тех пор уже сильно изменилась ситуация — этих участков степи нет, и их восстановление вряд ли возможно. Здесь, в первую очередь, необходимы консультации с гидрологами, почвоведами, геологами, чтобы оценить перспективы развития данной территории без водного объекта. То есть чтобы понять, возможно ли это, или же это будет безжизненная пустыня, заполненная токсичным сапропелем. Иными словами, должен быть разработан проект с учетом всех рисков. Это в случае, если Украина не будет восстанавливать данный объект. Если же будет, то также необходимо услышать рекомендации специалистов. Вернуть первоначальное состояние руслу Днепра в данной части будет очень сложно. Потому что, во-первых, в мировой практике таких проектов не было, и меандры рек восстанавливают у более мелководных рек. Потому будущий процесс восстановления придется разделять на желания, возможности, стоимость и риски.

Вы сказали, что на сход воды понадобится около 2-3 недель. С какими последствиями на затопленных территориях мы можем столкнуться, когда вода уйдет?

Когда мы с вами ранее обсуждали последствия, мы не касались эпидемиологической ситуации, проблем с водообеспечением населения. Сегодня уже можно видеть, что те населенные пункты, которые были привязаны к водоснабжению с Каховского водохранилища, должны переходить на альтернативные источники водоснабжения там, где это возможно. Допустим, Кривой Рог — достаточно большой город с населением порядка 1 миллиона человек. Здесь много промышленных объектов, которые как раз были ориентированы на днепровскую воду. Как они будут переориентироваться, какие источники водоснабжения искать я не знаю, но в приоритете будет водоснабжение населения. Для таких городов это меньшая проблема, поскольку именно промышленность потребляет в десятки раз больше воды.

Что касается других населенных пунктов, то, наверное, перспективным будет бурение скважин. Однако ситуация с водоносными горизонтами тоже может изменяться, потому тут будут нужны дополнительные исследования, чтобы избежать возможных отравлений, ведь при таком масштабном использовании агрохимии вода может быть загрязнена как химическими веществами, так и бактериологически. В тех местах, где вода будет спадать и там окажутся разрушенные жилища, остатки животных также будет большой проблемой, которую должны решать по продуманному плану. Поскольку эта проблема усугубляется обстрелами с российской стороны и минированием ими накануне больших территорий. В данном случае, когда речь идет о таком большом паводке часть минных заграждений будет смыта и абсолютно неконтролируемо перемещена рекой.

Можно сказать одно — поскольку все это происходит в нижнем течении Днепра, то гуманитарные последствия подрыва значительно меньше, чем это было, например, в 1941 году, когда коммунисты взорвали ДнепроГЭС. Тем не менее, экологические последствия сейчас многократно серьёзнее!

Вы упоминали Киевское водохранилище. Российские пропагандисты уже говорят о том, что, возможно, стоит ударить и по нему. Какими могут быть последствия — будут ли они похожи на то, что происходит после подрыва Каховской ГЭС, или все может быть еще хуже?

Хотелки россияне могут оставить при себе. Если бы они могли, то уничтожили бы весь мир вокруг себя. Но, слава богу, они в этом ограничены. Единственное, что я могу сказать по этому поводу, так это то, что поразить ракетой или несколькими ракетами, которые есть в наличии у РФ, такие масштабные гидротехнические сооружения очень сложно. Мы можем вспомнить обстрелы "Кинжалами" Карачуновского водохранилища в Кривом Роге, где россияне на какое-то время даже достигли своей цели. Но это было, скорее, исключением из правил, потому что тогда они случайно попали в шлюз, который потом просто заменили. Причем ситуацию решили буквально в течение суток. Что они смогут сделать с таким масштабным гидротехническим сооружением на Киевском море, я не знаю. В случае с Каховской ГЭС, то ее минировали грузовыми автомобилями с сотнями тонн взрывчатых веществ. И если сейчас они говорят о готовности использовать тактическое оружие для организации очередной экологической катастрофы, то, наверное, тогда мы должны поверить, что это оружие у россиян достаточно точно для того, чтобы как минимум попасть по дамбе. Но на деле вероятность этого крайне низкая. Тем не менее, последствия могут быть гораздо более серьезными, чем при подрыве Каховской ГЭС. Мы понимаем, что система снабжения водой промышленных предприятий, система полива будет фактически уничтожена, но масштабы катастрофы сложно даже представить, потому что в случае прорыва дамбы в верхнем каскаде мы можем столкнутся с цепной реакцией, когда будут прорываться все другие сооружения. Потому об этом даже не хочется думать.