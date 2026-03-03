Польша вводит новые правила для украинцев - что изменится с 5 марта

Новые правила призваны упростить легализацию украинцев в Польше.

Главное:

С 5 марта в Польше вступает в силу новый закон для украинцев

Документы продлеваются автоматически для всех украинцев

Дети до 13 лет присоединяются к цифровому статусу родителей

С 5 марта в Польше официально начинает действовать новый закон, регулирующий пребывание украинских граждан в стране. Новые нормы касаются автоматического продления документов, правил пересечения границы с детьми и условий получения защиты. Об этом рассказал блогер Александр Матвеев.

Автоматическое продление документов

Согласно новым правилам, сроки легального пребывания граждан Украины в Польше продлены автоматически. Это касается как лиц со специальным статусом UKR, так и тех, кто находится в стране на общих основаниях.

По словам Матвеева, статус UKR продлевается без визитов в учреждения (уженды). Актуальность данных рекомендуется проверять в приложении Diia.pl. Визы и карты побиту (karta pobytu), срок действия которых истек во время войны, остаются в силе. В то же время украинцы, у которых истек лимит пребывания по безвизу, могут законно оставаться в стране.

Контроль на границе

Пограничная служба Польши ужесточает требования к проверке электронных документов. Отныне скриншот приложения mObywatel (Diia.pl) не считается документом и не дает права на въезд.

Во время проверки украинцы обязаны продемонстрировать работающее приложение в реальном времени. В случае необходимости данные необходимо будет обновить непосредственно перед пограничником.

Новые условия для детей

Особое внимание уделено статусу несовершеннолетних, поскольку именно здесь возникает больше всего проблем во время путешествий:

дети до 13 лет должны быть присоединены к цифровому статусу одного из родителей;

дети от 13 лет обязаны иметь собственный аккаунт в Diia.pl.

Если мать меняет статус UKR на "карту побиту" или визу, статус ребенка, "привязанный" к ней, может быть аннулирован. В таком случае ребенок теряет право на пересечение границы, несмотря на то, что его пребывание в Польше остается легальным. Родителям советуют планировать отдельную легализацию детей заранее.

Ограничения на получение статуса UKR

Получить спецстатус теперь можно только в случае въезда в Польшу непосредственно с территории Украины. Граждане, прибывающие из других стран, въезжают по правилам безвиза на 90 дней. В течение этого срока они должны официально трудоустроиться и подать документы на "карту побиту" по общей процедуре.

Украинцы за рубежом - последние новости

Как сообщал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который постепенно отменяет спецрежим для украинских беженцев и переводит их в единую систему временной защиты. Новые правила меняют пребывание, социальную поддержку и доступ к услугам, в частности ограничивают выплаты и медпомощь для взрослых.

Также в Чехии обсуждают возможный пересмотр закона lex Ukraine, регулирующего пребывание украинских беженцев. Председатель Палаты депутатов и лидер движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура заявил, что действующие правила якобы создают риски для безопасности государства и требуют обновления.

Кроме этого, в партии канцлера Германии ХСС предлагают усилить миграционную политику, в частности в отношении украинских мужчин, пригодных к службе, которых предлагают отправлять на родину. Соответствующие предложения изложены в проекте решения для зимнего совещания партии в монастыре Зеон.

О персоне: Александр Матвеев Александр Матвеев — украинский блогер, медиа-автор и комментатор, известный своей активной информационной деятельностью по вопросам жизни украинцев за рубежом, в частности в Польше. Он публикует аналитические и практические материалы о юридических нормах, изменениях в законодательстве, правилах пересечения границы, легализации и пребывании украинцев в Польше, а также о социальных и бытовых аспектах жизни мигрантов.

