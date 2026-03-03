Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Польша вводит новые правила для украинцев - что изменится с 5 марта

Руслана Заклинская
3 марта 2026, 18:26
Новые правила призваны упростить легализацию украинцев в Польше.
Польша вводит новые правила для украинцев - что изменится с 5 марта
Новый закон для украинцев в Польше / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Главное:

  • С 5 марта в Польше вступает в силу новый закон для украинцев
  • Документы продлеваются автоматически для всех украинцев
  • Дети до 13 лет присоединяются к цифровому статусу родителей

С 5 марта в Польше официально начинает действовать новый закон, регулирующий пребывание украинских граждан в стране. Новые нормы касаются автоматического продления документов, правил пересечения границы с детьми и условий получения защиты. Об этом рассказал блогер Александр Матвеев.

Автоматическое продление документов

Согласно новым правилам, сроки легального пребывания граждан Украины в Польше продлены автоматически. Это касается как лиц со специальным статусом UKR, так и тех, кто находится в стране на общих основаниях.

видео дня

По словам Матвеева, статус UKR продлевается без визитов в учреждения (уженды). Актуальность данных рекомендуется проверять в приложении Diia.pl. Визы и карты побиту (karta pobytu), срок действия которых истек во время войны, остаются в силе. В то же время украинцы, у которых истек лимит пребывания по безвизу, могут законно оставаться в стране.

Контроль на границе

Пограничная служба Польши ужесточает требования к проверке электронных документов. Отныне скриншот приложения mObywatel (Diia.pl) не считается документом и не дает права на въезд.

Во время проверки украинцы обязаны продемонстрировать работающее приложение в реальном времени. В случае необходимости данные необходимо будет обновить непосредственно перед пограничником.

Смотрите видео с объяснением новых правил:

Новые условия для детей

Особое внимание уделено статусу несовершеннолетних, поскольку именно здесь возникает больше всего проблем во время путешествий:

  • дети до 13 лет должны быть присоединены к цифровому статусу одного из родителей;
  • дети от 13 лет обязаны иметь собственный аккаунт в Diia.pl.

Если мать меняет статус UKR на "карту побиту" или визу, статус ребенка, "привязанный" к ней, может быть аннулирован. В таком случае ребенок теряет право на пересечение границы, несмотря на то, что его пребывание в Польше остается легальным. Родителям советуют планировать отдельную легализацию детей заранее.

Ограничения на получение статуса UKR

Получить спецстатус теперь можно только в случае въезда в Польшу непосредственно с территории Украины. Граждане, прибывающие из других стран, въезжают по правилам безвиза на 90 дней. В течение этого срока они должны официально трудоустроиться и подать документы на "карту побиту" по общей процедуре.

Украинцы за рубежом - последние новости

Как сообщал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который постепенно отменяет спецрежим для украинских беженцев и переводит их в единую систему временной защиты. Новые правила меняют пребывание, социальную поддержку и доступ к услугам, в частности ограничивают выплаты и медпомощь для взрослых.

Также в Чехии обсуждают возможный пересмотр закона lex Ukraine, регулирующего пребывание украинских беженцев. Председатель Палаты депутатов и лидер движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура заявил, что действующие правила якобы создают риски для безопасности государства и требуют обновления.

Кроме этого, в партии канцлера Германии ХСС предлагают усилить миграционную политику, в частности в отношении украинских мужчин, пригодных к службе, которых предлагают отправлять на родину. Соответствующие предложения изложены в проекте решения для зимнего совещания партии в монастыре Зеон.

Читайте также:

О персоне: Александр Матвеев

Александр Матвеев — украинский блогер, медиа-автор и комментатор, известный своей активной информационной деятельностью по вопросам жизни украинцев за рубежом, в частности в Польше. Он публикует аналитические и практические материалы о юридических нормах, изменениях в законодательстве, правилах пересечения границы, легализации и пребывании украинцев в Польше, а также о социальных и бытовых аспектах жизни мигрантов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Польши беженцы Польша украинцы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина может отправить военных на Ближний Восток: Зеленский назвал условие

Украина может отправить военных на Ближний Восток: Зеленский назвал условие

18:58Политика
"Враг слабеет": Зеленский раскрыл новые проблемы оккупантов на фронте

"Враг слабеет": Зеленский раскрыл новые проблемы оккупантов на фронте

18:53Война
РФ применяет новую тактику ударов Шахедами - Сырский

РФ применяет новую тактику ударов Шахедами - Сырский

17:53Война
Реклама

Популярное

Ещё
Алла Пугачева выбрала новую страну - что случилось

Алла Пугачева выбрала новую страну - что случилось

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

Финансовый коридор удачи: четыре знака зодиака встанут на путь обогащения

Финансовый коридор удачи: четыре знака зодиака встанут на путь обогащения

Не все очереди отключат свет: обновленный график для Днепра и области 3 марта

Не все очереди отключат свет: обновленный график для Днепра и области 3 марта

Последние новости

18:58

Украина может отправить военных на Ближний Восток: Зеленский назвал условие

18:53

"Враг слабеет": Зеленский раскрыл новые проблемы оккупантов на фронте

18:44

"Встретимся в суде": Анна Седокова назвала семью экс-мужа жадными бездельниками

18:37

Почему локальных конфликтов больше не существует: Портников о глобальной войнемнение

18:37

Не спешите выбрасывать старую одежду: вот как ее можно эффективно использовать

Ядерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для ТрампаЯдерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для Трампа
18:34

Как за 5 минут спасти увядшие тюльпаны - проверенный лайфхак

18:27

Что произойдет с Землей, если начнется ядерная война: выживут 2 страны

18:26

Польша вводит новые правила для украинцев - что изменится с 5 марта

18:00

Почему Киевской Руси никогда не существовало - открытие историка ломает историю РФВидео

Реклама
17:53

РФ применяет новую тактику ударов Шахедами - Сырский

17:52

Как привить дерево с первого раза: метод, с которым справится даже новичок.Видео

17:47

Трое детей путинистки Валерии покинули РФ — где они живут сейчас

17:41

Собака из приюта спустя 2 года удивила хозяйку: все дело в ее ушахВидео

17:40

В ЕС скептически относятся к ускоренному вступлению Украины - Reuters

17:37

Простое действие убережет куст: что делать с хризантемами в начале весны

17:36

Антициклон принесет солнце на Житомирщину, однако радоваться рано: предупреждение синоптика

17:28

Голливудскому актеру диагностировали неизлечимый рак

17:24

"Собрал всех, с кем контактировала РФ": Зеленский раскрыл роль Буданова в переговорах

16:54

"Дни просто адовые": MamaRika с сыном вызвали скорую в Дубае

16:43

Жена ведущего Решетника в луке за миллион вышла "за хлебом"

Реклама
16:39

Можно ли чистить уши ватными палочками: специалист расставил точки над "і"

16:32

Почему фараоны "исчезали" из собственных пирамид: главная тайна Египта

16:28

Доллар бьет рекорды в Украине, евро продолжает дешеветь: курс валют на 4 марта

16:20

Кому молиться 4 марта для исцеления от болезней: какой церковный праздник

16:19

Кто и почему на самом деле основал город Сумы — все решил один фактВидео

16:13

Атлантическое тепло накроет Львовскую область: когда ждать температурного скачка

15:51

На АЗС спешить не стоит: эксперты оценили, что будет с ценами на бензин в Украине

15:41

РФ может пойти в наступление на город-миллионник - Le Monde

15:36

Квиткова показала живот и заговорила о беременности: "Случилось возвращение"

15:35

"Форс-мажорные обстоятельства": как изменятся графики отключений света для Запорожья

15:29

Мобилизация в Украине коренным образом изменится: в Раде раскрыли, к чему готовиться

14:59

Мужчина потратил 2 доллара на "самую безумную" находку: что снова в моде

14:49

Заморозки ударят по Полтавщине: синоптики предупредили об изменении температуры

14:43

Как сказать на украинском "дурной пример заразителен": малоизвестный вариантВидео

14:38

Маша Ефросинина назвала своих "врагов": "Есть все, кроме"

14:35

Как быстро отмыть решетку в духовке: лучшее средство из 2 ингредиентов

13:51

"Это слишком": Илона Гвоздева сильно исхудала и назвала причину

13:49

На Одесщине заметили следы редкого хищника: какое дикое животное там поселилосьФото

13:47

Как визуально определить, что яйца испортились: простые советы специалистов

13:44

Голливуд нас обманул: чем занимались пираты на самом деле

Реклама
13:36

Что нужно добавить в корм курам, чтобы они хорошо неслись

13:32

Россия готовит новый массированный удар - названы цели и сроки атаки по Украине

13:31

В РФ выдвинули Украине новое условие для мира и требуют отказаться от территорий

13:18

Виктория Бэкхем выгуляла ультра редкую сумку за 3,5 млн

13:10

Три запрета, которые нельзя нарушать в праздник 4 марта - приметы

12:44

За уши не оттянешь: абсолютно новый рецепт вкуснейших котлетВидео

12:18

Идеальная фигура без диет: участница "Холостяка" раскрыла 3 секрета стройностиВидео

12:15

РФ масштабирует обстрелы и диверсии в Украине: эксперт предупредил украинцев

12:13

Когда будут выборы и пойдет ли Зеленский на второй срок - заявление президента

12:11

Морозы, засуха и смог не страшны: какая ель подходит для живой изгородиВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять