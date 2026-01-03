Укр
В Германии призывают возвращать беженцев в Украину: кто в списке

Сергей Кущ
3 января 2026, 00:11
На новоприбывших украинцев с апреля 2025 года может действовать новое правило.
В Германии призвали вернуть годных к службе украинцев на родину
В Германии призвали вернуть годных к службе украинцев на родину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Кто предложил вернуть украинцев домой
  • В чем причина

В партии канцлера Германии предлагают ужесточить миграционную политику, в том числе в отношении украинских мужчин. Тех из них, кто пригоден к службе, предлагают отправлять на родину.

Соответствующие требования изложены в проекте решения ХСС для зимнего совещания партии, которое скоро состоится в монастыре Зеон в Баварии, пишет Münchner Merkur.

"ХСС в Зеоне зафиксирует позицию не позволять обратные поездки беженцам ("отпуска на родину"). Если беженец для этого едет в свою страну происхождения, он должен автоматически терять статус защиты, "поскольку своим поведением он опровергает собственную потребность в защите", - говорится в сообщении.

По информации издания, руководитель земельной группы ХСС в Бундестаге Александр Хоффманн предлагает возвращать в Украину "пригодных к службе украинских мужчин", где они должны "сделать свой вклад в оборону своей страны".

Также в проекте решения говорится, что на новоприбывших украинцев с апреля 2025 года должно действовать правило, которое позволяет привлекать их возможные активы "для покрытия расходов на пребывание в Германии".

ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС
ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС / Главред - инфографика

Украинцы за границей - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что администрация президента США Дональда Трампа готовится депортировать из страны несколько десятков украинцев уже в понедельник, 17 ноября.

Кроме того, в августе 2025 года США также объявляли о депортации украинцев, не уточняя количество. По данным украинского посольства, на конец мая в депортационных центрах находились 24 украинца, которых планировали вывезти.

Министерство внутренней безопасности США вводит новый обязательный иммиграционный сбор в размере 1000 долларов для лиц, которым предоставляют или продлевают гуманитарное разрешение на пребывание в США. Новые правила начали действовать с 16 октября 2025 года.

Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы?

По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали:

  • Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);
  • Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);
  • Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).
новости Германии беженцы
