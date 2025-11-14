Укр
США готовятся депортировать из страны украинцев: кто оказался под угрозой

Виталий Кирсанов
14 ноября 2025, 15:17
Администрация Трампа готовится депортировать из США около 80 украинцев.
США готовятся депортировать из США украинцев
США готовятся депортировать из страны украинцев / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, x.com/icegov

Кратко:

  • Власти США работают над логистическими договоренностями по депортации
  • Украинцев планируют перевезти чартерным рейсом в Польшу

Администрация президента США Дональда Трампа готовится депортировать из страны несколько десятков украинцев уже в понедельник, 17 ноября. Об этом свидетельствует опубликованный приказ Министерства юстиции США, пишет Washington Post в пятницу, 14 ноября.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила изданию, что США планируют выселить около 80 граждан Украины "из-за нарушения законодательства". Она отметила, что американские власти работают над логистическими договоренностями по осуществлению депортации, учитывая отсутствие прямого авиасообщения с Украиной.

видео дня

"Следует отметить, что депортация - это широко используемый правовой механизм, предусмотренный иммиграционным законодательством большинства стран мира. Это рутинная процедура, применяемая ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые нарушают условия пребывания в Соединенных Штатах, независимо от их национальности", - сказала Стефанишина.

Советник президента Украины Владимира Зеленского на условиях анонимности прокомментировал планы по депортации украинцев.

"США могут депортировать столько людей, сколько захотят. Мы найдем им хорошее применение", - сказал он.

Среди тех, кого планируют депортировать - 41-летний Роман Суровцев, который живет в Штатах с четырехлетнего возраста. Он не хочет возвращаться в Украину, которая находится в состоянии войны.

Его адвокаты выразили обеспокоенность тем, что украинцы и другие бывшие граждане Советского Союза рискуют быть высланными без возможности обжаловать свою депортацию.

"Украина является зоной боевых действий, сейчас находится в военном положении, и вполне вероятно, что депортированных принудительно призовут в армию и отправят на фронт, где им грозит смерть", - говорится в заявлении правозащитников.

Украинцев планируют перевезти чартерным рейсом в Польшу, где их передадут украинским властям.

Washington Post пишет, что потенциальное выдворение 80 человек станет самой масштабной депортацией украинцев из США за последние годы. По данным ICE, в 2024 финансовом году из США было выслано 53 граждан Украины.

ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС
ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС / Главред - инфографика

Украинские беженцы за границей - последние новости

Как писал Главред, в августе 2025 года США также объявляли о депортации украинцев, не уточняя количество. По данным украинского посольства, на конец мая в депортационных центрах находились 24 украинца, которых планировали вывезти.

Министерство внутренней безопасности США вводит новый обязательный иммиграционный сбор в размере 1000 долларов для лиц, которым предоставляют или продлевают гуманитарное разрешение на пребывание в США. Новые правила начали действовать с 16 октября 2025 года.

Германия обратилась к Европейскому Союзу с предложением ограничить въезд молодых украинцев, а именно мужчин и призвала Киев усилить контроль за выездом граждан призывного возраста. Такое заявление сделал премьер-министр Баварии, лидер партии ХСС Маркус Зёдер.

Об источнике: The Washington Post

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

война в Украине новости США беженцы The Washington Post новости Украины новости Украины и мира
