Украинцам придется платить за пребывание в США - что известно о новых правилах

Руслана Заклинская
19 октября 2025, 16:43
США вводят $1000 сбор для иммигрантов за пребывание в стране.
Украинцам придется платить за пребывание в США - что известно о новых правилах
США вводят новый иммиграционный сбор / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • США вводят новый обязательный иммиграционный сбор в размере $1000
  • Сбор за предоставление или продление разрешения на пребывание требуют с 16 октября
  • Программа Uniting for Ukraine формально подпадает под новые правила

Министерство внутренней безопасности США вводит новый обязательный иммиграционный сбор в размере 1000 долларов для лиц, которым предоставляют или продлевают гуманитарное разрешение на пребывание в США. Новые правила начнут действовать с 16 октября 2025 года. Об этом сообщила Служба гражданства и иммиграции США.

Отныне каждый человек, который получает или продлевает разрешение parole, должен будет оплатить 1000 долларов. Это касается как новых заявителей, так и тех, кто подает заявку на re-parole - продление срока пребывания в стране.

Решение принято во исполнение закона H.R. 1 (Reconciliation Bill), предусматривающего увеличение поступлений в бюджет США, в частности через новые иммиграционные сборы.

Что такое условно-досрочное освобождение

Parole - это временное разрешение въехать или оставаться в США без полноценной визы или статуса постоянного резидента. Его предоставляют в исключительных случаях, в частности:

  • по гуманитарным причинам;
  • из-за чрезвычайных ситуаций (война, преследования, стихийные бедствия);
  • для воссоединения семьи;
  • тем, кто ожидает рассмотрения заявки на другой статус (убежище, грин-карта и т.д.).

Как это касается украинцев

Украинцы пользуются программой Uniting for Ukraine (U4U), которая предоставляет гуманитарный parole сроком до 2 лет. Формально эта программа подпадает под действие нового сбора. Следовательно, при подаче на новое parole или re-parole от украинцев могут потребовать уплатить 1000 долларов.

В то же время USCIS сообщило, что существуют исключения из правила для отдельных категорий людей.

"Размер сбора составляет 1 000 долларов за 2025 финансовый год и подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уровнем инфляции. Вы должны оплатить этот сбор, когда вам предоставляется иммиграционное освобождение под честное слово для въезда в Соединенные Штаты, если вы не подпадаете под действие исключений", - отметили в USCIS.

Перечень исключений будет обнародован позже в Федеральном реестре. Поэтому пока неизвестно, обяжут ли участников программы U4U платить этот сбор.

Вернутся ли беженцы в Украину - мнение демографа

Директор Института демографии и социальных исследований им. Михаила Птухи Элла Либанова считает, что украинцы, которые выехали за границу из-за войны, вернутся домой только при условии безопасной ситуации и наличия жилья и работы.

"Если в Украине есть жилье и есть работа, шансов на возвращение значительно больше. Я поэтому говорю всем работодателям, когда меня спрашивают, что делать. Говорю: общаться. Если вы хотите, чтобы ваши люди вернулись, ну, те, кто у вас работал, вернулись к вам, пишите им. Вам нетрудно поздравить с праздниками, с днем рождения, спросить, как дела, рассказать о своих планах, перспективах", - отметила Либанова в интервью Радио Свобода.

По ее оценкам, примерно треть беженцев может вернуться в Украину.

Правила для украинцев за границей - последние новости

Как сообщал Главред, Польша заявила, что больше не имеет возможности принимать новых беженцев из Украины. Глава Бюро международной политики при президенте Польши Марчин Пшидач утверждает, что страна достигла предела своих возможностей, а чрезмерный поток мигрантов создает социальные проблемы и затрудняет интеграцию.

Также ЕС обнародовал план постепенного завершения временной защиты для украинцев, который действует до 4 марта 2027 года. Странам-членам рекомендуют помочь беженцам перейти на другие легальные основания проживания - работу, учебу, исследования или семейные обстоятельства.

Кроме этого, в Нидерландах планируют изменить правила для украинских мужчин-беженцев: те, кто имеет работу, самостоятельно будут обеспечивать себя жильем. Матери с детьми останутся под защитой, а украинцев, которые приехали из другой страны ЕС, будут поощрять вернуться туда.

Об источнике: Служба гражданства и иммиграции США (USCIS)

Служба гражданства и иммиграции США (англ. United States Citizenship and Immigration Services, USCIS) - агентство в составе Министерства внутренней безопасности США, которое руководит системой натурализации и иммиграции страны. Федеральное правительство имеет исключительные полномочия по натурализации и иммиграции, правительства штатов не принимают в этом участия. Предшественником этой службы является Служба иммиграции и натурализации США, которая была ликвидирована Законом о национальной безопасности 2002 года.

война в Украине новости США беженцы новости Украины
