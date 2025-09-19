"Это не жестоко": в Нидерландах изменят условия для беженцев из Украины

Украинских мужчин-беженцев хотят обязать снимать жильё самим. Женщин с детьми новые правила не коснутся.

В Нидерландах изменят правила проживания для украинских мужчин-беженцев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Главные тезисы:

Мужчины, которые имеют работу, будут обязаны самостоятельно обеспечивать себя жильем

Матери с детьми по-прежнему будут обеспечены приютом

В Нидерландах намерены изменить правила проживания для мужчин-беженцев из Украины. В частности, они будут сами обеспечивать себя жильем, если у них есть работа.

Исполняющая обязанности министра по вопросам убежища и миграции Мона Кейзер заявила, что страна постепенно подходит к пределу своих возможностей в организации приюта. Она уверена, что украинские мужчины, которые бежали в Нидерланды и имеют работу, должны сами обеспечивать себя жильем, передает NOS.

Кейзер не считает жестоким призыв к людям, бежавшим от войны, самостоятельно обеспечивать себя жильем.

"Они все равно получают здесь защиту", - сказала она.

В то же время матери с детьми продолжат получать приют.

"В их случае нельзя сказать: разбирайтесь сами", - сказала министр.

NOS пишет, что заставлять людей искать жилье министр не собирается, поскольку, согласно европейским соглашениям, украинцы имеют право на жилье и образование.

При этом украинцев, которые приехали в Нидерланды через другую страну ЕС, она намерена стимулировать к возвращению туда.

Украинские беженцы в Европе инфографика / Инфографика: Главред

Украинские беженцы за границей

Как писал Главред, правительство Германии намерено уменьшить финансовую помощь для украинских беженцев, которые недавно прибыли в страну. Сумму выплат могут сократить до 100 евро в месяц на каждого беженца.

С 1 октября текущего года украинские беженцы в Нидерландах ощутят определенные изменения. В частности, за проживание в государственных приютах придется платить больше.

Федеральная земля Бургенланд в Австрии со 2 июля 2025 года ввела обязательные работы для беженцев. Всем беженцам нужно будет выполнять общественно полезные работы, например, ухаживать за парками, заниматься уборкой и тому подобное. За это им будут платить 1,6 евро в час. Если кто-то дважды откажется выполнять такие работы без уважительной причины, то его могут оставить без части помощи.

Украинские беженцы, которые нашли работу в странах Центральной и Восточной Европы, стали важным фактором достигнутого экономического роста. Их возвращение домой после установления мира в Украине нанесет ущерб экономикам этих стран.

Вернутся ли украинские беженцы домой: мнение эксперта

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что украинские беженцы будут возвращаться домой только тогда, когда будет происходить развитие производительных сил, когда будут строиться производственные мощности, а вокруг них заново будут возводиться города.

"Понятно, что восстанавливать "хрущевки" или панельные дома советского образца никто не будет - современные строительные технологии позволяют строить на более качественном уровне. Поэтому восстановление Украины будет, но оно должно быть системным", - подчеркнул Новак во время чата на Главреде.

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины.

