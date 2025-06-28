В одной из стран ЕС введут обязательные работы для беженцев: отказ будет иметь последствия

За отказ выполнять такие работы будут забирать часть помощи.

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В одной из стран ЕС введут обязательные работы для беженцев/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Федеральная земля Бургенланд в Австрии введет обязательные работы для беженцев

Беженцы должны будут выполнять общественно полезные работы с небольшой оплатой

В случае отказа будут забирать часть помощи

Федеральная земля Бургенланд в Австрии со 2 июля 2025 года введет обязательные работы для беженцев. Всем беженцам нужно будет выполнять общественно полезные работы, например, ухаживать за парками, заниматься уборкой и т.п.

За это им будут платить 1,6 евро в час. Такая сумма почти в десять раз меньше, чем средняя зарплата за час в этой стране. Об этом пишет Bild.

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Если кто-то дважды откажется выполнять такие работы без уважительной причины, то его могут оставить без части помощи

Согласно объяснению министра социальной политики Бургенланда Даниэлы Винклер, беженцу грозит потеря базовой помощи - простое место для сна вместо квартиры, никакого медицинского страхования, только минимальное питание и базовое лечение.

"Тот, кто постоянно получает поддержку от государства, должен также брать на себя ответственность и отдавать что-то обществу", - добавила Винклер.

Стоит отметить, что в Австрии сейчас проживает около 90 тысяч украинских беженцев.

Как сообщалось ранее, украинцам грозит депортация - стало известно, за что могут выслать из Польши, Германии, Чехии. Обжалование решения о депортации возможно, но не всегда гарантирует успех в отмене выселения.

Также ранее Главред сообщал, что ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев. С марта 2022 года ЕС предоставил безопасность и убежище более 4 млн беженцев из Украины.

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Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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