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РФ наращивает вооружение: аналитики раскрыли коварный план оккупантов

Алёна Воронина
28 июня 2025, 09:22
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Путин вряд ли остановиться на Украине, он может продолжить свою агрессию и направить ее против стран Запада, считают эксперты.
Путин, армия РФ
Аналитики раскрыли коварный план оккупантов/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, kremlin.ru

Основные тезисы аналитиков ISW:

  • Россия наращивает производство вооружения и военной техники
  • Оккупанты могут делать это для расширения наступления в Украине или агрессии против стран НАТО

Страна-агрессор Россия наращивает производство дронов, боевых машин пехоты (БМП), авиационной техники и кораблей. Именно на эти типы вооружений РФ будет делать упор в случае будущей войны с НАТО.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они отметили об этом в своем отчете.

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Аналитики обратили внимание, что, согласно информации Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, аффилированного с Министерством обороны России, в период с апреля по май 2025 года промышленное производство в стране выросло на 2,6%.

"Эти данные центра свидетельствуют о стремлении РФ расширить стратегическую промышленную инфраструктуру в средне- и долгосрочной перспективе. Указанные меры могут быть частью процесса реорганизации и восстановления боевых возможностей вооруженных сил России, учитывая возможность затяжного конфликта со странами НАТО", - считают эксперты.

Из спутниковых снимков отдельных российских заводов по ремонту бронетехники видно, что РФ наращивает производство боевых машин пехоты.

Также аналитики отметили, что Россия расширяет производство танков Т-90М и достигла определенного прогресса в этом процессе. В ISW отмечают, что это еще больше подтверждает, что россияне делают ставку на долгосрочное производство тяжелой бронетехники.

"Пока непонятно, направлены ли эти меры на подготовку к новому масштабному наступлению против Украины в кратко- или среднесрочной перспективе, или же речь идет о восстановлении потенциала для возможного более широкого противостояния с НАТО", - отметили аналитики.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Путин высказался о третьем раунде переговоров с Украиной. Глава Кремля сообщил, уже ли назначены дата и время переговоров.

Также ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили на аэродроме в Волгоградской области два Су-34. Многофункциональные истребители враг активно применяет на линии фронта для бомбардировок Украины.

Напомним, эксперт удивил ответом, пойдут ли россияне на Чернигов по аналогии с Сумами. У потенциальной угрозы всегда есть определенный уровень.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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