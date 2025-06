РФ наращивает вооружение: аналитики раскрыли коварный план оккупантов

Основные тезисы аналитиков ISW:

Страна-агрессор Россия наращивает производство дронов, боевых машин пехоты (БМП), авиационной техники и кораблей. Именно на эти типы вооружений РФ будет делать упор в случае будущей войны с НАТО.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они отметили об этом в своем отчете.

Аналитики обратили внимание, что, согласно информации Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, аффилированного с Министерством обороны России, в период с апреля по май 2025 года промышленное производство в стране выросло на 2,6%.

Из спутниковых снимков отдельных российских заводов по ремонту бронетехники видно, что РФ наращивает производство боевых машин пехоты.

Также аналитики отметили, что Россия расширяет производство танков Т-90М и достигла определенного прогресса в этом процессе. В ISW отмечают, что это еще больше подтверждает, что россияне делают ставку на долгосрочное производство тяжелой бронетехники.

"Пока непонятно, направлены ли эти меры на подготовку к новому масштабному наступлению против Украины в кратко- или среднесрочной перспективе, или же речь идет о восстановлении потенциала для возможного более широкого противостояния с НАТО", - отметили аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.