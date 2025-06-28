Пылают многоэтажки: Россия ударила по Одессе

Также сообщается, что у многих одесситов отключилось электричество.

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Россия ударила по Одессе / Коллаж Главред, фото: соцсети

Российские оккупанты нанесли удар дронами по Одессе. В городе слышны взрывы и есть "прилеты".

О первых взрывах в городе сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

По его информации, взрывы в городе начались в 23:45.

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Местные паблики сообщают, что в Одессе попадание БПЛА в жилой дом.

Также сообщается, что у многих одесситов отключилось электричество.

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Как писал Главред, в Днепре прогремели взрывы, взрывная волна задела поезд. На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Пассажиров оперативно перевели в укрытие, поскольку воздушная тревога в регионе продолжается.

Напомним, что в ночь на 23 июня российские оккупанты устроили массированную атаку по Киеву и области. Удары пришлись на жилые районы, больницы, спортивную инфраструктуру. В Шевченковском районе столицы разрушен целый подъезд жилой многоэтажки.

Ранее глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко предупредил, что российские оккупанты применяют новую опасную тактику ударов по Украине. Захватчики проводят комбинированные атаки, во время которых сперва вечером запускают дроны, а затем - ракеты.

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