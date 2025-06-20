Одесса - в огне после атаки дронов: под завалами могут быть люди

В ночь на 20 июня россияне нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. Зафиксировано 10 "прилетов".

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Стало известно о последствиях атаки дронов на Одессу / Коллаж: Главред, фото: t.me/truonline

Кратко:

Ночью Одессу атаковали дроны

В городе вспыхнули пожары

Огонь уничтожил дом, под завалами могут быть люди

В ночь на 20 июня на фоне угрозы российских ударных беспилотников в Одессе прогремели взрывы. В результате вражеской атаки вспыхнул пожар, который фактически уничтожил 4-этажный дом.

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, под завалами могут быть люди.

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"В результате попадания ударного беспилотника вспыхнул масштабный пожар, который буквально уничтожил жилой четырехэтажный дом. Обрушились перекрытия и стены, под завалами могут находиться люди", - написал Труханов в Telegram.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что, по предварительной информации, пострадали два человека. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

"Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, корпуса высшего учебного заведения, газопровода и частных автомобилей. В центре города, вследствие попадания дрона, пылает многоэтажка. Информация о пострадавших уточняется. Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы", - рассказал чиновник.

Тем временем в ГосЧС уточнили, что в ночь на 20 июня россияне нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. Зафиксировано 10 попаданий, в результате которых возникли пожары. Пострадали 13 человек, среди которых три спасателя.

Спасатели отмечают, что пламенем полностью охвачен 4-этажный жилой дом.

Удалось спасти три человека, еще шестерых эвакуировали.

"Во время ликвидации пожара и спасения людей на спасателей обрушились конструкции – пострадали 3 пожарных, сейчас они в больнице в стабильном состоянии", - говорится в сообщении.

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Ракетный удар по Киеву 17 июня 2025

Как писал Главред, глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что во время массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня армия РФ применила 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты. Больше всего жилья и имущества обычных киевлян враг уничтожил в Соломенском и Дарницком районах.

Мэр Кличко сообщил, что Россия атаковала Киев ракетой с кассетными боеприпасами. Обломки были обнаружены в районе столичных Нивок. Такие боеприпасы предназначены для массового поражения людей.

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что оккупанты, по предварительным данным, ударили баллистикой по девятиэтажке в Соломенском районе. Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все девять этажей. Дом "сложился" до уровня полтора-двух этажей.

Поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева продолжалась более 39 часов. Только на этой локации из-под завалов извлечены тела 23 погибших. Всего в столице в результате российских обстрелов 17 июня погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения.

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