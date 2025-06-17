175 дронов, 14 крылатых ракет и две баллистические: чем РФ била по Киеву 17 июня

Больше всего разрушений в Соломенском и Дарницком районах столицы.

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Во время атаки на Киев разрушен жилой дом / Коллаж: Главред, фото: МВД Украины

Кратко:

РФ ударила по Киеву 175 дронами и 16 ракетами

Больше всего разрушений в Соломенском и Дарницком районах

Во время массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня армия РФ применила 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, больше всего жилья и имущества обычных киевлян враг уничтожил в Соломенском и Дарницком районах.

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"Характер повреждений – прямой наводкой на жилую застройку. Ракетами – от верхних этажей до подвального помещения", - добавил чиновник.

Ткаченко добавил, что информацию об отражении комбинированной атаки сообщат Воздушные Силы.

По последним данным, количество пострадавших в столице увеличивается. Сейчас их 55. Более 40 человек доставили в медучреждения города.

Насчет погибших точной информации пока нет. По предварительным данным, погибли 14 человек.

В Соломенском и Дарницком районах развернуты штабы для помощи всем пострадавшим от массированной атаки врага на столицу. В частности, штабы расположены:

во Дворце культуры "Дарница" (ул. Геннадия Афанасьева, 18);

в библиотеке имени М.Костомарова (ул. Данила Щербаковского, 51), +380 98 609 13 26.

Воздушная атака РФ 17 июня - что известно

Как писал Главред, в ночь на 17 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. В столице Украины есть разрушения. Оккупанты били по жилым домам. Спасателей и медиков вызывали в Шевченковский, Днепровский, Дарницкий, Соломенский, Святошинский, Дарницкий районы города.

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что оккупанты, по предварительным данным, ударили баллистикой по девятиэтажке в Соломенском районе. Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все девять этажей. Дом "сложился" до уровня полтора-двух этажей.

Поисково-спасательные работы уже начались. Такие работы могут продлиться по меньшей мере сутки.

Кроме того, под удар РФ попала и Одесса - на рассвете в городе прогремели взрывы. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и т. д. По состоянию на 6:30 в медицинские учреждения госпитализированы 13 человек. Под завалами могут находиться люди.

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