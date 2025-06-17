Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

175 дронов, 14 крылатых ракет и две баллистические: чем РФ била по Киеву 17 июня

Анна Ярославская
17 июня 2025, 09:18
126
Больше всего разрушений в Соломенском и Дарницком районах столицы.
Атака на Киев 17 июня 2025
Во время атаки на Киев разрушен жилой дом / Коллаж: Главред, фото: МВД Украины

Кратко:

  • РФ ударила по Киеву 175 дронами и 16 ракетами
  • Больше всего разрушений в Соломенском и Дарницком районах

Во время массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня армия РФ применила 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, больше всего жилья и имущества обычных киевлян враг уничтожил в Соломенском и Дарницком районах.

видео дня

"Характер повреждений – прямой наводкой на жилую застройку. Ракетами – от верхних этажей до подвального помещения", - добавил чиновник.

Ткаченко добавил, что информацию об отражении комбинированной атаки сообщат Воздушные Силы.

  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС

По последним данным, количество пострадавших в столице увеличивается. Сейчас их 55. Более 40 человек доставили в медучреждения города.

Насчет погибших точной информации пока нет. По предварительным данным, погибли 14 человек.

В Соломенском и Дарницком районах развернуты штабы для помощи всем пострадавшим от массированной атаки врага на столицу. В частности, штабы расположены:

  • во Дворце культуры "Дарница" (ул. Геннадия Афанасьева, 18);
  • в библиотеке имени М.Костомарова (ул. Данила Щербаковского, 51), +380 98 609 13 26.

Воздушная атака РФ 17 июня - что известно

Как писал Главред, в ночь на 17 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. В столице Украины есть разрушения. Оккупанты били по жилым домам. Спасателей и медиков вызывали в Шевченковский, Днепровский, Дарницкий, Соломенский, Святошинский, Дарницкий районы города.

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что оккупанты, по предварительным данным, ударили баллистикой по девятиэтажке в Соломенском районе. Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все девять этажей. Дом "сложился" до уровня полтора-двух этажей.

Поисково-спасательные работы уже начались. Такие работы могут продлиться по меньшей мере сутки.

Кроме того, под удар РФ попала и Одесса - на рассвете в городе прогремели взрывы. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и т. д. По состоянию на 6:30 в медицинские учреждения госпитализированы 13 человек. Под завалами могут находиться люди.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине новости Украины война России и Украины ракетный удар атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Дорого обходятся": Трамп назвал реальную причину отложения санкций против РФ

"Дорого обходятся": Трамп назвал реальную причину отложения санкций против РФ

10:09Политика
Ракетный удар по Украине: РФ запустила более 440 дронов и 32 ракеты

Ракетный удар по Украине: РФ запустила более 440 дронов и 32 ракеты

09:44Война
175 дронов, 14 крылатых ракет и две баллистические: чем РФ била по Киеву 17 июня

175 дронов, 14 крылатых ракет и две баллистические: чем РФ била по Киеву 17 июня

09:18Война
Реклама

Популярное

Ещё
Ударит аномальная жара: известно, когда Украину накроет засуха

Ударит аномальная жара: известно, когда Украину накроет засуха

Карта Deep State онлайн за 17 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сегодня 17 июня: Львам - удивительный сюрприз, Девам - счастливые новости

Гороскоп на сегодня 17 июня: Львам - удивительный сюрприз, Девам - счастливые новости

Китайский гороскоп на завтра 17 июня: Быкам - побег, Обезьянам - вызов

Китайский гороскоп на завтра 17 июня: Быкам - побег, Обезьянам - вызов

Мобилизация в армию: в ВСУ назвали, кому повестки вручат в первую очередь

Мобилизация в армию: в ВСУ назвали, кому повестки вручат в первую очередь

Последние новости

10:09

"Дорого обходятся": Трамп назвал реальную причину отложения санкций против РФ

09:55

Украине грозит серьезный дефицит: названа причина резкого подорожания хлеба

09:44

Ракетный удар по Украине: РФ запустила более 440 дронов и 32 ракетыФотоВидео

09:18

175 дронов, 14 крылатых ракет и две баллистические: чем РФ била по Киеву 17 июняФото

09:17

Громкая ночь в РФ: дроны атаковали важный завод в Тамбовской области

России не нужно завершение войны в Украине для нападения на НАТО - ГорбачРоссии не нужно завершение войны в Украине для нападения на НАТО - Горбач
08:53

Карта Deep State онлайн за 17 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:42

"Позиция понята": команда Данилко прокомментировала скандал вокруг артиста

08:22

Склады опустошены: в ISW сказали, когда РФ исчерпает запасы танков

08:12

Ракета прошла через 9 этажей: в МВД сообщили о последствиях удара РФ по КиевуФотоВидео

Реклама
07:54

"Чьих детей защищают другие папы": Маричка Падалко сделала публичное заявление

07:40

Атака дронов на Одессу: возникли пожары, есть разрушения и пострадавшиеФото

07:10

Какой объект скрыт на рисунке: только "гении головоломок" угадают за 7 секунд

06:28

Киев - в дыму после атаки РФ, повреждены многоэтажки, много раненых: деталиВидео

05:35

Почему нельзя говорить слово "поробка": учитель призвала избегать ошибкиВидео

05:04

Гороскоп на завтра 18 июня: Скорпионам - финансовая выгода, Водолеям - проблемы

04:30

Мобилизация 18-24-летних в Украине: Горбач сказал об "удобной" позиции ЗападаВидео

04:05

Знают единицы: ученые раскрыли, какой стороной правильно вешать туалетную бумагуВидео

03:48

"Обмен" украинских детей на россиян: в ООН сделали первое заявление

03:43

Стоят безумно дорого: в Украине растут одни из самых дорогих грибов в мире

02:35

Путин может начать новое "СВО" в Европе: появился неожиданный прогнозВидео

Реклама
01:35

РФ подняла в воздух МиГ, летит баллистика и Калибры: Украина под массированной ракетной атакой

01:30

"Самый любимый парень": Меган Маркл показала редкие кадры с принцем Гарри и детьми

01:07

Украине угрожает ракетная атака: Россия активизировала авиацию и флот

00:25

"Очень грустно": жена Брюса Уиллиса показала новое фото больного актера

00:22

Массированная атака "Шахедов" на Киев: раздаются взрывы, работает ПВО, есть пострадавшие

16 июня, понедельник
23:56

13 "добрых" дронов остановили завод в РФ: детали инцидента с "Невинномысским Азотом"

23:11

"Если я внезапно умру": Наталка Денисенко заговорила о смерти

23:06

Они приехали на лечение из Одессы: в Израиле погибла целая украинская семья

23:04

Его песни слушал весь СССР, а исчез в 30: что скрывает история ИвасюкаВидео

21:58

Оккупанты снова ударили по мирному населению: новые подробности из Купянска

21:46

Сюрприз от Навроцкого: как новый курс Польши может ударить по Украине и ЕСВидео

21:44

Комбат Ширшин, раскритиковавший Курскую операцию, раскрыл заключение служебной проверки

21:29

Помидоры будут больше и быстрее созревать, если выполнить одно заданиеВидео

21:19

Дива Монро рассказала о личной жизни и биологическом родстве с сыном подруги

20:48

4 способа заготовить черную смородину на зиму: вкусно, полезно и без потерь

20:45

Заходят с трех направлений: РФ пытается окружить стратегический город на Востоке

20:42

Безумные перемены уже на пороге - какие знаки зодиака проведут лучшее лето 2025

20:41

Трамп намекнул, кто виноват в войне в Украине: и это не ПутинВидео

20:12

"Приравнены к ангелам": священник рассказал, почему дети до 7 лет не исповедуютсяВидео

19:56

"Сюрприз для россиян": Украина смогла модернизировать HIMARS и уничтожила колонну РФ

Реклама
19:49

Фицо поддержал Украину в ЕС, но не в НАТО: что за этим стоит, кроме экономики

19:41

Украину атакует невыносимая жара: синоптики назвали дату нового похолодания

19:22

Россия "подмешала" своих к телам украинцев: в МВД раскрыли циничные моменты

19:05

Как замораживать мясо, рыбу, овощи и фрукты - способы, которые сохранят вкусВидео

18:59

Комары не выдерживают запаха: простое средство, которое можно сделать самостоятельноВидео

18:24

Нейтральный статус для Украины - Зеленский сделал важное заявление

17:51

Откуда взялись россияне и при чем тут Ельцин - историк раскрыл малоизвестный фактВидео

17:28

Наполнят сад красотой и ароматом - 3 вида растений, которые стоит посадить летом

17:25

РФ предложила вернуть украинских детей в обмен на кое-что: Зеленский раскрыл подробностиВидео

17:20

Евро резко подорожал: в Украине переписали цены на валюту

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять