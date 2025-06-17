Ракета прошла через 9 этажей: в МВД сообщили о последствиях удара РФ по Киеву

Главное из заявления Клименко:
- РФ ударила ракетой по жилому дому, разрушен подъезд
- Число погибших в Киеве возросло до 14 человек
- Всего 27 локаций в столице попали под удар
Во время российской атаки в ночь на 17 июня 27 локаций в разных районах Киева оказались под вражеским огнем. Под удар попали жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры. Там работают около двух тысяч человек, в первую очередь, это спасатели, полиция, коммунальные службы и врачи.
Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, число погибших возросло до 14 человек.
"На данный момент – 44 раненых в Киеве. Еще 6 травмированы в Одесской области, по одному человеку пострадали в Киевской и Черниговской областях", - сообщил в 07:19 министр.
"Спасателям удалось деблокировать людей из подъездов, квартир и из-под завалов", - добавил Клименко.
По его словам, оккупанты, по предварительным данным, ударили баллистикой по девятиэтажке в Соломенском районе. Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все девять этажей.
"Дом "сложился" до уровня полтора-двух этажей. Ракета прошла все этажи и аж до подвала", - рассказал министр.
Поисково-спасательные работы уже начались. Такие работы могут продлиться по меньшей мере сутки.
Спасатели будут поднимать большие конструкции и искать людей под завалами.
Смотрите видео - Клименко рассказал о последствиях ракетного удара РФ по жилой многоэтажке:
По последним данным, количество пострадавших возросло до 55 человек.
"Количество пострадавших в столице увеличивается. Сейчас их 55. Более 40 человек доставили в медучреждения города. Насчет погибших точной информации пока нет. Поскольку на местах работают спасатели", - сообщил в 08:01 мэр Киева Кличко.
В Соломенском районе, в частности, разбирают завалы в жилом доме, где обрушился целый подъезд. Предварительно, по информации спасателей и полиции, погибших 14 человек.
В Соломенском и Дарницком районах развернуты штабы для помощи всем пострадавшим от массированной атаки врага на столицу.
Смотрите видео - Удар дрона по жилому дому в Киеве:
Воздушная атака РФ 17 июня - что известно
Как писал Главред, в ночь на 17 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. В столице Украины есть разрушения. Оккупанты били по жилым домам. Спасателей и медиков вызывали в Шевченковский, Днепровский, Дарницкий, Соломенский, Святошинский, Дарницкий районы города.
Мэр Кличко сообщил, что в результате массированной атаки врага в столице пострадали более 40 человек. Более 30 из них были госпитализированы. Один мужчина, гражданин США, скончался во время атаки. В Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома. Там сейчас работают спасатели, разбирают завалы.
Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что по состоянию на семь часов утра в Киеве уже 14 погибших в результате российской атаки.
Кроме того, под удар РФ попала и Одесса - на рассвете в городе прогремели взрывы. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и т. д. По состоянию на 6:30 в медицинские учреждения госпитализированы 13 человек. Под завалами могут находиться люди.
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