В Киеве гремели взрывы: что известно о пострадавших и "прилетах" после удара РФ

Молодой парень 2004 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из столичных больниц.

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РФ атаковала Украину дронами / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

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В Киеве двое пострадавших в результате ночной атаки

Один из пострадавших находится в больнице

В Киеве двое пострадавших в результате ночной атаки страны-агрессора РФ, сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Один из пострадавших находится в больнице. Об этом он написал в своем Telegram.

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Кроме того, женщина, которую тоже ночью госпитализировали медики, сейчас находится на амбулаторном лечении, добавил мэр Киева.

/ Инфографика: Главред

В свою очередь начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что один гражданский получил ранения.

"По состоянию на утро известно об одном пострадавшем. Молодой парень 2004 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из столичных больниц. Наши медики лучшие и сделают все возможное, чтобы спасти юношу", - написал Ткаченко.

Кроме того, он сообщил о падении дрона в частном секторе на Русановских садах в Днепровском районе и повреждении торговых павильонов в Дарницком районе столицы.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ ударила по Украине ракетами и дронами. Ночью по всей Украине звучал сигнал воздушной тревоги, сообщалось о комбинированной атаке РФ.

Как ранее сообщал Главред, ранее РФ ударила по Киеву сотнями дронов и ракет - полковник ВСУ раскрыл детали атаки. Армия РФ выпустила за ночь 315 дронов, среди которых были как ударные дроны, так и различные дроны-имитаторы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на фоне массированного удара РФ по Украине 10 июня обратился к США. Украинский лидер подчеркнул, что нужно жесткое давление ради мира.

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Кто такой Виталий Кличко? Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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