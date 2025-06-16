В Киеве гремели взрывы: что известно о пострадавших и "прилетах" после удара РФ

Главное:
- В Киеве двое пострадавших в результате ночной атаки
- Один из пострадавших находится в больнице
В Киеве двое пострадавших в результате ночной атаки страны-агрессора РФ, сообщил столичный мэр Виталий Кличко.
Один из пострадавших находится в больнице. Об этом он написал в своем Telegram.
Кроме того, женщина, которую тоже ночью госпитализировали медики, сейчас находится на амбулаторном лечении, добавил мэр Киева.
В свою очередь начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что один гражданский получил ранения.
"По состоянию на утро известно об одном пострадавшем. Молодой парень 2004 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из столичных больниц. Наши медики лучшие и сделают все возможное, чтобы спасти юношу", - написал Ткаченко.
Кроме того, он сообщил о падении дрона в частном секторе на Русановских садах в Днепровском районе и повреждении торговых павильонов в Дарницком районе столицы.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что РФ ударила по Украине ракетами и дронами. Ночью по всей Украине звучал сигнал воздушной тревоги, сообщалось о комбинированной атаке РФ.
Как ранее сообщал Главред, ранее РФ ударила по Киеву сотнями дронов и ракет - полковник ВСУ раскрыл детали атаки. Армия РФ выпустила за ночь 315 дронов, среди которых были как ударные дроны, так и различные дроны-имитаторы.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на фоне массированного удара РФ по Украине 10 июня обратился к США. Украинский лидер подчеркнул, что нужно жесткое давление ради мира.
Читайте также:
- Логистика будет взорвана: что известно о продвижении РФ на Сумщине
- После ударов вырос спрос на противогазы: дроны попали в две "жирные" цели в РФ
- Иран атаковал Израиль ракетами и попал в штаб-квартиру израильских Вооруженных сил: детали
Кто такой Виталий Кличко?
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред