РФ атаковала Украину дронами: известно о пожаре на предприятии и пострадавшем

В Киевской области пострадал мужчина.

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Удар РФ по Украине / коллаж: Главред, фото: t.me/Mykola_Kalashnyk, ua.depositphotos.com

Кратко:

Россия атаковала разные области Украины дронами

В Запорожье в результате атаки начался пожар на предприятии

В Киевской области поврежден частный дом

В ночь на 16 июня, российские оккупанты атаковали Украину дронами. Так, в Запорожье вследствие атаки начался пожар на одном из местных предприятий. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Из-за вражеской атаки произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении. видео дня

Федоров отметил, что по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Последствия атаки РФ в Киевской области

В то же время, в одном из районов Киевской области есть повреждения и пострадавший. Об этом сообщил начальник Киевской ОГА Николай Калашник.

По его словам, повреждения зафиксированы в Обуховском районе. В частности, поврежден частный дом и хозяйственные постройки. Кроме того, пострадал 60-летний мужчина.

"К сожалению, в Обуховском районе ранения получил мужчина 60 лет. У него резаные раны руки и лица. Медицинская помощь оказана на месте", - говорится в сообщении.

Калашник отметил, что более подробная информация будет позже.

Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 15 июня президент Владимир Зеленский заявил, что после обращений США относительно воздержания от ударов по российским энергетическим объектам, Россия осуществила комбинированную атаку на украинскую энергетическую инфраструктуру в Полтавской области.

В ночь на 15 июня, страна-агрессор Россия осуществила масштабную комбинированную атаку по территории Украины. Враг бил ракетами и ударными беспилотниками.

В ночь на 11 июня Харьков оказался под массированной атакой вражеских БПЛА. Враг нанес 17 ударов дронами по двум районам города.

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Кто такой Иван Федоров С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

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