Массированная атака Ирана в Израиле унесла жизни украинцев: что известно

Ракета попала в жилой дом в городе Бат-Ям, где находились мирные жители, среди которых были дети.

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В результате ракетного удара в Израиле погибли пятеро украинцев / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Погибли 5 украинцев в Израиле из-за ракетного удара Ирана

Среди жертв трое детей, ракета попала в жилой дом в Бат-Яме

Посольство Украины выразило соболезнования и призвало к единству Запада

14 июня во время массированной ракетной атаки Ирана по территории Израиля погибли пятеро граждан Украины, среди которых - трое детей. Об этом сообщает Interfax-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

По данным МИД, ракета попала в жилой дом в городе Бат-Ям.

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"По предварительной информации посольства Украины в Израиле, 14 июня в результате массированной ракетной атаки Ирана против Израиля и попадания ракеты в жилой дом в г. Бат-Ям погибли пятеро граждан Украины, среди которых трое несовершеннолетних детей", - сообщили в ведомстве.

Посольство Украины в Израиле выразило соболезнования семьям погибших и призвало к консолидированной реакции западных стран.

"Невинные мирные жители, особенно дети, не должны быть мишенями для ракет... Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям жертв, желаем скорейшего выздоровления раненым и надеемся, что западный мир объединится и решит положить конец террористической политике Оси Зла", - говорится в заявлении на странице посольства.

В дипломатическом представительстве также отметили, что украинцы, проживающие в Израиле, переживают похожие реалии, что и украинский народ в войне с Россией уже более трех лет.

Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли по меньшей мере четыре человека, еще 13 - получили ранения.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 июня Израиль нанес удары по объектам в Тегеране, которые, по его данным, имеют связь с иранской ядерной программой. Об этом сообщает армия обороны Израиля, ссылаясь на The Times of Israel.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран должны заключить мирное соглашение и оно обязательно будет достигнуто, как это уже было с другими государствами во времена его президентства.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин может выступить посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что обострение противостояния между Израилем и Ираном и общая нестабильность в регионе могут оказаться выгодными для России из-за роста цен на нефть, что будет способствовать укреплению ее экономики в условиях войны против Украины.

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