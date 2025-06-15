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Неожиданный посредник: как Путин может вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке

Руслан Иваненко
15 июня 2025, 18:48
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Трамп заявил, что готов поддержать посредничество Путина в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.
Неожиданный посредник: как Путин может вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке
После масштабных ударов по Ирану Трамп намекнул на неожиданную роль Путина / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

  • Трамп заявил, что Путин готов быть посредником в конфликте
  • США открыты к инициативе Путина по миру между Израилем и Ираном
  • Президент США предположил, что скоро между сторонами может быть заключен мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин может выступить посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Об этом сообщает ABC News.

По словам Трампа, он "открыт" к такой роли Путина:

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"Он готов. Он звонил мне по этому поводу. Мы долго говорили об этом", - сказал президент США.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль совершил удары по ядерным и военным объектам на территории Ирана, а также ликвидировал 20 высокопоставленных иранских командиров. Противостояние между странами продолжается: по данным армии обороны Израиля, с начала операции нанесено 250 ударов по 720 целям.

В ответ Иран запускает волны ракетных и дроновых атак. В частности, сообщалось о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе и ударах по другим объектам, в результате которых также страдает гражданская инфраструктура. За последнюю ночь в Израиле погибли 12 мирных жителей, еще 385 человек получили ранения.

Как сообщается, накануне состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным, во время которого обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.

"Разговор длился примерно 1 час. Он, как и я, считает, что эта война между Израилем и Ираном должна закончиться, на что я ответил, что его война также должна закончиться", - сказал Трамп.

В соцсетях Трамп заявил, что Иран и Израиль должны заключить соглашение. По его словам, ведутся переговоры, и он убежден, что "скоро между Израилем и Ираном будет мир".

Война Израиля против Ирана - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 июня Израиль нанес удары по объектам в Тегеране, которые, по его данным, имеют связь с иранской ядерной программой. Об этом сообщает армия обороны Израиля, ссылаясь на The Times of Israel.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран должны заключить мирное соглашение и оно обязательно будет достигнуто, как это уже было с другими государствами во времена его президентства.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что обострение противостояния между Израилем и Ираном и общая нестабильность в регионе могут оказаться выгодными для России из-за роста цен на нефть, что будет способствовать укреплению ее экономики в условиях войны против Украины.

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Что такое ABC News?

ABC News - американский новостной телеканал сети American Broadcasting Company, который был запущен 15 июня 1945 года. Сотрудничает с дочерним спутниковым ABC Network и радио Citadel Media. ABC News сейчас принадлежит ABC Entertainment Group, части корпорации The Walt Disney Company, пишет Википедия.

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