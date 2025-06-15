Прилеты и мощные взрывы: в Сети узнали об ударе по местам сборки дронов РФ

Местные жители начали публиковать фотографии, предположительно связанные с ударом дрона по городу Елабуга.

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В Татарстане прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Дроны атаковали цели в российском Татарстане

Возможной целью атак было место сборки российских БПЛА

Ударные дроны утром в воскресенье, 15 июня, атаковали цели в российском Татарстане. Там был введён режим повышенной готовности из-за угрозы атаки беспилотников.

Временно ограничены полеты в воздушном пространстве над аэропортами Казани, Нижнекамска и Ижевска. Местные жители начали публиковать фотографии, предположительно связанные с ударом дрона по городу Елабуга, сообщает Astra.

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Возможной целью атаки могла стать особая экономическая зона Алабуга, где, по информации СМИ, осуществляется сборка российских БПЛА. Эти данные в настоящее время уточняются.

/ Главред

Ранее в этом районе уже сообщалось о возможной угрозе атак беспилотников.

На фоне введённого режима в Татарстане зафиксированы перебои с мобильным интернетом, о чём заявила глава пресс-службы руководителя республики Лилия Галимова, сообщает evening-kazan.

Согласно информации с портала Downdetector, с 3:00 утра пользователи начали массово сообщать о сбоях в работе мобильной связи и интернета, особенно в Казани, Нижнекамске и Елабуге. Люди жалуются на отсутствие сигнала, проблемы с подключением и медленную загрузку страниц.

Аналогичная ситуация уже наблюдалась 14 июня, когда абоненты трёх крупных российских операторов также столкнулись с нестабильной связью и трудностями при подключении к интернету.

Смотрите видео - в РФ дроны ударили по важным целям:

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Дальнобойные удары по РФ - последние новости по теме

Как сообщал Главред, ранее дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Пожары были на заводах "Базальт" и "Сплав".

Напомним, ударные дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие военно-промышленного комплекса во Владимирской области РФ, выпускающее военную продукцию. На заводе прогремело пять взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, возник пожар.

Ранее руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что дроны атаковали завод "Стрела" в Суземке Брянской области РФ. Он больше не сможет работать после этой атаки.

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Что известно о дронах "Гербера" Гербера – российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), используемый в военных действиях России против Украины. Этот дрон является упрощенной и более дешевой версией иранского дрона-камикадзе Shahed-136, известного в России под названием "Герань-2". Корпус Герберы изготовлен из пенопласта, что делает его легким и относительно дешевым в производстве. Внутренние компоненты дрона расположены в корпусе из фанеры. Такая конструкция позволяет снизить затраты на производство и упростить процесс сборки. Корпус из пенопласта обеспечивает дрону небольшой вес, что увеличивает его маневренность и дальность полета. Использование таких материалов также делает Герберу менее заметной для радаров, пишет Википедия.

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