Мощный "прилет" и пожар: в СНБО раскрыли, что было на заводе в Брянской области

Этот завод специализировался на производстве электроники для оборонного комплекса оккупантов.

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Что изготавливали на заводе "Стрела" в Брянской области / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Что известно:

Дроны атаковали российский завод "Стрела" в Брянской области

На заводе производили электронику для оборонного комплекса оккупантов

Дроны атаковали завод "Стрела" в Суземке Брянской области РФ. Он больше не сможет работать после этой атаки. Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

Этот завод специализировался на производстве электроники для оборонного комплекса оккупантов.

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На этом заводе изготавливали:

трансформаторы,

дроссели,

автотрансформаторы с регулировкой напряжения,

катушки индуктивности,

фильтры и другие электротехнические компоненты,

радиолокационное оборудование.

"Также завод сотрудничает с корпорацией "Ростех", поставляя продукцию для предприятий российского военно-промышленного комплекса", - написал Коваленко.

Атаки дронов на Россию - последние новости

Недавно, как писал Главред, в Коломне прогремели взрывы в результате атаки неизвестных беспилотников. Там расположено АО "Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения"", на которое и якобы была совершена атака. Предприятие специализируется на производстве переносных зенитных ракетных комплексов, противотанковых ракетных комплексов, оперативно-тактических ракетных комплексов и комплексов активной защиты.

Ранее также после атаки дронов на оборонном заводе в городе Муром Владимирской области России вспыхнул крупный пожар. Площадь возгорания составляла 720 кв. метров.

Впоследствии выяснилось, что это ударные дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие военно-промышленного комплекса во Владимирской области РФ, выпускающее военную продукцию.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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