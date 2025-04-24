Циничное заявление Захаровой после атаки Украины: как РФ ищет виновных в войне

Россия обстреляла украинскую инфраструктуру и обвинила Европу в поддержке войны.

https://glavred.info/politics/cinichnoe-zayavlenie-zaharovoy-posle-ataki-ukrainy-kak-rf-ishchet-vinovnyh-v-voyne-10658858.html Ссылка скопирована

Москва стреляет и обвиняет / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, МИД России

Коротко:

Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами

Есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения

Этой ночью Россия осуществила очередную масштабную атаку по территории Украины, применив дальнобойное оружие воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.

Несмотря на новую волну атак, пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем заявлении, которое цитирует The Guardian, обвинила украинского президента в уничтожении дипломатических усилий по достижению мира.

видео дня

"С каждой минутой становится понятнее, что президент Владимир Зеленский не способен вести переговоры об окончании войны", - заявила Захарова.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Она также прокомментировала отказ Зеленского признавать аннексию Крыма, назвав это "препятствием для мирного соглашения". По ее словам, поставки западного оружия Украине "поощряют Зеленского продолжать войну, несмотря на потери", а позиция европейских стран, по ее утверждению, свидетельствует о "страхе перед российской победой".

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Как сообщал Главред, в результате ночной атаки РФ в Киеве 9 погибших и десятки пострадавших, под завалами ищут людей.

в ночь на 24 апреля российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет и дронов. Взрывы раздавались и на Житомирщине.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, оккупанты ударили по производственному предприятию города.

"В Харькове было попадание 7 крылатых ракет. Кроме этого было попадание и 12 "Шахедов", - отметил он.

Читайте также:

"Гардиан "Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред