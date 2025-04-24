Циничное заявление Захаровой после атаки Украины: как РФ ищет виновных в войне

Коротко:
- Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами
- Есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения
Этой ночью Россия осуществила очередную масштабную атаку по территории Украины, применив дальнобойное оружие воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.
Несмотря на новую волну атак, пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем заявлении, которое цитирует The Guardian, обвинила украинского президента в уничтожении дипломатических усилий по достижению мира.
"С каждой минутой становится понятнее, что президент Владимир Зеленский не способен вести переговоры об окончании войны", - заявила Захарова.
Она также прокомментировала отказ Зеленского признавать аннексию Крыма, назвав это "препятствием для мирного соглашения". По ее словам, поставки западного оружия Украине "поощряют Зеленского продолжать войну, несмотря на потери", а позиция европейских стран, по ее утверждению, свидетельствует о "страхе перед российской победой".
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Как сообщал Главред, в результате ночной атаки РФ в Киеве 9 погибших и десятки пострадавших, под завалами ищут людей.
в ночь на 24 апреля российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет и дронов. Взрывы раздавались и на Житомирщине.
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, оккупанты ударили по производственному предприятию города.
"В Харькове было попадание 7 крылатых ракет. Кроме этого было попадание и 12 "Шахедов", - отметил он.
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"Гардиан
"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.
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