ВСУ уничтожили одним ударом: в РФ сдетонировали готовые для атак на Украину Шахеды

Стратегия ВСУ бить именно по производству беспилотников РФ сработала.

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В России стало меньше дронов для ударов по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Что сообщил Тимочко:

В Елабуге сдетонировали готовые дроны

Уничтоженные ВСУ дроны предназначались для атак на Украину и истощения ПВО

23 апреля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили завод по производству ударных БпЛА на территории страны-агрессора России.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE рассказал о новых деталях поражения вражеских дронов. По его словам, ВСУ удалось "подловить" удачный момент и ударить по заводу так, что внутри сдетонировали готовые Шахеды.

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Тимочко заявил, что враг хотел использовать эти дроны не только для того, чтобы атаковать мирные украинские города, но и чтобы истощать систему ПВО Украины. Россия стремится оставлять после себя хаос, и хотя сейчас эффективность ударов противника составляет 10-15%, этого достаточно для реализации замысла РФ.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Военнослужащий также отметил, что решение об ударе именно по заводу по производству дронов было очень разумным, ведь в отличие от ракет, где компоненты производятся по разным локациям, РФ производит беспилотники в полном цикле в одном месте.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, 24 апреля в Коломне, что в стране-агрессоре России, прогремели взрывы в результате атаки неизвестных беспилотников. Там расположено АО "Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения"", на которое и якобы была осуществлена атака.

Ранее на территории 51-го арсенала ГРАУ во Владимирской области РФ прогремели мощные взрывы. Уже известно, что по меньшей мере 90% арсенала может быть полностью уничтожено.

Накануне, как писал Главред, стало известно, что российские оккупанты потеряли десятки ракет воздушного базирования в результате удара Сил обороны по военному аэродрому захватчиков "Энгельс-2" в Саратовской области.

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Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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