Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

ВСУ уничтожили одним ударом: в РФ сдетонировали готовые для атак на Украину Шахеды

Анна Косик
24 апреля 2025, 13:33
4646
Стратегия ВСУ бить именно по производству беспилотников РФ сработала.
взрыв, шахед
В России стало меньше дронов для ударов по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Что сообщил Тимочко:

  • В Елабуге сдетонировали готовые дроны
  • Уничтоженные ВСУ дроны предназначались для атак на Украину и истощения ПВО

23 апреля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили завод по производству ударных БпЛА на территории страны-агрессора России.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE рассказал о новых деталях поражения вражеских дронов. По его словам, ВСУ удалось "подловить" удачный момент и ударить по заводу так, что внутри сдетонировали готовые Шахеды.

видео дня

Тимочко заявил, что враг хотел использовать эти дроны не только для того, чтобы атаковать мирные украинские города, но и чтобы истощать систему ПВО Украины. Россия стремится оставлять после себя хаос, и хотя сейчас эффективность ударов противника составляет 10-15%, этого достаточно для реализации замысла РФ.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

Военнослужащий также отметил, что решение об ударе именно по заводу по производству дронов было очень разумным, ведь в отличие от ракет, где компоненты производятся по разным локациям, РФ производит беспилотники в полном цикле в одном месте.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, 24 апреля в Коломне, что в стране-агрессоре России, прогремели взрывы в результате атаки неизвестных беспилотников. Там расположено АО "Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения"", на которое и якобы была осуществлена атака.

Ранее на территории 51-го арсенала ГРАУ во Владимирской области РФ прогремели мощные взрывы. Уже известно, что по меньшей мере 90% арсенала может быть полностью уничтожено.

Накануне, как писал Главред, стало известно, что российские оккупанты потеряли десятки ракет воздушного базирования в результате удара Сил обороны по военному аэродрому захватчиков "Энгельс-2" в Саратовской области.

Другие новости:

Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине новости Украины взрыв в России Дрон Shahed-136 Удары вглубь РФ
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Взвод из КНДР "покрошили" в ближнем бою: спецназ ВСУ устроил засаду на Курщине

Взвод из КНДР "покрошили" в ближнем бою: спецназ ВСУ устроил засаду на Курщине

14:52Украина
Погибли родные брат и сестра: Зеленский рассказал о последствиях удара РФ

Погибли родные брат и сестра: Зеленский рассказал о последствиях удара РФ

14:02Война
Цена на нефть может упасть до нуля и ниже, экономике РФ грозит инфаркт в 2025 году – Загородний

Цена на нефть может упасть до нуля и ниже, экономике РФ грозит инфаркт в 2025 году – Загородний

14:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Влупила с новой силой и затягивается: когда закончится мощная магнитная буря

Влупила с новой силой и затягивается: когда закончится мощная магнитная буря

Рассекречено второе название Днепра: историк раскрыл, как река называлась изначально

Рассекречено второе название Днепра: историк раскрыл, как река называлась изначально

"Врежет" похолодание и станет больше дождей: когда Украину атакует сильная непогода

"Врежет" похолодание и станет больше дождей: когда Украину атакует сильная непогода

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 апреля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 апреля (обновляется)

В РФ заявили о готовности применить ядерное оружие: что придумали в Москве

В РФ заявили о готовности применить ядерное оружие: что придумали в Москве

Последние новости

15:41

Ожидается снижение цен на овощи: СМИ опубликовали прогноз

15:30

Массированные обстрелы закончатся: названа дата окончания войны в Украине

15:30

Результат удивит: водителей призвали натереть автомобиль маской для волос

15:22

76% от зарплаты: в каком городе Украины самая дорогая аренда квартир

15:05

Калибры стали опаснее: эксперт предупредил о новых угрозах при ударах РФ

Ночная атака на Киев: 9 погибших и десятки пострадавших, под завалами ищут людейНочная атака на Киев: 9 погибших и десятки пострадавших, под завалами ищут людей
14:52

Взвод из КНДР "покрошили" в ближнем бою: спецназ ВСУ устроил засаду на КурщинеВидео

14:46

Циничное заявление Захаровой после атаки Украины: как РФ ищет виновных в войне

14:41

Быстро станут желтыми: 4 распространенных продукта, которые могут испортить зубы

14:34

"Не достоен": украинский певец высказался о победителях Нацотбора

Реклама
14:05

Идеально после праздников: бомбический суп из того, что осталось в холодильникеВидео

14:02

Погибли родные брат и сестра: Зеленский рассказал о последствиях удара РФ

14:00

Цена на нефть может упасть до нуля и ниже, экономике РФ грозит инфаркт в 2025 году – ЗагороднийВидео

13:48

Из чего делают крабовые палочки: процесс приготовления поразил людейВидео

13:45

F-16 и Mirage ВСУ сбили десятки ракет РФ: новые детали удара врага по Украине

13:36

Британия анонсировала мощный пакет санкций против РФ: что попало под запрет

13:33

ВСУ уничтожили одним ударом: в РФ сдетонировали готовые для атак на Украину Шахеды

13:26

"Вовремя не снял штаны": известный певец рассказал правду о Потапе

13:05

Украина уменьшит свою зависимость от импорта картофеля: что произошло

12:58

"Это травма": Могилевская призналась, как воспитывает дочерей

12:53

Церковный календарь на май: даты всех праздников

Реклама
12:48

Цена мира: Кулик объяснил, чем может торговаться Украина для окончания войны

12:46

Ударят заморозки: Украину накрывает опасная погода

12:45

Переворот для РФ: в Politico узнали, почему в команде Трампа начались разногласия

12:43

Лиза Глинская рассказала, как сильно ее крошечные дети боятся взрывов

12:36

РФ била по Киеву ракетами KN-23 из КНДР: в Defense Express узнали детали

12:14

Уже не 220 вольт: в Украине меняется стандарт, в розетках будет другое напряжение

12:09

Взрывы всколыхнули Житомир и пригород: подробности ночного обстрела

12:07

Китайский гороскоп на завтра 25 апреля: Свиньям - злость, Обезьянам - разочарования

11:46

В РФ заявили о готовности применить ядерное оружие: что придумали в Москве

11:34

Банки изменили проценты по депозитам: сколько украинцы теперь могут заработать

11:17

Восемь жертв, более 70 раненых: известны свежие данные об ударе РФ по КиевуВидео

11:14

На Россию налетели дроны: производство ракетных комплексов оказалось под угрозой

11:00

"Фильм ужасов": как украинские звезды пережили массированный обстрел Киева

10:58

РФ била сотнями дронов и ракет: Зеленский о последствиях массированного удараФотоВидео

10:40

"Я думал, с ним будет легче договориться": Трамп раскритиковал Зеленского

10:31

"Самая страшная ночь в жизни": дом блогерши Парфильевой пострадал из-за ракеты РФ

10:25

Карта Deep State онлайн за 24 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

10:17

Курс доллара резко вырастет: стало известно, на сколько подорожает валюта

10:12

Администрация Трампа давит на Киев для принятия выгодного РФ мирного плана – NYT

10:07

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 апреля (обновляется)

Реклама
09:50

Рассекречено второе название Днепра: историк раскрыл, как река называлась изначальноВидео

09:49

YUNA-2025: полный список победителей премии

09:38

"Дверей уже нет, и ребенка передо мной нет": киевляне рассказали о страшной ночи 24 апреляФото

09:10

"Мы встретимся с ним": Трамп назвал вероятные сроки переговоров с Путиным

09:00

"Бабка хайпует": путинистка Долина раскритиковала вокал Кристины Агилеры

08:13

Взрывы гремели в 8 областях Украины: подробности массированного удара РФФотоВидео

08:13

После атаки РФ на Киевщине бушевали пожары, повреждены многоэтажки, склады и автоФото

08:12

Мурат Налчаджиоглу впервые высказался о предательнице Лорак - причина

08:00

Украина попала в настоящий цугцванг, осталось только два сценариямнение

07:13

В Харькове - 19 "прилетов", город дважды за ночь был под ударом РФ: что известноФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять