Выпускает 300 дронов в сутки: в Генштабе подтвердили удар по производству "Шахедов"

В Генштабе подтвердили попадания и взрывы в районе завода по производству БпЛА, известно о повреждении цеха по финальной сборке дронов.

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Известно о повреждении цеха финальной сборки БпЛА / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

Кратко:

Силы обороны Украины поразили завод по производству дронов в РФ

Он производил до 300 дронов в сутки

Силы обороны Украины нанесли удар по заводу по производству ударных беспилотников на территории России, который расположен более чем в 1000 км от границы с Украиной. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

23 апреля 2025 года подразделения Сил беспилотных систем ВСУ в координации с другими составляющими Сил обороны осуществили атаку на предприятие, производящее ударные БпЛА типа "Герань-2", "Шахед" и другие.

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По информации Генштаба, завод расположен в Елабужском районе Республики Татарстан и имеет мощность до 300 дронов в сутки.

"Подтверждено попадание и взрывы в районе цели. В настоящее время известно о повреждении цеха финальной сборки БпЛА. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Удар по этому объекту назван справедливым ответом на действия России, ведь предприятие играет ключевую роль в поставках дронов, которые используются для ведения войны против Украины и атак на гражданское население.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 23 апреля российские телеграм-каналы сообщили об атаке неизвестных беспилотников на город Елабуга в Татарстане. В контексте этого инцидента руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко напомнил, что в течение 2024 года именно в Елабуге было собрано более 6 тысяч дронов-камикадзе "Шахед" и еще тысячи беспилотников-приманок.

По данным аналитиков Defense Express, к концу 2024 года Россия могла достичь темпов производства Shahed-136 на уровне 2 тысяч единиц ежемесячно. Эти выводы основываются на анализе серийных номеров сбитых дронов.

В свою очередь, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар отмечает, что Украина пока не имеет такого разнообразия средств поражения, как Россия. Украинские силы полагаются преимущественно на ударные беспилотники, которые не способны нанести удары по инфраструктуре РФ той же мощности, которые Россия осуществляет по украинским городам. В частности, по его словам, с помощью дронов невозможно спровоцировать массовые отключения электроэнергии в РФ.

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Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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