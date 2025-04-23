Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Выпускает 300 дронов в сутки: в Генштабе подтвердили удар по производству "Шахедов"

Юрий Берендий
23 апреля 2025, 20:06
279
В Генштабе подтвердили попадания и взрывы в районе завода по производству БпЛА, известно о повреждении цеха по финальной сборке дронов.
Выпускает 300 дронов в сутки: в Генштабе подтвердили удар по производству
Известно о повреждении цеха финальной сборки БпЛА / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

Кратко:

  • Силы обороны Украины поразили завод по производству дронов в РФ
  • Он производил до 300 дронов в сутки

Силы обороны Украины нанесли удар по заводу по производству ударных беспилотников на территории России, который расположен более чем в 1000 км от границы с Украиной. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

23 апреля 2025 года подразделения Сил беспилотных систем ВСУ в координации с другими составляющими Сил обороны осуществили атаку на предприятие, производящее ударные БпЛА типа "Герань-2", "Шахед" и другие.

видео дня

По информации Генштаба, завод расположен в Елабужском районе Республики Татарстан и имеет мощность до 300 дронов в сутки.

"Подтверждено попадание и взрывы в районе цели. В настоящее время известно о повреждении цеха финальной сборки БпЛА. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Удар по этому объекту назван справедливым ответом на действия России, ведь предприятие играет ключевую роль в поставках дронов, которые используются для ведения войны против Украины и атак на гражданское население.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 23 апреля российские телеграм-каналы сообщили об атаке неизвестных беспилотников на город Елабуга в Татарстане. В контексте этого инцидента руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко напомнил, что в течение 2024 года именно в Елабуге было собрано более 6 тысяч дронов-камикадзе "Шахед" и еще тысячи беспилотников-приманок.

По данным аналитиков Defense Express, к концу 2024 года Россия могла достичь темпов производства Shahed-136 на уровне 2 тысяч единиц ежемесячно. Эти выводы основываются на анализе серийных номеров сбитых дронов.

В свою очередь, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар отмечает, что Украина пока не имеет такого разнообразия средств поражения, как Россия. Украинские силы полагаются преимущественно на ударные беспилотники, которые не способны нанести удары по инфраструктуре РФ той же мощности, которые Россия осуществляет по украинским городам. В частности, по его словам, с помощью дронов невозможно спровоцировать массовые отключения электроэнергии в РФ.

Другие новости:

Удары по России

Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Удары вглубь РФ
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Выпускает 300 дронов в сутки: в Генштабе подтвердили удар по производству "Шахедов"

Выпускает 300 дронов в сутки: в Генштабе подтвердили удар по производству "Шахедов"

20:06Война
"Врежет" похолодание и станет больше дождей: когда Украину атакует сильная непогода

"Врежет" похолодание и станет больше дождей: когда Украину атакует сильная непогода

19:40Синоптик
"Нечем хвастаться": Трамп возмутился "вспыльчивым заявлением" Зеленского о Крыме

"Нечем хвастаться": Трамп возмутился "вспыльчивым заявлением" Зеленского о Крыме

19:33Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Папика нашла": запроданка Соломко хвастается жизнью со своим старшим мужем

"Папика нашла": запроданка Соломко хвастается жизнью со своим старшим мужем

"Мама будто чувствовала": сын Натальи Сумской сделал громкое публичное признание

"Мама будто чувствовала": сын Натальи Сумской сделал громкое публичное признание

Гороскоп на завтра 24 апреля: Овнам - внезапная прибыль, Рыбам - насыщенный день

Гороскоп на завтра 24 апреля: Овнам - внезапная прибыль, Рыбам - насыщенный день

Дали 10 дней: о чем каждый пенсионер должен сообщить ПФУ

Дали 10 дней: о чем каждый пенсионер должен сообщить ПФУ

РФ перебрасывает резервы для штурма: в ВСУ назвали самые опасные направления

РФ перебрасывает резервы для штурма: в ВСУ назвали самые опасные направления

Последние новости

21:22

РФ готова "мгновенно прекратить войну" при одном условии - что придумали в Кремле

20:44

Получится в 10 раз вкуснее, чем в ресторане: рецепт тирамису из черствых пасок

20:41

Украина выдвинула жесткое требование: СМИ раскрыли документ, который разозлил США

20:16

Принцу Луи семь: дворец показал симпатичного беззубого парняВидео

20:06

Выпускает 300 дронов в сутки: в Генштабе подтвердили удар по производству "Шахедов"

Признание Крыма российским откроет "ящик Пандоры", план Трампа отбросит Украину в 2015 год – ЖдановПризнание Крыма российским откроет «ящик Пандоры», план Трампа отбросит Украину в 2015 год – Жданов
19:50

Не просто гигиена: ветеринар рассказал, почему коты постоянно вылизывают шерсть

19:40

"Врежет" похолодание и станет больше дождей: когда Украину атакует сильная непогода

19:37

Какие электроприборы нельзя включать в удлинитель: советы экспертов

19:33

"Нечем хвастаться": Трамп возмутился "вспыльчивым заявлением" Зеленского о Крыме

Реклама
19:14

Крым может стать "спорной территорией" в рамках сделки с РФ - какие будут последствия

19:00

Признание Крыма российским не остановит войну, Путин попытается нарезать Украину, как салямимнение

18:58

"Это не наша война": у Трампа сделали громкое заявление о достижении мира в Украине

18:36

Брэд Питт передумал жениться на Инес Де Рамон - СМИ

18:34

"Будет применен метод нарезания салями": что будет, если Киев пойдет на уступки

18:19

Плоды будут крупными и мясистыми: чем подкормить сладкий перец

18:07

Мирные переговоры в Лондоне: Ермак рассказал, каких результатов удалось достичь

17:35

В центре Москвы прогремели мощные взрывы, начался крупный пожар - первые деталиВидео

17:19

"Было очень сложно": Мария Кравец призналась, как на нее повлияла карьера мамы

17:18

Водители не подозревают: что означает логотип Audi и почему на эмблеме 4 кольца

17:12

Украинское искусство покоряет Европу

Реклама
16:46

"Террорист": жена Остапчука назвала сумму "отступных", которую получила бывшая

16:37

Ворвутся бедность и проблемы: что ни в коем случае нельзя делать в Светлый четверг

16:37

США сорвали переговоры о мире в Лондоне: какая причина и что требуют от Украины

16:35

РФ готовит большой штурм: подполковник ВСУ раскрыл цель россиян на востоке

16:33

Изменится ли мобилизационный возраст: в Раде сделали важное заявление

16:21

Как правильно помыть подставку для ножей: простой и эффективный способ

16:12

С мая на АЗС Украины будут разбавлять бензин спиртом: повлияет ли это на цены

16:06

Светлый четверг: что можно и нельзя делать 24 апреля, приметы

15:40

Польша готовится поддержать миротворческую операцию в Украине: СМИ узнали детали

15:26

Штурмы не стихают: оккупанты нацелились на важный для ВСУ город

15:22

Украина готова к переговорам: в Киеве назвали главное условие прекращения огня

15:05

Цена выросла в 2,5 раза: в Украине стремительно дорожает базовый овощ

15:02

Звезды обещают богатство и сюрпризы: 3 знака зодиака поймают удачу за хвост

14:53

Зеленский озвучил позицию Украины на переговорах после удара РФ по Марганцу

14:52

Допинговый скандал: что грозит Мудрику, если его вина будет доказана

14:44

Елена Тополя призналась, почему опасается заводить 4 ребенка

14:38

Продержится год: Нафтогаз принял тариф на газ для населения в 2025 году

14:38

"Даю час": жена Остапчука угрожает бывшей телеведущего

14:22

Можете остаться без урожая: чем подкормить чеснок, если растение пожелтело

14:14

Курить в Украине станет дорого: насколько вырастет стоимость одной пачки сигарет

Реклама
14:08

Заморозка конфликта и "территориальный обмен": у Трампа назвали условие Киеву

14:04

Там производят Шахеды: дроны атаковали город Елабуга в Татарстане - деталиВидео

13:57

"Есть повод отметить": бывшая Остапука рассказала, как поделила с ним дом

13:34

Украинцам будут по карману: цены на популярные продукты резко уменьшилась

13:23

Алла Пугачева поцапалась с путинисткой Ларисой Долиной - что случилось

13:18

Оккупанты меняют тактику в Донетчине: эксперт рассказал, куда перебрасывают силы

12:59

Мистическая премьера на 2+2: почему стоит посмотреть сериал "Злі духи"

12:57

РФ перебрасывает резервы для штурма: в ВСУ назвали самые опасные направления

12:51

Кто убил Игоря Талькова: подозреваемому дали 13 лет

12:48

Почти два десятка детективов НАБУ подозреваются в масштабной коррупции: у них обнаружили миллионы, скрытые в крипте

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять