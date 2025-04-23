Крым может стать "спорной территорией" в рамках сделки с РФ - какие будут последствия

Возможное признание Крыма российским в рамках мирного плана США могут подорвать международное право и создать опасный прецедент, указывает Кулик.

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Какие последствия признания Крыма российским и что именно предлагают в США / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Кулик:

Условия США по окончанию войны, опубликованные в медиа, не стоит воспринимать серьезно

США могут признать власть России над Крымом

Страны Европы никогда не пойдут на признание аннексии любых территорий России

По информации The Wall Street Journal, Соединенные Штаты якобы предлагают Украине вариант завершения войны, предусматривающий признание Крыма российским, отказ от вступления в НАТО, а также объявление территории вокруг Запорожской АЭС нейтральной. Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду отметил, что возможное признание Крыма частью России может фактически разрушить основы международного права.

Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас подобную информацию следует воспринимать с осторожностью, ведь уже неоднократно появлялись утечки и заявления со стороны окружения Дональда Трампа, которые так и не перешли в практическую плоскость.

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По словам Кулика, ситуация вокруг новой администрации США напоминает "квантовую запутанность", когда некоторые предположения реализуются, а другие исчезают без следа. Несмотря на это, аналитик считает целесообразным обращать внимание даже на слухи, поскольку впоследствии они могут стать основой для реальных переговорных инициатив.

Комментируя тему возможного признания Крыма российским, аналитик отметил, что в упомянутой публикации нет четких деталей относительно содержания такого предложения.

"Ранее из трамповских источников звучал и обсуждался в прессе такой вариант: США могут задекларировать, что признают Крым как "территорию, которая эффективно управляется Россией". Именно в кавычках, потому что это конструкция, которая показывает, что Крым является аннексированной и оккупированной территорией, администрирование которой осуществляет РФ, поэтому Крым выносится за рамки любых переговорных процессов, а тема его статуса становится отложенной. Иными словами, США могут признать каким-то своим нормативным документом, например, законом, власть Российской Федерации, которая распространяется на Крым, не признавая его частью РФ, то есть Крым - это подмандатная России территория", - отметил он.

По его словам, вероятно, речь идет о снятии отдельных санкционных ограничений, которые США ввели против России после аннексии Крыма в 2014 году. В то же время некоторые источники предполагают, что имеется в виду именно признание Крыма территорией России, что предполагает отказ Украины от претензий на полуостров и соответствующее изменение официальных карт. Аналитик не исключает такого развития событий, учитывая характер политики Дональда Трампа.

"Впрочем, первый вариант уже проговаривался. Однако как американцы это сделают с правовой точки зрения - не знаю. Ведь нет формулы "временного осуществления эффективного управления" без определения статуса и принадлежности самой территории. И угроза в том, что после этого Крым перейдет из категории "суверенная территория Украины" в категорию "спорная территория"", - указывает Кулик.

Он подчеркнул, что вопрос спорных территорий должен решаться в рамках международного правового процесса, с участием суда или специального мандата. Возможно, речь идет о создании определенного формата для дальнейших обсуждений, но пока нет никакой понятной или согласованной модели урегулирования, которую могли бы предложить США и поддержать другие страны.

При этом аналитик отметил, что большинство европейских государств и другие страны, которые сталкиваются с угрозами сепаратизма или давлением со стороны соседей, вряд ли согласятся признать Крым спорной территорией, ведь это подрывает принцип нерушимости границ. Хотя, как он отметил, в ответ можно привести пример Косово, где признание независимости также противоречило международному праву, равно как и военные действия против Югославии.

"Сейчас, если США признают Крым российским или "территорией, управляемой Россией", а агрессор, совершивший акт аннексии, не будет наказан, это станет последним гвоздем, который будет забит в гроб международного права", - резюмировал он.

Вопрос признания Крыма российским - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, предложенный Дональдом Трампом новый мирный план, который может включать нейтральный статус для Запорожской АЭС, отказ Украины от вступления в НАТО и потерю временно оккупированных территорий, не приведет к завершению войны, а лишь заморозит конфликт. При этом, как отметил эксперт, ни одна уступка по Крыму для Украины неприемлема.

Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что вопрос территориальной целостности государства не обсуждается во время международных переговоров о прекращении войны, поскольку это противоречит Конституции Украины.

Между тем, как сообщает Bloomberg, Соединенные Штаты якобы готовы согласиться на признание Крыма частью России в рамках широкого мирного соглашения между Киевом и Москвой.

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Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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