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США ждут от Киева ответа на идеи по Крыму и отказу от НАТО: в WSJ раскрыли детали

Анна Ярославская
21 апреля 2025, 08:24обновлено 21 апреля, 09:03
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Идеи, представленные украинцам, являются вариантами для обдумывания Киевом, а не предложением "бери или уходи".
США ждут от Киева ответа на идеи по Крыму и отказу от НАТО: в WSJ раскрыли детали
Вашингтон ждет от Киева ответа на мирный план / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, Facebook

Главное:

  • США предложили Украине несколько идей по поводу завершения войны
  • Идеи администрации Трампа не соответствуют некоторым российским требованиям
  • Вашингтон ждет ответа от Киева

Вашингтон ожидает от Киева ответа на предложения по завершению войны. В частности, на отказ от вступления в НАТО и возможное признание Америкой Крыма российским. По словам западных чиновников, еще одна идея США заключается в том, чтобы объявить территорию вокруг ядерного реактора в Запорожье нейтральной территорией, которая могла бы находиться под контролем Америки.

Как пишет The Wall Street Journal, идеи были изложены в конфиденциальном документе, представленном высокопоставленными чиновниками администрации Трампа своим украинским коллегам в Париже в четверг.

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Они также были представлены высокопоставленным европейским чиновникам на однодневной встрече.

"США теперь ждут ответа Киева, который, как ожидается, будет получен на встрече официальных лиц США, Украины и Европы в Лондоне в конце этой недели. Затем, если будет достигнуто совпадение позиций Америки, Европы и Украины, предложения могут быть переданы Москве", - пишут журналисты.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента в воскресенье назвал идеи, представленные украинцам, вариантами для обдумывания Киевом, а не предложением "бери или уходи". По его словам, "список потенциальных вариантов" был предоставлен "для обсуждения и обратной связи".

WSJ пишет, что госсекретарь Марко Рубио, специальный посланник Стив Виткофф и отставной генерал-лейтенант армии, который является спецпредставителем в Украине, Кит Келлог планируют посетить предстоящую встречу в Лондоне. После этого Виткофф может совершить еще одну поездку в Россию.

По словам западных чиновников, идеи, выдвинутые администрацией Трампа, не соответствуют некоторым российским требованиям. Они не признают, что Россия имеет законное право контролировать четыре региона, которые она, по ее словам, аннексировала, хотя они и не требуют, чтобы российские военные покинули эти районы. О том, что США рассмотрят возможность признания аннексии Крыма Россией, ранее сообщал Bloomberg.

По словам западных чиновников, США также не предлагают ограничивать численность украинских войск и не исключают западную военную поддержку Киева или размещение там европейских войск, что является ключевым камнем преткновения в отношениях с Москвой.

Отмечается также, что до сих пор нет резолюции относительно того, какие гарантии безопасности Украина может получить, если согласится на мирное урегулирование. Администрация Трампа не заявила, готова ли она предоставить какую-либо военную поддержку европейским странам, которые отправят войска на Украину для сдерживания будущей российской агрессии.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Самые громкие обещания Трампа / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп угрожает выйти из мирных переговоров по Украине, если одна из сторон будут затруднять достижение мира.

Госсекретарь США Марко Рубио дал несколько дней на заключение мирного соглашения между Украиной и РФ, а потом США могут прекратить пытаться заключить мирное соглашение.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что заявление президента США Дональда Трампа о готовности отказаться от участия в мирных переговорах по Украине говорит о том, что его план близок к полному провалу.

Напомним, 20 апреля президент США Дональд Трамп заявил о том, что уже на следующей неделе Украина и Россия могут "заключить соглашение".

"Надеюсь, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе (в США неделя начинается с воскресенья – ред.)"

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