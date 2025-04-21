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Трамп анонсировал сделку между Украиной и РФ: когда ждать прекращения огня

Алексей Тесля
21 апреля 2025, 00:01
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После достижения соглашения обе страны смогут вести бизнес с США.
Трамп анонсировал сделку между Украиной и РФ: когда ждать прекращения огня
Дональд Трамп не исключает скорого завершения войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Facebook/DonaldTrump

Главное:

  • Трамп ожидает на следующей неделе соглашения между Украиной и РФ
  • После достижения соглашения обе страны смогут вести бизнес с США

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что уже на следующей неделе Украина и Россия могут "заключить соглашение".

"Надеюсь, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе (в США неделя начинается с воскресенья – ред.)", - написал он в соцсети Truth Social.

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При этом хозяин Белого дома также не исключил, что после достижения соглашения обе страны смогут вести бизнес с США.

"Обе страны начнут вести большой бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и будут зарабатывать состояние!", - добавил Трамп.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее Дональд Трамп пригрозил выйти из переговоров о прекращении войны в Украине. Об этом он заявил во время разговора с журналистами. Так он ответил на вопрос о том, как скоро может быть прекращение огня в Украине.

Напомним, в Париже состоялись переговоры, которые были посвящены перемирию и предоставлению Украине действенных гарантий безопасности. После встречи с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Украины Рустемом Умеровым государственный секретарь США Марко Рубио позвонил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Как писал Главред, 17 апреля украинская делегация встретилась в Париже с представителями стран, входящих в так называемую "коалицию решительных". Переговоры состоялись в Елисейском дворце и были посвящены перемирию и предоставлению Украине действенных гарантий безопасности.

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Что известно о Truth Social

Аlt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

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