Мирные переговоры в Лондоне: Ермак рассказал, каких результатов удалось достичь

Андрей Ермак подвел итоги важных переговоров в Лондоне.

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Ермак подвел итоги переговоров в Лондоне / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины

О чем сказал Ермак:

Были проведены переговоры с советниками по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии

Стороны подчеркнули приверженность мирным инициативам Трампа

Договорились проводить дальнейшие консультации для приближения справедливого мира для Украины

Украина продолжает быть преданной усилиям президента США Дональда Трампа по мирному окончанию войны. Об этом сообщил в своем Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак и подвел итоги переговоров с советниками по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии в Лондоне.

Ермак отметил, что сегодня в Лондоне состоялась важная встреча с советниками по нацбезопасности и внешней политике стран-участниц так называемой "коалиции желающих". Украину на переговорах представляли министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и руководитель Офиса Президента.

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От Великобритании участие принял советник премьер-министра по вопросам нацбезопасности Джонатан Пауэлл, Францию представлял дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, а Германию - советник канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Йенс Плетнер.

Встреча состоялась в официальной резиденции британского МИД по приглашению министра иностранных дел Великобритании Дэвида Ламми.

"Это уже вторая такая встреча - предыдущая прошла в Париже. И сегодня мы продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине. Подчеркнули, что мы преданы мирным усилиям Президента США Дональда Трампа", - написал глава ОП.

Андрей Ермак поблагодарил международных партнеров за непоколебимую поддержку Украины и общее стремление как можно быстрее завершить войну. Он отметил, что Россия продолжает избегать безусловного прекращения боевых действий, затягивая переговорный процесс и пытаясь его использовать в собственных интересах. В то же время сплоченность международного сообщества и принципиальная позиция партнеров лишают Россию возможностей для подобных манипуляций.

"Договорились о дальнейших регулярных консультациях - для достижения главной цели: справедливого мира для Украины", - резюмировал он.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, государства Европы выразили решительное несогласие с отдельными пунктами мирного плана, который предложили Соединенные Штаты для урегулирования войны в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Как пишет CNN, государственный секретарь США Марко Рубио не будет участвовать в лондонских переговорах, направленных на поиск путей завершения российско-украинской войны. Причиной такого решения стала позиция Киева, который, по информации издания, однозначно отверг ключевой элемент инициативы администрации Трампа - признание российского контроля над оккупированным Крымом.

Между тем, по данным The Wall Street Journal, Франция и Великобритания рассматривают возможность компромиссного варианта, при котором Украина может потерять часть своих территорий в обмен на мощные гарантии безопасности и масштабную экономическую поддержку со стороны Запада.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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