Мирные переговоры в Лондоне: Ермак рассказал, каких результатов удалось достичь

О чем сказал Ермак:
- Были проведены переговоры с советниками по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии
- Стороны подчеркнули приверженность мирным инициативам Трампа
- Договорились проводить дальнейшие консультации для приближения справедливого мира для Украины
Украина продолжает быть преданной усилиям президента США Дональда Трампа по мирному окончанию войны. Об этом сообщил в своем Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак и подвел итоги переговоров с советниками по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии в Лондоне.
Ермак отметил, что сегодня в Лондоне состоялась важная встреча с советниками по нацбезопасности и внешней политике стран-участниц так называемой "коалиции желающих". Украину на переговорах представляли министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и руководитель Офиса Президента.
От Великобритании участие принял советник премьер-министра по вопросам нацбезопасности Джонатан Пауэлл, Францию представлял дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, а Германию - советник канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Йенс Плетнер.
Встреча состоялась в официальной резиденции британского МИД по приглашению министра иностранных дел Великобритании Дэвида Ламми.
"Это уже вторая такая встреча - предыдущая прошла в Париже. И сегодня мы продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине. Подчеркнули, что мы преданы мирным усилиям Президента США Дональда Трампа", - написал глава ОП.
Андрей Ермак поблагодарил международных партнеров за непоколебимую поддержку Украины и общее стремление как можно быстрее завершить войну. Он отметил, что Россия продолжает избегать безусловного прекращения боевых действий, затягивая переговорный процесс и пытаясь его использовать в собственных интересах. В то же время сплоченность международного сообщества и принципиальная позиция партнеров лишают Россию возможностей для подобных манипуляций.
"Договорились о дальнейших регулярных консультациях - для достижения главной цели: справедливого мира для Украины", - резюмировал он.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, государства Европы выразили решительное несогласие с отдельными пунктами мирного плана, который предложили Соединенные Штаты для урегулирования войны в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.
Как пишет CNN, государственный секретарь США Марко Рубио не будет участвовать в лондонских переговорах, направленных на поиск путей завершения российско-украинской войны. Причиной такого решения стала позиция Киева, который, по информации издания, однозначно отверг ключевой элемент инициативы администрации Трампа - признание российского контроля над оккупированным Крымом.
Между тем, по данным The Wall Street Journal, Франция и Великобритания рассматривают возможность компромиссного варианта, при котором Украина может потерять часть своих территорий в обмен на мощные гарантии безопасности и масштабную экономическую поддержку со стороны Запада.
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Кто такой Андрей Ермак
Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.
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