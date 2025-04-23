В центре Москвы прогремели мощные взрывы, начался крупный пожар - первые детали

Черный дым и прибытие спасателей - все подробности происшествия.

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Черный дым в центре Москвы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео Telegram

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Взрывы и пожар на парковке "Афимолл Сити" в Москве

Черный дым и возгорание автомобиля

Сегодня, 23 апреля, в Москве произошли взрывы, а в районе комплекса "Москва-Сити" наблюдали клубы черного дыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

видео дня

Согласно информации российских СМИ, взрывы и последующий пожар возникли на парковке торгового центра "Афимолл Сити" в комплексе "Москва-Сити". Очевидцы отмечают, что с места происшествия валят густые черные клубы дыма. На место происшествия уже прибыли российские спасатели, которые оценили ситуацию как повышенный уровень опасности.

Российские Telegram-каналы публикуют видео горящего автомобиля, однако из-за плохой видимости на кадрах невозможно точно определить марку машины или другие детали.

Впоследствии Министерство по чрезвычайным ситуациям России сообщило, что на парковке "Афимолл Сити" сгорели строительные материалы и емкости под давлением, при этом пожар удалось локализовать.

Взрывы в России - новости

Напомним, как сообщал Главред 22 апреля, на военном арсенале во Владимирской области РФ прогремели взрывы. Дроны атаковали 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Уже известно, что объявлена эвакуация из 7 окрестных населенных пунктов, в частности Мирного. Местные там остались без окон и теперь также слышат свист детонирующих ракет.

Ранее сообщалось о том, что авиация ВСУ разбомбила завод в Курской области, где скрывались оккупанты. Российские источники уже сообщили о большом количестве погибших.

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