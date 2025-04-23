Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В центре Москвы прогремели мощные взрывы, начался крупный пожар - первые детали

Руслан Иваненко
23 апреля 2025, 17:35
1226
Черный дым и прибытие спасателей - все подробности происшествия.
Пожар в РФ
Черный дым в центре Москвы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео Telegram

Кратко:

  • Взрывы и пожар на парковке "Афимолл Сити" в Москве
  • Черный дым и возгорание автомобиля

Сегодня, 23 апреля, в Москве произошли взрывы, а в районе комплекса "Москва-Сити" наблюдали клубы черного дыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

видео дня

Согласно информации российских СМИ, взрывы и последующий пожар возникли на парковке торгового центра "Афимолл Сити" в комплексе "Москва-Сити". Очевидцы отмечают, что с места происшествия валят густые черные клубы дыма. На место происшествия уже прибыли российские спасатели, которые оценили ситуацию как повышенный уровень опасности.

Пожар РФ

Российские Telegram-каналы публикуют видео горящего автомобиля, однако из-за плохой видимости на кадрах невозможно точно определить марку машины или другие детали.

Впоследствии Министерство по чрезвычайным ситуациям России сообщило, что на парковке "Афимолл Сити" сгорели строительные материалы и емкости под давлением, при этом пожар удалось локализовать.

Взрывы в России - новости

Напомним, как сообщал Главред 22 апреля, на военном арсенале во Владимирской области РФ прогремели взрывы. Дроны атаковали 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Уже известно, что объявлена эвакуация из 7 окрестных населенных пунктов, в частности Мирного. Местные там остались без окон и теперь также слышат свист детонирующих ракет.

Ранее сообщалось о том, что авиация ВСУ разбомбила завод в Курской области, где скрывались оккупанты. Российские источники уже сообщили о большом количестве погибших.

Читайте также:

Что такое Telegram?

Telegram - кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

взрыв в России пожар
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Будет применен метод нарезания салями": что будет, если Киев пойдет на уступки

"Будет применен метод нарезания салями": что будет, если Киев пойдет на уступки

18:34Война
Мирные переговоры в Лондоне: Ермак рассказал, каких результатов удалось достичь

Мирные переговоры в Лондоне: Ермак рассказал, каких результатов удалось достичь

18:07Война
США сорвали переговоры о мире в Лондоне: какая причина и что требуют от Украины

США сорвали переговоры о мире в Лондоне: какая причина и что требуют от Украины

16:37Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Папика нашла": запроданка Соломко хвастается жизнью со своим старшим мужем

"Папика нашла": запроданка Соломко хвастается жизнью со своим старшим мужем

"Мама будто чувствовала": сын Натальи Сумской сделал громкое публичное признание

"Мама будто чувствовала": сын Натальи Сумской сделал громкое публичное признание

РФ перебрасывает резервы для штурма: в ВСУ назвали самые опасные направления

РФ перебрасывает резервы для штурма: в ВСУ назвали самые опасные направления

Гороскоп на завтра 24 апреля: Овнам - внезапная прибыль, Рыбам - насыщенный день

Гороскоп на завтра 24 апреля: Овнам - внезапная прибыль, Рыбам - насыщенный день

Дали 10 дней: о чем каждый пенсионер должен сообщить ПФУ

Дали 10 дней: о чем каждый пенсионер должен сообщить ПФУ

Последние новости

18:36

Брэд Питт передумал жениться на Инес Де Рамон - СМИ

18:34

"Будет применен метод нарезания салями": что будет, если Киев пойдет на уступки

18:19

Плоды будут крупными и мясистыми: чем подкормить сладкий перец

18:07

Мирные переговоры в Лондоне: Ермак рассказал, каких результатов удалось достичь

17:35

В центре Москвы прогремели мощные взрывы, начался крупный пожар - первые деталиВидео

Признание Крыма российским откроет "ящик Пандоры", план Трампа отбросит Украину в 2015 год – ЖдановПризнание Крыма российским откроет «ящик Пандоры», план Трампа отбросит Украину в 2015 год – Жданов
17:19

"Было очень сложно": Мария Кравец призналась, как на нее повлияла карьера мамы

17:18

Водители не подозревают: что означает логотип Audi и почему на эмблеме 4 кольца

17:12

Украинское искусство покоряет Европу

16:46

"Террорист": жена Остапчука назвала сумму "отступных", которую получила бывшая

Реклама
16:37

Ворвутся бедность и проблемы: что ни в коем случае нельзя делать в Светлый четверг

16:37

США сорвали переговоры о мире в Лондоне: какая причина и что требуют от Украины

16:35

РФ готовит большой штурм: подполковник ВСУ раскрыл цель россиян на востоке

16:33

Изменится ли мобилизационный возраст: в Раде сделали важное заявление

16:21

Как правильно помыть подставку для ножей: простой и эффективный способ

16:12

С мая на АЗС Украины будут разбавлять бензин спиртом: повлияет ли это на цены

16:06

Светлый четверг: что можно и нельзя делать 24 апреля, приметы

15:40

Польша готовится поддержать миротворческую операцию в Украине: СМИ узнали детали

15:26

Штурмы не стихают: оккупанты нацелились на важный для ВСУ город

15:22

Украина готова к переговорам: в Киеве назвали главное условие прекращения огня

15:05

Цена выросла в 2,5 раза: в Украине стремительно дорожает базовый овощ

Реклама
15:02

Звезды обещают богатство и сюрпризы: 3 знака зодиака поймают удачу за хвост

14:53

Зеленский озвучил позицию Украины на переговорах после удара РФ по Марганцу

14:52

Допинговый скандал: что грозит Мудрику, если его вина будет доказана

14:44

Елена Тополя призналась, почему опасается заводить 4 ребенка

14:38

Продержится год: Нафтогаз принял тариф на газ для населения в 2025 году

14:38

"Даю час": жена Остапчука угрожает бывшей телеведущего

14:22

Можете остаться без урожая: чем подкормить чеснок, если растение пожелтело

14:14

Курить в Украине станет дорого: насколько вырастет стоимость одной пачки сигарет

14:08

Заморозка конфликта и "территориальный обмен": у Трампа назвали условие Киеву

14:04

Там производят Шахеды: дроны атаковали город Елабуга в Татарстане - деталиВидео

13:57

"Есть повод отметить": бывшая Остапука рассказала, как поделила с ним дом

13:34

Украинцам будут по карману: цены на популярные продукты резко уменьшилась

13:23

Алла Пугачева поцапалась с путинисткой Ларисой Долиной - что случилось

13:18

Оккупанты меняют тактику в Донетчине: эксперт рассказал, куда перебрасывают силы

12:59

Мистическая премьера на 2+2: почему стоит посмотреть сериал "Злі духи"

12:57

РФ перебрасывает резервы для штурма: в ВСУ назвали самые опасные направления

12:51

Кто убил Игоря Талькова: подозреваемому дали 13 лет

12:48

Почти два десятка детективов НАБУ подозреваются в масштабной коррупции: у них обнаружили миллионы, скрытые в крипте

12:42

На фоне слухов о разводе с мужем: Кудрявцева нашла нового фаворита

12:36

Для получения субсидий и льгот украинцам придется писать новые заявления - детали

Реклама
12:26

Трамп не может заставить РФ закончить войну, но может давить на Украину - Кулик

12:23

Дипломаты раскрывают детали плана США: что именно не устраивает Брюссель

12:06

Украина потеряет часть территорий: на какой мирный план согласны Лондон и Париж

11:54

Лондон отменил переговоры глав МИД: Ермак назвал цель встреч в Британии

11:43

Перелом на валютном рынке: в обменниках снова растет курс доллара

11:30

Китайский гороскоп на завтра 24 апреля: Крысам - беспокойства, Обезьянам - несчастье

11:22

Цены начнут существенно снижаться: украинцам сказали, когда подешевеют продукты

10:57

Созданы друг для друга: 3 пары, у которых любовь, которая бывает раз в жизни

10:50

Взрывы и "прилеты" в 6 областях: РФ атаковала Украину десятками ударных БПЛА

10:40

Клиенты популярного в Украине банка могут сэкономить на доставке по почте

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять