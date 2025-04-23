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"Стекалось оружие из Ирана и КНДР": что осталось от ближайшего к Москве арсенала

Ангелина Подвысоцкая
23 апреля 2025, 01:46
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Огонь охватил почти всю территорию арсенала - около 45 помещений.
взрывы на арсенале
В РФ уничтожен 51-й арсенал / Колkаж: Главред, фото: Telegram

Что известно:

  • На 51-м арсенале ГРАУ РФ прогремели взрывы
  • Арсенал может быть уничтожен на 90%

На территории 51-го арсенала ГРАУ во Владимирской области РФ прогремели мощные взрывы. Там до сих пор продолжается детонация и пожары. Огонь перекинулся уже и на лес. По меньшей мере 90% арсенала может быть полностью уничтожен. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Согласно спутниковым снимкам, огонь охватил буквально всю территорию арсенала - около 45 помещений.

видео дня

"Могут быть определенные погрешности, однако наблюдается плотный пожар внутри, поэтому там разве уцелели несколько помещений, которые расположены по краям. Во-вторых, смотря видео, видим, что пожар уже перекинулся на лес, расположенный вокруг арсенала. Причем пожар не локальный за пределами, а видим четкий столб огня, который движется дальше", - написал он.

"Алекс" не уверен, что арсенал был наполнен "под завязку", ведь у врага также есть проблемы с боекомплектами. В то же время важно отметить, что этот арсенал один из ближайших к Москве. Лейтенант утверждает, что именно туда могли перенаправлять помощь от Ирана и КНДР.

"Если он был наполнен хотя бы наполовину - уже очень хорошо, однако здесь играет роль не только количество, а и содержание", - написал лейтенант ВСУ.

Взрывы на 51-м арсенале РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред 22 апреля, на военном арсенале во Владимирской области РФ прогремели взрывы. Дроны атаковали 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Уже известно, что объявлена эвакуация из 7 окрестных населенных пунктов, в частности Мирного. Местные там остались без окон и теперь также слышат свист детонирующих ракет.

51-й арсенал ГРАУ является одним из крупнейших складов боеприпасов российского Минобороны. Что интересно, этот объект был среди получателей военного груза, перевезенного из Беларуси в Россию.

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что хранилось на огромном арсенале РФ.На нем хранится примерно 105 тысяч тонн вооружения, среди которого были ракеты "Искандер", "Точка-У", "Кинжалы"; боеприпасы для комплексов Панцирь-С1, С-300, С-400, "Град", "Смерч", "Ураган".

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