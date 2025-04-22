На военном арсенале во Владимирской области РФ гремят взрывы - детали

Главное:
- В Киржаче прогремели взрывы
- Под атакой один из крупнейших складов с боеприпасами минобороны РФ
- Россиян из соседних населенных пунктов эвакуируют
Во Владимирской области страны-агрессора России 22 апреля прогремели взрывы. Местные жители Киржача и Барсового сообщили о звуках детонации зенитно-управляемых ракет.
РосСМИ сообщают об ударе по 51 арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны России.
Уже известно, что объявлена эвакуация из 7 окрестных населенных пунктов, в частности Мирного. Местные там остались без окон и теперь также слышат свист детонирующих ракет.
Смотрите видео последствий атаки на 51 арсенал:
Заметим, что 51-й арсенал ГРАУ является одним из самых больших складов боеприпасов российского минобороны. Что интересно, этот объект, по данным аналитиков Exilenova+, был среди получателей военного груза, перевезенного из Беларуси в Россию. Это подтверждает то, что арсенал использовался как пункт назначения для нужд оккупационных войск на войне против Украины.
Удары вглубь России - последние новости
Напомним, российские оккупанты потеряли десятки ракет воздушного базирования в результате удара Сил обороны по военному аэродрому захватчиков "Энгельс-2" в Саратовской области.
Ранее Главред писал, что в конце марта в стране-агрессоре России раздались взрывы. Россияне сообщили о работе ПВО по неизвестным беспилотникам, якобы пытавшимся атаковать НПЗ в Волгограде.
Накануне в Астраханской области РФ местные пожаловались на взрывы. Оказалось, что под ударом беспилотников оказались объекты топливно-энергетического комплекса.
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Удары по России
Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.
Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.
После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.
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