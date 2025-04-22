'Более 100 тысяч тонн вооружения': что хранилось на огромном арсенале РФ

Андрей Коваленко рассказал о том, какое вооружение было на 51-м арсенале ГРАУ РФ, на котором прогремели мощные взрывы.

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Что хранилось на 51-м арсенале в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Во Владимирской области РФ прогремели мощные взрывы. В районе размещения 51-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ слышна детонация. Это подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он отметил, что этот арсенал ГРАУ РФ расположен вблизи города Киржач во Владимирской области, что к востоку от Москвы.

"На нем хранится примерно 105 тысяч тонн вооружения", - заявил Коваленко. видео дня

По его данным, на этом арсенале хранятся значительные запасы артиллерийских снарядов различного типа, такие как:

"Искандер",

"Точка-У",

"Кинжалы",

боеприпасы для комплексов Панцирь-С1, С-300, С-400, "Град", "Смерч", "Ураган".

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Напомним, российские оккупанты потеряли десятки ракет воздушного базирования в результате удара Сил обороны по военному аэродрому захватчиков "Энгельс-2" в Саратовской области.

Ранее Главред писал, что в конце марта в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Россияне сообщили о работе ПВО по неизвестным беспилотникам, которые якобы пытались атаковать НПЗ в Волгограде.

Накануне в Астраханской области РФ местные пожаловались на взрывы. Выяснилось, что под ударом беспилотников оказались объекты топливно-энергетического комплекса.

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