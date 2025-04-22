Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Более 100 тысяч тонн вооружения": что хранилось на огромном арсенале РФ

Ангелина Подвысоцкая
22 апреля 2025, 18:26
451
Андрей Коваленко рассказал о том, какое вооружение было на 51-м арсенале ГРАУ РФ, на котором прогремели мощные взрывы.
'Более 100 тысяч тонн вооружения': что хранилось на огромном арсенале РФ
Что хранилось на 51-м арсенале в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Во Владимирской области РФ прогремели мощные взрывы. В районе размещения 51-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ слышна детонация. Это подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он отметил, что этот арсенал ГРАУ РФ расположен вблизи города Киржач во Владимирской области, что к востоку от Москвы.

"На нем хранится примерно 105 тысяч тонн вооружения", - заявил Коваленко.

видео дня

По его данным, на этом арсенале хранятся значительные запасы артиллерийских снарядов различного типа, такие как:

  • "Искандер",
  • "Точка-У",
  • "Кинжалы",
  • боеприпасы для комплексов Панцирь-С1, С-300, С-400, "Град", "Смерч", "Ураган".

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, российские оккупанты потеряли десятки ракет воздушного базирования в результате удара Сил обороны по военному аэродрому захватчиков "Энгельс-2" в Саратовской области.

Ранее Главред писал, что в конце марта в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Россияне сообщили о работе ПВО по неизвестным беспилотникам, которые якобы пытались атаковать НПЗ в Волгограде.

Накануне в Астраханской области РФ местные пожаловались на взрывы. Выяснилось, что под ударом беспилотников оказались объекты топливно-энергетического комплекса.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России Удары вглубь РФ
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Более 100 тысяч тонн вооружения": что хранилось на огромном арсенале РФ

"Более 100 тысяч тонн вооружения": что хранилось на огромном арсенале РФ

18:26Война
Вражеские удары по Украине: Зеленский жестко высказался о перемирии

Вражеские удары по Украине: Зеленский жестко высказался о перемирии

17:55Война
У Трампа огромная зависимость от Путина, он жестко стоит на позициях РФ - Жданов

У Трампа огромная зависимость от Путина, он жестко стоит на позициях РФ - Жданов

17:51Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Путин вышел к Зеленскому с предложением впервые с начала войны: детали Reuters

Путин вышел к Зеленскому с предложением впервые с начала войны: детали Reuters

На Украину налетит мощный шторм: в каких областях будут дожди с грозами

На Украину налетит мощный шторм: в каких областях будут дожди с грозами

Предательница Лорак сделала заявление после новости о новой любви ее мужа

Предательница Лорак сделала заявление после новости о новой любви ее мужа

Гороскоп на завтра 23 апреля: Девам - безудержные развлечения, Стрельцам - прибыль

Гороскоп на завтра 23 апреля: Девам - безудержные развлечения, Стрельцам - прибыль

"Это были его личные деньги": Папа Франциск тайно помог ВСУ дронами

"Это были его личные деньги": Папа Франциск тайно помог ВСУ дронами

Последние новости

19:10

РФ устроила самый массированный налёт на Одессу

18:58

Доллар резко подскочил, евро обвалился после рекордного взлета: новый курс валют

18:52

Почему дорожный знак "стоп" имеет восемь углов: ответ удивит многих водителей

18:44

Светлая среда: кому молиться 23 апреля за здоровье военнослужащих

18:26

"Более 100 тысяч тонн вооружения": что хранилось на огромном арсенале РФ

Хитрый план Путина и манипуляция Трампом: Жданов – о том, зачем РФ объявляла "пасхальное перемирие"Хитрый план Путина и манипуляция Трампом: Жданов – о том, зачем РФ объявляла «пасхальное перемирие»
18:20

Где 3 отличия между парнями: только остроглазые гении угадают за 30 секунд

18:12

Пикник влетит в копеечку: в Украине стремительно взлетели цены на популярный продукт

17:59

Результат поразит: рецепт средства, которое отбелит пластиковый подоконникВидео

17:55

Вражеские удары по Украине: Зеленский жестко высказался о перемирииФото

Реклама
17:53

Жена Тараса Тополи призналась, готова ли стать первой леди Украины

17:51

У Трампа огромная зависимость от Путина, он жестко стоит на позициях РФ - Жданов

17:12

Будет ли прорыв к 9 мая: эксперт назвал настоящую цель РФ

17:09

Одно средство отбелит унитаз до блеска: как справиться с налетом и грязью за 15 минут

17:03

На военном арсенале во Владимирской области РФ гремят взрывы - детали

16:58

Светлая среда после Пасхи: чем нужно умыться, чтобы быть красивым и здоровым

16:54

Не просто буквы: что означает надпись YKK на застежках-молниях

16:51

Украинцам урезали выплаты: в Минсоцполитики назвали новую максимальную пенсию

16:37

Двое детей осиротели: на фронте погибла активистка Анастасия Ефимова

16:15

Сорняк в саду исчезнет навсегда: хитрость, которую знают только опытные садоводы

16:02

Россияне применяют новые дроны на Харьковщине: в ОВА рассказали детали

Реклама
15:57

"Трампу наплевать, как закончится война": Жданов назвал цель президента США

15:53

Как очистить стиральную машину от плесени и запаха: копеечные советы экспертаВидео

15:47

Эксперты призвали завернуть ветки помидоров в фольгу: в чем причина

15:46

Лето принесет перемены: ТОП-4 знака зодиака, которые переживут трансформацию

15:28

Существуют препятствия: в РФ озвучили Украине условие для начала переговоров

15:12

Лишь 17% проходят тест на IQ: 3 вопроса, которые ломают мозг выпускникам Гарварда

15:05

Сына Порошенко, который избегает службы в ВСУ, "отправили на фронт" в виде дрона "Алеши"

14:55

У украинцев могут забрать права из-за колес: что грозит нарушителям

14:55

Мария Бурмака показала "ужасные" фото с единственной дочерью

14:50

Ошибка, которую допускает большинство: почему лук не стоит хранить в холодильнике

14:46

Дожди с грозами накроют часть Украины: в каких областях будут сильные осадки

14:32

План Трампа противоречит законам: Жданов объяснил, признают ли США Крым за РФ

14:00

Массированный удар по Харькову: РФ атаковала город, много прилетов и раненыхВидео

13:48

Штрафа не будет: когда можно совершить разворот через сплошную разметку

13:32

Пойдет ли Путин на прекращение войны в ближайшее время: аналитики ISW дали ответ

13:19

Канье Уэст ошарашил заявлением об интиме с родственником

13:12

Ксения Мишина в Одессе оказалась в эпицентре вражеского обстрела

13:01

Италия или Англия: Георгий Судаков на пороге трансфера

12:58

Звезда "Лисапетного батальйона" "сделала" лицо и шокировала осложнениями

12:32

"Раньше разговаривали": путинистка Валерия рассказала о проблемах в браке

Реклама
12:21

Россия ударила по жилому дому в Запорожье: известно о погибших и пострадавших

12:15

Михаил Поплавский – 32 года ректорства: эпоха реформ и новаторства актуально

12:09

ВСУ мощно контратакуют на Белгородщине: эксперт рассказал об ожесточенных боях

12:06

Марина Боржемская поделилась фото юности: стройная модель

11:45

РФ хочет запустить Запорожскую АЭС: Гончар оценил шансы оккупантов на успехВидео

11:39

Путин вытащил "ядерную карту": эксперт объяснил, как РФ ставит США "на растяжку"

11:26

Предательницу Королеву опустили во время эфира шоу

11:22

Китайский гороскоп на завтра 23 апреля: Козлам - обиды, Собакам - лень

11:06

Ракеты, которые труднее остановить: эксперт объяснил обновление Х-59 и Х-555

10:54

4 знака зодиака, которые в конце апреля добьются успеха, о котором мечтали

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять