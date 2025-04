Пойдет ли Путин на прекращение войны в ближайшее время: аналитики ISW дали ответ

Главное из анализа ISW:

Президент России Владимир Путин не хочет идти на предложенное Украиной и США всеобщее прекращение огня, избегая определения временных рамок для прекращения войны. Институт изучения войны (ISW) делает вывод, что такие действия России подчеркивают незаинтересованность Путина в прекращении войны путем мирных переговоров в ближайшей перспективе.

Как напомнят аналитики, 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины согласиться на полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней.

Однако уже 21 апреля Путин это предложение отклонил, в качестве аргумента высказывая то, что Украина пытается "перехватить инициативу и говорить о расширении" перемирия. Лидер Кремля заявил, что России нужно будет "внимательно все оценить".

Как писал Главред, российский лидер Владимир Путин заявил о прекращении огня на Пасху, которое должно было продлиться до полуночи 21 апреля. Однако, еще до начала этого "перемирия", украинские военные предупредили о ракетной угрозе в Киевской области, а над столицей заметили российский беспилотник.

В ответ на это, президент Украины Владимир Зеленский предложил России прекратить атаки на гражданские объекты с использованием ракет и дронов. По его словам, в рамках "пасхального перемирия" РФ более тысячи раз нарушала тишину.

Reuters также описали, как президент России Владимир Путин вышел к главе Украины Владимиру Зеленскому с предложением впервые с начала войны. Оно появилось на фоне давления со стороны США, которые угрожали отказаться от мирных усилий.

Больше важных новостей:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.