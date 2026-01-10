Оказался "пустышкой": эксперт обьяснил, почему мы не увидим мощь Орешника

После поледнего удара реальных последствий, на которые могли рассчитывать россияне, не произошло.

Владимир Путин, Орешник / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, МО РФ

Ракеты Орешник Россия уже не делает

Почему реальную мощь ракеты мы не увидим

Ракетная программа по созданию ракет Орешник, вероятно, была свернута, и у РФ осталось лишь небольшое количество уже изготовленных образцов.

В интервью Главреду авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, что боевая часть этой ракеты — это ядерное оружие.

"Конвенционный вариант здесь выглядит маловероятным или вообще невозможным. У них есть макет, но реальной боевой части нет ни в ядерном, ни в неядерном исполнении. А конвенционная версия фактически невозможна еще и потому, что для этого нужна серьезная тепловая защита, без которой такая ракета просто не сможет выполнять заявленные характеристики, поскольку будет взрываться в космосе из-за чрезмерного нагрева", - пояснил эксперт.

Криволап отметил, что концепция этой ракеты нежизнеспособна, и по этой причине программа была закрыта еще в 2018 году — она просто не могла нормально работать.

РС-26 Рубеж Инфографика Главред / Инфографика: Главред

"Сейчас о ней вспомнили и якобы "использовали" только с одной целью — запугать гражданское население. Но, как мы видим, нанести реальное военное поражение этим оружием невозможно. Фактически все, чего они достигли, — это временное перекрытие газа примерно 400 абонентам в районе удара. И даже это, по предварительной информации, связано не с уничтожением инфраструктуры, а с проверкой газовых сетей после сильного удара по грунту.", - заявил эксперт.

Также он подчекнул, что реальных последствий, на которые могли рассчитывать россияне, не произошло.

"Зато политические последствия мы увидим позже. Очевидно, будут заседания Совета Безопасности ООН, блокирование решений Россией, Китаем, возможно, и Соединенными Штатами. Поэтому впереди — серия политических маневров и попыток давления: кто на кого и чем давит, и кто в результате сам себя подставил под это давление", - подытожил эксперт.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее стали известны подробности удара по Львовской области баллистической ракетой средней дальности Орешник. Ракета пробила две плиты перекрытия и сожгла полное собрание произведений Ленина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН после ракетного удара. Россия утверждает, что применила баллистическую ракету средней дальности, так называемую "Орешник", против Львовской области.

Как сообщал Главред, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ударом враг пытался запугать Запад и посеять панику в Украине. РФ использовала наземные ракетные комплексы.

О персоне: Константин Криволап Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

