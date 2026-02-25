О чем на самом деле думают кошки: ветеринар раскрыла "план дня" каждого мурчика

Кошки являются очень загадочными и таинственными животными.

Кошки давно завоевали репутацию загадочных существ: только что они нежно мурлыкают у вас на коленях, а через мгновение могут схватить лапами руку, если что-то пошло не так. Поэтому неудивительно, что владельцы часто задумываются, что же происходит в кошачьей голове. Ветеринар Ребекка Макмиллан в комментарии для PetsRadar разложила все по полочкам.

Еда и вода — базовый приоритет

По словам специалиста, питание — одна из главных мыслей кота в течение дня. Это не просто прихоть, а инстинкт выживания.

"Кошки генетически запрограммированы серьезно относиться к еде. Если животное скучает и не имеет умственных стимулов, мысли о еде становятся еще более навязчивыми", - объясняет Макмиллан.

Если кот переедает, эксперт советует обратить внимание на кормушки-головоломки - они и занятость обеспечивают, и аппетит контролируют.

Окружение, которое нужно держать под контролем

Кошки — прирожденные исследователи. Новые звуки, запахи или незнакомые гости сразу привлекают их внимание и могут даже вызвать тревогу.

"Кошки очень территориальные. Они много времени проводят, наблюдая за своей средой между дремотами и другими занятиями", - отмечает ветеринар.

Чтобы животное чувствовало себя уверенно, ему нужны игрушки, укрытия, полки и когтеточки — все, что позволяет реализовать природные инстинкты.

Социальные контакты и игры

Несмотря на стереотипы, кошки гораздо более общительны, чем кажется. Они активно думают о взаимодействии с людьми и другими животными в доме.

"Большинство этих мыслей положительные, но если знакомство с новым любимцем прошло неудачно, возможны стресс и тревога. Кошки быстро учатся искать хозяина для игры или внимания", - говорит Макмиллан.

Специалист напоминает: игровая активность должна длиться примерно час в день — это помогает снять напряжение и поддерживает здоровое поведение.

Жизнь здесь и сейчас — но с хорошей памятью

Люди часто застревают в прошлом, а вот кошки живут моментом. В то же время их память значительно лучше, чем принято считать.

И, конечно, львиную долю суток кошки проводят во сне. Короткие дремоты, по словам эксперта, помогают "перезагрузить" их активный мозг.

