Козловский рассказал всю правду о конфликте с Кондратюком - детали

Виталий Козловский не против общаться с Игорем Кондратюком / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виталий Козловский

Кратко:

Как Виталий Козловский относится к Игорю Кондратюку

Какие выводы сделал певец

Украинский певец Виталий Козловский, который ранее выплатил задолженность своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку, поделился, общается ли он с ним сейчас.

В интервью OBOZ.UA артист отметил, что не держит обиды на продюсера, но он не выходит с ним на связь.

"Скажу так: я не против пообщаться. Действительно. Но он не идет на контакт", - отметил Виталий.

Он добавил, что не собирается никому ничего доказывать.

"Хотел бы я, чтобы было иначе? Я не то чтобы настаиваю или имею какую-то внутреннюю потребность что-то доказывать. Просто открыт к нормальному человеческому диалогу", - объяснил Козловский.

Виталий Козловский с женой и сыном / фото: instagram.com, Виталий Козловский

Артист подчеркнул, что не из тех людей, которые долго злятся и обижаются.

"По своей натуре я человек не злопамятный. Не держу обид, не ношу в себе зла. У меня нет к нему ни негатива, ни агрессии. Я это все давно для себя проработал и отпустил. Но понимал одну важную вещь: чтобы по-настоящему поставить точку, надо закрыть все финансовые вопросы. Пока они "висят", ты внутренне все равно остаешься в этой истории", - рассказал Виталий.

Игорь Кондратюк / фото: instagram.com, Игорь Кондратюк

Также он отметил, что долгое время тема долгов преследовала его в публичном пространстве.

"Так исторически сложилось, что эта ситуация тянулась годами. И что интересно - она всегда меня догоняла. Любой праздник, любой день рождения, любое публичное событие - кто-то обязательно вспоминал эту тему: "Желаю тебе силы, чтобы ты это наконец закрыл". И ты как бы двигаешься куда-то, а эта история все равно постоянно присутствует - в словах, в мыслях, в подтекстах. Сегодня я спокоен. Честно говоря, я мог сбиться с пути много раз. Надо было выдержать эти 13 лет, но я точно знаю: все это время я шел по зову сердца. За музыкой. Я не изменял себе - и это для меня самое важное", - подытожил Козловский.

Виталий Козловский / Инфографика: Главред

О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

