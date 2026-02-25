Укр
Читать на украинском
Мощный удар по Крыму: ССО уничтожили главные системы ПВО россиян, подробности

Инна Ковенько
25 февраля 2026, 14:11
Подразделения Middle strike нанесли удар по дорогостоящим системам ПВО врага.
ССО поразили вражеский
ССО поразили вражеский "Триумф" и уничтожили "Панцирь С-1" в Крыму

Кратко:

  • ССО провели успешную операцию в Крыму
  • Подразделения Middle strike уничтожили ЗРГК "Панцирь С-1"
  • Также поражен российский ЗРК С-400 "Триумф"

В ночь на 25 февраля подразделения Middle strike Сил специальных операций поразили позиции противовоздушной обороны россиян во временно оккупированном Крыму.

В результате удара россияне потеряли ЗРК С-400 "Триумф" и ЗРГК "Панцирь С-1". Об этом сообщают Силы специальных операций.

"По результатам огневого поражения подтверждено уничтожение пусковой установки С-400, радиолокационной станции 92Н6Е и вспомогательных элементов системы С-400", - говорится в сообщении.

"Панцирь-С1", который прикрывал важные объекты и позиции вражеской ПВО от дронов и ракет на малых и средних высотах, также прекратил свое существование, говорят спецназовцы.

Какова цель ударов Сил обороны по объектам в РФ - мнение эксперта

Главред писал, что по словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, основная цель ВСУ на ближайшие месяцы заключается в том, чтобы обеспечить блэкаут европейской части России, особенно Москвы.

Он отметил, что относительно способности Украины устроить такой блэкаут звучат разные мнения. Но если смотреть на последствия обстрелов Украиной российских объектов электроэнергетики, то становится понятно, что Силы обороны целятся именно по системам энергетики и распределения вокруг Москвы и Московской области.

Удары по целям РФ - новости по теме

Главред ранее писал, что Силы обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября. Во время атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БПЛА различных типов.

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбишевский.

ЗРК Панцирь С1, инфографика
ЗРГК "Панцирь С-1/ Инфографика: Главред

Об источнике: Силы специальных операций ВСУ

ССО – отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они обладают специальными способностями в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

Панцирь Силы специальных операций война России и Украины
По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

Кого ждет важное решение в личной жизни: гороскоп на март 2026

Кого ждет важное решение в личной жизни: гороскоп на март 2026

Путин назвал настоящую причину войны против Украины и "взорвался" новыми угрозами

Путин назвал настоящую причину войны против Украины и "взорвался" новыми угрозами

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

Доллар и евро резко пошли в пике: свежий курс валют на 25 февраля

Доллар и евро резко пошли в пике: свежий курс валют на 25 февраля

