Удары по Москве и блэкаут в РФ: названы вероятные цели для ВСУ

Система электроэнергии в России отличается от украинской существенно, пояснил Андрей Новак.

Важное из заявлений Новака:

Украина наносит удары именно по объектам электроэнергетики и распределения в РФ

Российская сеть электроснабжения гораздо более уязвима, чем украинская

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил о том, что основная цель ВСУ на ближайшие месяцы, заключается в том, чтобы обеспечить блэкаут европейской части России, особенно Москве.

"Относительно способности Украины устроить такой блэкаут звучат разные мнения. Но посмотрите на последствия обстрелов Украиной российских объектов электроэнергетики. Украина наносит удары именно по объектам электроэнергетики и распределения электроэнергии вокруг Москвы и Московской области", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что система электроэнергии в России отличается от украинской существенно.

"У нас электросети построены по принципу паутины, а в РФ это линейная система. При таких условиях можно вывести из строя линию, а обесточены будут все населенные пункты, которые расположены на этой линии. То есть в России нет боковых линий, из которых в случае аварии или проблемы можно перебросить электроэнергию по сети, как по паутине, с других линий", - отметил он.

При этом, по его словам, российская сеть электроснабжения гораздо более уязвима, чем украинская.

"Поэтому мы и видим, что даже после серьезных попаданий по нашим ТЭС хоть и начинаются отключения электроэнергии, полных блэкаутов нет. И до сих пор быстро наши энергетики ликвидируют последствия российских ударов по инфраструктуре. А сама сеть позволяет достаточно быстро проводить ремонт разрушенных объектов и перебрасывать электроэнергию с других линий. Чего невозможно делать в российской системе энергораспределения", - пояснил собеседник.

При этом Новак также добавил: "Чтобы добиться блэкаута хотя бы половины или части Москвы, в частности "центра принятия решений", нужно нанести еще несколько десятков точных ударов по местам распределения и генерации, которые обеспечивают электроэнергией столицу РФ".

Удары по ключевым целям РФ: мнение экспертов

Серия ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим объектам в России привела к сбоям в производстве и логистике топлива, что уже отражается на росте цен на бензин внутри страны. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны. Эксперты подчёркивают: возникший дефицит топлива увеличит финансовую нагрузку как на бизнес, так и на обычных граждан. В дальнейшем такая ситуация может усилить инфляционное давление и ещё больше дестабилизировать российскую экономику.

Удары вглубь РФ: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что дроны ударили по четырем регионам РФ. Беспилотники атаковали Тверь, Ярославль, Подмосковье и Краснодарский край.

Как писал Главред, в ночь на 11 декабря беспилотники атаковали Россию. Взрывы прогремели в городе Великий Новгород. По предварительным данным, под удар попал химический завод. Также была атакован город Дорогобуж в Смоленской области РФ.

В ночь на 5 декабря дроны атаковали Самарскую область России. Очевидцы слышали в Сызрани по меньшей мере 5-7 громких взрывов.

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

