Мощные взрывы прогремели в Самарской области и на Кубани: под ударом - НПЗ и порт

Последствия ночной атаки могут быть масштабными.

https://glavred.info/war/moshchnye-vzryvy-progremeli-v-samarskoy-oblasti-i-na-kubani-pod-udarom-npz-i-port-10721435.html Ссылка скопирована

Взрывы и пожары зафиксировали в РФ в ночь на 5 декабря / Коллаж: Главред, фото: supernova plus

Кратко:

В двух регионах РФ ночью было громко

Атакован крупный НПЗ и морской порт

В Самарской области и в Краснодарском крае России прогремели взрывы. Жители пожаловались на активную работу ПВО.

В Сызрани, вероятно, был атакован крупный НПЗ. В городе Темрюк под ударом оказался морской порт.

видео дня

Атака на Самарскую область

В ночь на 5 декабря дроны атаковали Самарскую область России. По данным российских пабликов, очевидцы слышали в Сызрани по меньшей мере 5-7 громких взрывов. Также россияне жаловались на сирену и зарево в небе.

В регионе расположен Сызранский нефтеперерабатывающий завод, который относится к нефтяной компании Роснефть, находящейся под санкциями США.

НПЗ в России / Главред

Мэр Сызрани Сергей Володченков подтвердил атаку дронов на город. Однако подробностей на момент публикации не раскрыл.

Судя по кадрам, которые распространили в сети, на месте атаки поднялся масштабный пожар.

Смотрите видео - Кадры пожара в Самарской области России:

Официального подтверждения удара по Сызранскому НПЗ на момент публикации материала нет.

Сызрань на карте

Справка. Сызранский НЗП — предприятие топливного профиля, один из крупнейших заводов в системе компании Роснефть и ключевой НПЗ на территории южного Поволжья.

Сызранский НПЗ обеспечивает топливом Самарскую, Саратовскую, Пензенскую области и частично регионы Центральной России.

Пожар в Самарской области

Атака на Краснодарский край

В ночь на 5 декабря дроны также атаковали Краснодарский край России. Под ударом оказался морской порт в городе Темрюк. Там осуществляется транспортировка нефтепродуктов. После атаки начался масштабный пожар.

Российские Telegram-каналы пишут, что всего в районе Темрюка прогремело не менее пяти взрывов. Также о взрывах сообщали жители Славянского района Краснодарской области.

Региональный оперативный штаб Краснодарской области подтвердил атаку беспилотников и возгорание на месте удара.

Местные власти заявили о "повреждении элементов портовой инфраструктуры в Темрюке". Что именно горит, официально не сообщается.

На месте возгорания над ликвидацией пожара работают 32 пожарных и 8 единиц спецтехники.

Смотрите видео из Темрюка - На кадрах видно зарево в небе и масштабный огонь:

Российский Telegram-канал Astra сообщает со ссылкой на данные очевидцев, что в порту Темрюка горят топливные резервуары.

Некоторые мониторинговые каналы пишут, что в Темрюке, предварительно, горит газовый терминал, однако официального подтверждения этих данных нет.

Зарево в Темрюке / скриншот

Атака по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 2 декабря в разных районах Краснодарской области РФ прогремели взрывы. Местные жители пожаловались на налет беспилотников. Взрывы слышали в частности в Туапсе и Ильском, где расположены порт и НПЗ.

Также в ночь на 2 декабря в Чечне произошла массированная атаку неизвестных беспилотников. Сильно повреждено здание ФСБ в Ачхой-Мартановском районе.

Этой же ночью в городе Ливны Орловской области в ночь на 2 декабря вспыхнул крупный пожар после пролета и взрывов неизвестных дронов. Местные жители сообщали, что загорелась территория нефтеперерабатывающего предприятия.

Ы ночь на 28 ноября Силы специальных операций Украины нанесли удар по району возле мыса Чауда в оккупированном Крыму, где Россия хранила и запускала ударные дроны "Шахед".

В ночь на 27 ноября в Самарской области России прогремела серия мощных взрывов. Аэропорт Самары приостановил работу. Целью атаки дронов, по предварительным данным, стал Новокуйбышевский НПЗ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред