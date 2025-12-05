Как спасти елку от осыпания и продлить аромат праздника: действенные советы

Эксперты поделились простыми советами, чтобы живая елка дольше оставалась свежей.

Рождество уже не за горами, и украинские дома начинают украшать праздничными украшениями. Живая елка создает неповторимую атмосферу праздника: аромат хвои, мягкий свет гирлянд и ощущение уюта делают дом теплым и праздничным, информирует Onet.

Впрочем, живые елки имеют один существенный недостаток - они быстро теряют иголки.

Главред решил рассказать о практических советах от экспертов, чтобы дерево оставалось свежим как можно дольше.

Оптимальные условия для сохранения свежести

Ландшафтный дизайнер Сэм Ниманн советует поддерживать температуру в комнате на уровне 18-22 градусов и не ставить елку рядом с батареями, камином или под прямое солнце. Дополнительное увлажнение воздуха также помогает дереву сохранять свежесть и праздничный вид.

Особенно важно следить за водой в подставке. Если она высыхает, елка быстро закупоривает срез и перестает поглощать влагу. Перед установкой деревца в подставку рекомендуют сделать свежий срез - примерно полсантиметра от основания. Это обеспечивает эффективное поглощение воды и продлевает жизнь елки, говорится в публикации Martha Stewart.

Советы эксперта

Сэм Ниманн добавляет: "Чем лучше дерево увлажнено и чем дальше от источников тепла, тем дольше оно будет оставаться свежим".

Если хвоя начинает сыпаться, это сигнал, что елка высохла. Простой способ проверки - согнуть веточку: если она хрупкая и ломается, дерево уже опасно, ведь сухая хвоя легко воспламеняется.

Следуя этим советам, праздничное дерево сохранит красоту и аромат на весь период Рождества, даря уют и праздничное настроение всей семье.

Onet - это крупнейший польскоязычный интернет-портал, который был основан в 1996 году компанией Optimus (ныне CD Projekt). С 2012 года он контролируется медиакомпанией Ringier Axel Springer Polska, которая владеет 100% акций портала. Onet является одним из самых популярных и часто цитируемых источников информации в Польше, охватывая широкий спектр тем: от новостей, спорта и бизнеса до культуры, технологий и стиля жизни, пишет Википедия.

