Домашние синоптики: как коты предсказывают погоду

Некоторые животные умеют предчувствовать стихийные бедствия, изменение погоды или другие природные явления. В частности, такими способностями обладают коты. Главред, со ссылкой на Forbes, выяснил, как коты предсказывают погоду и как "прочитать" их подсказки.

Ученые утверждают, что коты обладают чрезвычайной чувствительностью к внешним раздражителям. Например, уши кошек значительно лучше улавливают звуки, чем человеческие уши. Поэтому животное может услышать приближение грозы несколько раньше, чем его владелец. Также кошачьи уши могут улавливать перепады давления.

Кроме ушей, у кошек также чувствительный нос. Например, дождь имеет свой особый запах, а кот может почувствовать приближение грозы и слабый аромат дождя значительно раньше человека.

Еще один "орган чувств" у кошек - это их мех, который чувствителен к влаге в воздухе. Да и вообще кошки очень чувствительны к изменениям температуры.

Учитывая все вышесказанное, очевидно, что кошки могут чувствовать приближение изменений погоды раньше людей. Другой вопрос - как кошки реагируют на это и можно ли по их поведению делать прогнозы.

Исследование 2025 года, опубликованное в журнале Animals, вроде бы подтверждает наличие определенных закономерностей. Исследователи обнаружили, что коты больше отдыхают и имеют лучший аппетит, когда ожидается повышенная влажность и сильный ветер.

В то же время в исследовании 2022 года, которое базировалось на отзывах владельцев кошек и собак, говорится, что животные более активны в прохладную погоду. И наоборот в жаркую погоду или во время резкого снижения температуры владельцы замечали у своих любимцев большую склонность ко сну.

