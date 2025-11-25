Хозяевам на заметку - назван топ самых странных вещей, которые делает кот ночью

Коты нередко ведут себя загадочно, и ночью их поведение становится особенно странным и непредсказуемым, что давно интригует владельцев, указывают эксперты.

Что делает кот ночью - как заставить кота спать ночью / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Почему кот мяукает ночью

Почему кот будит ночью

Что делает кот ночью

Многие владельцы даже не догадываются, насколько активным и странным становится их кот после полуночи. Специалисты проекта The Purring Journal в видео на YouTube объясняют, что ночная активность котов - это естественная часть их поведения.

Главред выяснил, что делают коты ночью.

Почему коты ночью лапают хозяина

Многие люди просыпаются от того, что кот касается лапой лица.

"Если ваша кошка лапает вас посреди ночи, она действительно хочет привлечь ваше внимание", - сказали эксперты.

Причиной может быть голод, скука или банальное стремление к взаимодействию. Специалисты напоминают, что лучший способ предотвратить это - давать коту больше игр и стимуляции днем.

Почему кот "месит" хозяина

Коты часто "делают печенье" прямо на спящем хозяине.

"Месить, также известное как "делать печенье", - это когда ваш кот двигает лапами вперед-назад по поверхности движениями, похожими на замешивание хлеба", - говорится в видео.

Это признак доверия и полного расслабления рядом с вами.

Почему кот активен ночью

Зооэксперты добавляют, что ночной прилив энергии - классика кошачьего поведения.

"Приступ энергии в полночь... является распространенным явлением, когда кошки испытывают внезапный прилив энергии поздно ночью", - отметили специалисты.

Они указывают на то, что причиной такого поведения питомца является естественный сумеречный режим. Помогает вечерняя игра в течение 20 минут.

"Если ваша кошка скучает и беспокойна в течение дня, она, скорее всего, будет пытаться привлечь ваше внимание ночью. Чтобы предотвратить ее стремление привлечь внимание, вы должны его уделить. Запланировав игры в течение дня, вы также можете убедиться, что это будет во время, которое подходит вам, а не посреди ночи", - советуют они.

Почему кот мяукает ночью

Коты часто мяукают или издают странные звуки среди ночи.

"Есть много разных причин, почему ваша кошка мяукает или шумит посреди ночи, но чаще всего это способ общения с вами", - пояснили эксперты.

Смотрите видео о том, как научить кота спать ночью:

Часто кот просто хочет внимания или еды. Решением является стабильный режим дня.

Почему кот приносит игрушки

Самое неприятное ночное поведение - мертвые мыши или игрушки на подушке.

"Это поведение, которое называется дарением подарков, описывает ситуацию, когда кошки приносят своим хозяевам игрушки, мелкие предметы или даже мертвую добычу", - отмечают зооэксперты.

Подарок - это проявление любви и признание вас членом "стаи".

Почему кот воет ночью

"Ночной вой" особенно характерен для нестерилизованных кошек.

"Вой - это естественное поведение нестерилизованных кошек, которое помогает им привлечь внимание самцов, находящихся поблизости, но для нас это звучит очень неприятно. Вой - это громкое, протяжное мяуканье или стон, которое может быть очень раздражающим. Чаще всего он случается, когда ваша нестерилизованная кошка находится в состоянии течки, и чаще всего это происходит ночью", - говорится в видосе.

Почему кот смотрит на меня

"Наблюдать за вами, когда вы спите, - одно из самых тревожных поведений, которое коты демонстрируют" - предупредили специалисты.

Но чаще всего это - проявление доверия и любви, особенно если кот медленно моргает.

"Самым распространенным объяснением является просто то, что ваша кошка любит смотреть на вас. Это чаще случается, если ваша кошка чувствует сильную связь с вами, и глядя на вас, она может проявлять свою привязанность. Это особенно актуально, если вы замечаете, что кошка медленно моргает, глядя на вас. Медленное моргание - это способ кошки сообщить вам, что она любит и доверяет вам. Если вы заметили такое поведение у своей кошки, вы можете ответить на это медленным морганием в ответ", - резюмируют специалисты.

Об источнике: The Purring Journal The Purring Journal - это YouTube-канал, посвященный котам, кошачьему поведению, здоровью, интересным фактам и обзорам товаров для домашних любимцев. На сегодня канал имеет примерно 231 тысячу подписчиков.

