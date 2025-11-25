Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Хозяевам на заметку - назван топ самых странных вещей, которые делает кот ночью

Юрий Берендий
25 ноября 2025, 03:03
2
Коты нередко ведут себя загадочно, и ночью их поведение становится особенно странным и непредсказуемым, что давно интригует владельцев, указывают эксперты.
Хозяевам на заметку - назван топ самых странных вещей, которые делает кот ночью
Что делает кот ночью - как заставить кота спать ночью / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему кот мяукает ночью
  • Почему кот будит ночью
  • Что делает кот ночью

Многие владельцы даже не догадываются, насколько активным и странным становится их кот после полуночи. Специалисты проекта The Purring Journal в видео на YouTube объясняют, что ночная активность котов - это естественная часть их поведения.

Главред выяснил, что делают коты ночью.

видео дня

Почему коты ночью лапают хозяина

Многие люди просыпаются от того, что кот касается лапой лица.

"Если ваша кошка лапает вас посреди ночи, она действительно хочет привлечь ваше внимание", - сказали эксперты.

Причиной может быть голод, скука или банальное стремление к взаимодействию. Специалисты напоминают, что лучший способ предотвратить это - давать коту больше игр и стимуляции днем.

Почему кот "месит" хозяина

Коты часто "делают печенье" прямо на спящем хозяине.

"Месить, также известное как "делать печенье", - это когда ваш кот двигает лапами вперед-назад по поверхности движениями, похожими на замешивание хлеба", - говорится в видео.

Это признак доверия и полного расслабления рядом с вами.

Почему кот активен ночью

Зооэксперты добавляют, что ночной прилив энергии - классика кошачьего поведения.

"Приступ энергии в полночь... является распространенным явлением, когда кошки испытывают внезапный прилив энергии поздно ночью", - отметили специалисты.

Они указывают на то, что причиной такого поведения питомца является естественный сумеречный режим. Помогает вечерняя игра в течение 20 минут.

"Если ваша кошка скучает и беспокойна в течение дня, она, скорее всего, будет пытаться привлечь ваше внимание ночью. Чтобы предотвратить ее стремление привлечь внимание, вы должны его уделить. Запланировав игры в течение дня, вы также можете убедиться, что это будет во время, которое подходит вам, а не посреди ночи", - советуют они.

Почему кот мяукает ночью

Коты часто мяукают или издают странные звуки среди ночи.

"Есть много разных причин, почему ваша кошка мяукает или шумит посреди ночи, но чаще всего это способ общения с вами", - пояснили эксперты.

Смотрите видео о том, как научить кота спать ночью:

Часто кот просто хочет внимания или еды. Решением является стабильный режим дня.

Почему кот приносит игрушки

Самое неприятное ночное поведение - мертвые мыши или игрушки на подушке.

"Это поведение, которое называется дарением подарков, описывает ситуацию, когда кошки приносят своим хозяевам игрушки, мелкие предметы или даже мертвую добычу", - отмечают зооэксперты.

Подарок - это проявление любви и признание вас членом "стаи".

Почему кот воет ночью

"Ночной вой" особенно характерен для нестерилизованных кошек.

"Вой - это естественное поведение нестерилизованных кошек, которое помогает им привлечь внимание самцов, находящихся поблизости, но для нас это звучит очень неприятно. Вой - это громкое, протяжное мяуканье или стон, которое может быть очень раздражающим. Чаще всего он случается, когда ваша нестерилизованная кошка находится в состоянии течки, и чаще всего это происходит ночью", - говорится в видосе.

Почему кот смотрит на меня

"Наблюдать за вами, когда вы спите, - одно из самых тревожных поведений, которое коты демонстрируют" - предупредили специалисты.

Но чаще всего это - проявление доверия и любви, особенно если кот медленно моргает.

"Самым распространенным объяснением является просто то, что ваша кошка любит смотреть на вас. Это чаще случается, если ваша кошка чувствует сильную связь с вами, и глядя на вас, она может проявлять свою привязанность. Это особенно актуально, если вы замечаете, что кошка медленно моргает, глядя на вас. Медленное моргание - это способ кошки сообщить вам, что она любит и доверяет вам. Если вы заметили такое поведение у своей кошки, вы можете ответить на это медленным морганием в ответ", - резюмируют специалисты.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: The Purring Journal

The Purring Journal - это YouTube-канал, посвященный котам, кошачьему поведению, здоровью, интересным фактам и обзорам товаров для домашних любимцев. На сегодня канал имеет примерно 231 тысячу подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

домашние питомцы домашние животные коты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Баллистика и "Кинжалы", Киев под атакой: в столице прогремели громкие взрывы

Баллистика и "Кинжалы", Киев под атакой: в столице прогремели громкие взрывы

01:08Война
БПЛА над страной, "Калибры" на подлете: какие области под угрозой атаки

БПЛА над страной, "Калибры" на подлете: какие области под угрозой атаки

00:43Война
РФ готовит массированный удар в ближайшее время - Зеленский предупредил украинцев

РФ готовит массированный удар в ближайшее время - Зеленский предупредил украинцев

23:50Война
Реклама

Популярное

Ещё
Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Китайский гороскоп на завтра 25 ноября: Тиграм - угроза, Обезьянам - депрессия

Китайский гороскоп на завтра 25 ноября: Тиграм - угроза, Обезьянам - депрессия

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новость

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новость

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

Последние новости

04:41

Какой кофе пить во время диеты: назван напиток, который помогает держать форму

04:19

Как отмыть гору шампиньонов за считанные секунды - суперский трюк

03:25

"Принципиальный и упрямый": подпишет ли Зеленский мирное соглашение с Путиным

03:03

Хозяевам на заметку - назван топ самых странных вещей, которые делает кот ночьюВидео

02:20

"Паспорт забрали": Сергея Бабкина задержала сербская полиция

Снегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал датыСнегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал даты
01:45

Только "воруют" электроэнергию: никогда не оставляйте эти 3 устройства в розетке

01:08

Баллистика и "Кинжалы", Киев под атакой: в столице прогремели громкие взрывы

00:43

БПЛА над страной, "Калибры" на подлете: какие области под угрозой атаки

24 ноября, понедельник
23:50

РФ готовит массированный удар в ближайшее время - Зеленский предупредил украинцев

Реклама
23:31

США "забыли" привлечь Украину к передаче мирного плана РФ: в ОП сделали заявление

23:21

Джамала впервые показала лицо полуторагодовалого сына

23:00

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

22:55

Враг вклинивается в тыл: эксперт раскрыл, какой участок фронта оказался под угрозой

22:29

План окончания войны существенно изменился - Зеленский раскрыл детали

22:20

Известный украинский певец признался, что его семья стала больше

21:31

Почему опытные водители добавляют соду в антифриз: лайфхак который работает

21:30

"Пробивает очередное дно": Светлана Лобода попала в громкий скандал из-за флага

21:27

Отключения света не повлияют на сумму в платежках - украинцам объяснили почему

21:06

В Украине готовят удешевление газа: Зеленский рассказал, кому снизят стоимость

20:45

"Украиноязычных завезли": предательница Гришаева стала пропагандисткой

Реклама
20:32

"На волоске": Кислица раскрыл, что стало "пусковым крючком" напряжения в Женеве

20:10

Не только Роксолана: какая украинка стала правительницей Османской империи

20:07

Одна ошибка и бактерии повсюду: что не стоит делать перед приготовлением пищи

19:42

Новые правила мобилизации: кто из студентов потеряет право на отсрочку

19:41

Масштабные взрывы в Одессе: Россия массированно атакует город дронами, что известно

19:34

Когда-то была огромной протопланетой - ученые раскрыли, как образовалась Луна

19:27

Холода и снегопады: в какие регионы ворвется зима

19:27

БЗВП: почему надо завершать войну?мнение

19:19

Как бюджетно украсить елку в 2026 году: топ-3 идеи трендового декора

18:50

Что происходит с Национальным кэшбеком и почему его "закрывают" - ответ Минэкономики

18:45

Война закончится только при одном условии - в Раде рассказали, что должна сделать Россия

18:40

Шахтер может напрямую попасть в ЛЧ 2026/27: какие условия и конкуренты

18:28

Звезда "Скаженого весілля" оказался в больнице с травмой черепаВидео

18:17

Украинцы будут без света до 10 часов: новые графики отключений на 25 ноября

18:16

Японский ресторан наказывает людей за недоеденные блюда: в чем причина

17:54

Россияне сбавили темпы продвижения: что на самом деле происходит в Покровске

17:53

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

17:52

"Добрый день" или "Доброго дня": языковеды объяснили, как правильно

17:50

У Путина похвалили США и заявили, что европейский мирный план "не подходит" РФ

17:42

Трамп провел переговоры с Си Цзиньпином - что говорили об Украине

Реклама
17:29

Все изменила одна легенда: кто на самом деле изображен на купюре 10 гривен

17:14

Отключение света: эксперт ответил, когда ожидать улучшения ситуации

17:13

Мирного плана США из 28 пунктов больше не существует - что произошло на переговорах

17:12

Начало украинского высшего образования: что на самом деле стояло за Могилянкой и первым университетом Киева

16:53

Новые лица и возвращение триумфаторов: оглашен лонглист Нацотбора-2026Видео

16:36

"Никто не может нарушить": Стефанчук назвал красные линии Украины в мирной сделке

16:23

Новогодняя закуска "Мандаринки" из четырех ингредиентов: рецепт проще простого

16:20

Теперь ракеты до Украины будут долетать быстрее - Россия прибегла к серьезным изменениям

16:14

Когда ставить и украшать елку: 12 магических дат, приносящих удачу и достаток

15:59

Накроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцев

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять